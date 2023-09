Por Gabriel Abalos

Electrónica entre ruinas

Otro encuentro en la explanada del Centro Cultural de la UNC (Duarte Quirós 107) con la música electrónica y el ambiente iluminado por efectos visuales le da continuidad al ciclo Viernes de Ruinas, una serie de choques amables entre la historia que respiran los restos de la Córdoba jesuítica y la juventud bailando entre ellos al ritmo de -en este caso- una Dj invitada. De las 20 a las 22 se extenderá esta noche la cita que será animada por un live set de la Dj Martina Death, figura que se destaca también en los anuncios de la próxima grilla del Festival GRL PWR, a realizarse a mitad de este mes en la Plaza de la Música. La música es acompañada por visuales de las VJ’s residentes Elyps.is, las artistas visuales Lucía Fourcade Venecia y Valentina Cuello. Cada encuentro es acompañado por Vermutería 1786, que ofrecerá una carta especial de tragos para degustar. Una experiencia audiovisual para bailar y disfrutar en un marco que realza las ruinas jesuíticas, es la sinopsis de esta propuesta, a la hora en que el viernes es aún joven.

Discos de un tótem

Tras un lleno completo en la presentación de anoche en Studio Theater, cumple su segunda fecha el show La Canción Sin Fin que trae a Córdoba el compositor y pianista Seba Furman, donde analiza en vivo los tres primeros discos solistas de Charly García. El espectáculo se basa en su exitoso podcast producido junto a Futurock.fm en el año 2020, y una banda en vivo revisa en sus arreglos originales el repertorio del tótem del rock nacional, de sus tres primeros discos solistas: Yendo de la cama al living, Clics modernos y Piano Bar. La banda está integrada por Andres Rot (bajo), Ivana "Chipi" Rud (guitarra), Rocio Katz (teclados y voces) y Sebastián Quintanilla (batería). Entradas $ 4500 en Alpogo.

La danza es vital

El Auditorio de Radio Nacional, en Santa Rosa y Av. Gral. Paz lleva a escena esta tarde a las 18.30 un encuentro de danza al que invita Pata Pila Cultura Popular y Comunitaria. El espectáculo cuenta con varios grupos de danza, con especial participación de Tribal Agrupación Artística, el Negro Valdivia y elencos invitados. La dirección general esta a cargo de Chiqui La Rosa. Como siempre, la entrada es libre y gratuita, sujeta a la capacidad de la sala.

Generaciones de rock

Dos bandas bien cordobesas de rock sostienen un Encuentro generacional de esta ciudad, compartiendo la escena en Casa Babylon (Bv. Las Heras 48). Este viernes se presenta Sunset, banda power integrada por Farid Valenzuela, Saimon Amenábar, Exe Yance y Mario Valenzuela (ex Rastrojero Diesel), un proyecto que despega vuelo con rock de autor y letras que describen el paisaje ciudadano actual. También desplegará su música Funcircus integrada por Maxi Braun (ex Evil, Marilyn, legendario guitarrista de Sebastián), Franco Di Martino, Ema Ramseyer y Rodolfo Sierz. Ambas bandas reivindican encuentros generacionales hacia dentro de ellas mismas. Envolverán la noche de rock y blues, la cual también estará musicalizada por Dj Diego Quiroga. Este evento es un hecho cultural autogestionado, comienza a las 20.30, entradas populares a $ 1000.

La filosofía descamisada

El Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) ofrece hoy un show político. De qué palo es el público que atraerá, se hace previsible cuando la selección está planteada por Emanuel Rodríguez quien, por cordobés está en su propia salsa, pero, por Peroncho sabe que se mueve en un territorio que las Paso han confirmado como al menos dudoso. Pringoso incluso. El stand up de Peroncho está actualizado al día, no se diga que no es un comunicador social, mientras ondea la bandera de la filosofía descamisada en el vendaval eleccionario. Sobre eso trata su monólogo al ritmo del humor inteligente, mientras Ciro del Barco aporta intervenciones visuales. A las 20, entrada general $ 2000 a través de autoentrada.com o, desde una hora antes del espectáculo, en boletería del CCC.

Tres pulsiones de sábado

• El domicilio de la Luna queda en Pje. Escutti 915. Allí mañana a las 21 se estrena Invisibles/Invencibles, unipersonal teatral referido a las situaciones de violencia vividas por Pepa Gaitán, fusilada por lesbiana, y a Higui, que luchó por su vida, defendiéndose de una violación colectiva y correctiva.

Inspirada en las lesbianas que están en el closet y las que ya salieron. Poemas y textos de Alejandra Pizarnik, Gabby de Cicco, Val Flores, Macky Corbalán, Leonor Silvestri, Liliana Felipe. Diseño lumínico de Lilian Mendizábal. Dramaturgia, actuación y dirección de Vir Peña. Vestuario de Fernando Surita, Auki Fiorillo.

• En La Kermés, Obispo Trejo 957, actúa este sábado la cantante, compositora y pianista María Cecilia Ventura, en la presentación de su álbum debut Te nombro, un repertorio de tangos clásicos y algunos de su autoría junto a José Campus. María Cecilia canta y toca el piano, y también participan como invitados los arregladores Marcelo Santos (Che bandoneón, Melodía de Arrabal), Abel Benegas (Patio mío) y Daniel Villegas (Maquillaje). A las 21, entradas $ 1500.

• En la sala de Medida x Medida (Montevideo 870) regresa el sábado una comedia que parodia las películas de ciencia ficción sobre misiones al espacio, en base a un texto de Sergio Bizzio. Brodda Teatro Producciones presenta Gravedad, con actuaciones de Agustina Madarieta, Alexis Ruiz, Julián Farah y El Loco Denis y la dirección de Celeste Colella. A las 21, entradas en puerta: $ 2800. Anticipadas al 3515150549 o por www.antesala.com.ar: $ 2500.