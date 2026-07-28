Llamosas, entre la banca que ganó y el Ministerio que podría llegar

Si Llamosas finalmente ingresa al gabinete provincial, algunos lamentarán que Río Cuarto pierda una banca clave en la Legislatura.

La posibilidad de una reconfiguración del gabinete de Martín Llaryora volvió a poner en escena a uno de los principales referentes del peronismo del sur provincial. Juan Manuel Llamosas, exintendente de Río Cuarto y actual presidente provisorio de la Legislatura, aparece entre los nombres evaluados para asumir al frente del Ministerio de Producción, nombramiento que se confirmará durante la semana y que tendría novedades incluso en las próximas horas.

Lo ideal -según comentan desde el Panal- sería contar con un representante del sector para ese rol, una señal fuerte para que los privados se entusiasmen con el proyecto de reelección de Llaryora. Sin embargo, ante la falta de certezas, Llamosas aparecería como el Plan B más potable, una opción que combina conocimiento territorial y capacidad de articulación política. Ahora, ¿cómo cayeron las versiones entre dirigentes del sur? Algunos hablaron de “celebración”, mientras que otros soltaron la palabra “pérdida”.

Mientras aumentaba el volumen de los rumores, ayer Llamosas estuvo de gira por municipios del sur, entregando aportes a instituciones del sur y del Fondo Federal a los municipios de Achiras, Las Albahacas, Chucul y Las Acequias. Era de esperarse que, en el comentario interno, saliera el tema de su posible paso al Ejecutivo. Sin embargo, desde el entorno del propio legislador siguieron desactivando las versiones.

De la misma forma actuaron algunos sectores de la dirigencia del PJ sureño, específicamente aquellos que trabajan en la línea coordinadora de Llamosas. “Está haciendo un gran laburo en la Legislatura”, le comentaba a Alfil un referente peronista del departamento Río Cuarto, donde destacaba el lugar ganado por el legislador en la agenda política de la provincia, donde viene de meses de alta participación en el plano legislativo.

Justamente, es por su actualidad que algunos hablan de una especie de efecto negativo que podría tener su pase al Ejecutivo. “Cuando recién se empezaba a encontrar el lugar que reclamamos durante tantos años para Río Cuarto en el la Legislatura, no sé cuán positivo sería perder una banca tan fuerte. La única, digamos”, planteaba un dirigente riocuartense, en días donde se discute la necesidad de trasladar la trascendencia que la capital alterna en la agenda de Llaryora a la posibilidad de ganar representación en la lista del 2027 y el futuro gabinete.

Un intendente consultado por este medio salía al cruce de esa lectura. “¿Cómo va a ser malo que el sur gane un lugar en el gabinete y en una cartera tan importante? Nos pasamos años quejándonos de que no escuchan al sur y sus productores, ¿pero nos vamos a quejar de esto?”, señalaba al remarcar que Río Cuarto “hace mucho” no tiene un ministro con peso político propio dentro del gabinete provincial.

Allí se recuerda que, más allá de Agustín Calleri en Córdoba Deportes y Manuel Ron en Córdoba Innovar, las referencias más recordadas son las de Adriana Nazario como titular de Producción y Trabajo en 2003 o el más reciente caso de Alfonso Mosquera, quien fuera el ministro de Seguridad de la última gestión de Juan Schiaretti -un caso que no terminó bien.

Otro jefe municipal del departamento compartía con Alfil su valoración positiva respecto al posible paso de Llamosas al Ejecutivo. “Es un ofrecimiento muy importante para alguien de nuestra región”, señaló al mencionar que el gabinete ya cuenta con representantes del departamento Róque Sáenz Peña, pero no de Río Cuarto.

Más allá del lugar en la mesa, entre dirigentes también se comenta sobre el impulso que le daría Llamosas desde esa cartera a las políticas actuales del Gobierno provincial, específicamente en la presencia real que tendría en el desarrollo de obra pública con foco en el sector industrial, tarea que Llaryora busca cubrir con fuerza durante la campaña.

Allí se sa el valor de la Circunvalación en Río Cuarto, “la obra pública más importante del país”, y la posibilidad de que Llamosas, desde el gabinete, pueda potenciar incluso la visibilidad de ese recurso estratégico para el plan político del gobernador que busca la reelección: la obra plantea una “revolución” que traerá beneficios específicos para el sector.

Sin dudas, el factor que juega a favor de Llamosas para sumarse al gabinete de Llaryora tiene que ver con su valía en el esquema del gobernador y su predisposición inicial a “jugar donde lo pongan”. Además, suma la contribución que pueda aportar al nexo con la agroindustria del sur, sector que también es foco de la política regional de La Libertad Avanza en vísperas de la Expo Rural de septiembre.

Sin embargo, la decisión final dependerá del propio Llamosas. Más allá de los movimientos del Gobierno provincial, el legislador también evalúa su propio escenario político: el lugar que construyó en la Legislatura, su proyección futura y el rol que pretende ocupar dentro del esquema oficialista. La definición podría llegar en los próximos días.

El Gobierno de Río Cuarto avanza con más de 50 obras en distintos sectores

El Gobierno de Río Cuarto informó el estado de avance de las principales obras públicas que se desarrollan en la ciudad, donde actualmente se mantienen más de 50 frentes de trabajo activos con intervenciones simultáneas en distintos barrios.

Según el relevamiento difundido por el Municipio, las tareas incluyen trabajos de hormigonado, asfaltado y adoquinado, además de acciones de mantenimiento urbano en diferentes sectores.

Uno de los proyectos destacados es el Plan de 100 cuadras de pavimento, que ya alcanzó un 60% de ejecución y continúa incorporando nuevos frentes de obra. La iniciativa forma parte del plan de infraestructura vial impulsado por la gestión municipal para mejorar la conectividad y las condiciones de circulación en distintos puntos de la ciudad.

Otro de los proyectos que registra un importante nivel de avance es el Parque Lineal Manco Cápac, cuya ejecución alcanzó el 99%. La obra busca generar un nuevo espacio destinado a la recreación y la actividad física, con sectores preparados para caminatas, ciclismo y esparcimiento.

Además de las obras de infraestructura, el Municipio informó que se desarrollan tareas diarias de limpieza y mantenimiento urbano. Entre las intervenciones se encuentran trabajos de pintura de postes y semáforos, junto con otras acciones destinadas a conservar la infraestructura de la ciudad. “Cada obra que avanza es el resultado de una gestión que trabaja día a día para transformar nuestra ciudad”, señalaron desde el Gobierno de Río Cuarto.