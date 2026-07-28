Propuestas opositoras bordean debate de posibles reformas políticas

“Lo que se debate en el Concejo no puede quedar entre cuatro paredes”, manifestaron desde el bloque Primero Río Cuarto al presentar un proyecto que apunta a la modificación del reglamento interno del Concejo Deliberante y “garantizar que todos los proyectos legislativos sean publicados en el sitio web oficial, con sus fundamentos, autores, estado parlamentario, modificaciones y resultado final”. La primera minoría consideró que “los vecinos tienen derecho a saber qué se debate, quién impulsa cada iniciativa, cómo vota cada concejal y qué decisiones se toman en su nombre” y apelaron a un concepto que la gestión De Rivas utiliza de manera recurrente: transparencia.

El bloque radical-libertario plantea que debiera ser obligatoria la publicación de todos los proyectos de los 19 concejales en la web oficial del Concejo Deliberante, así como la información vinculada al recorrido legislativo del mismo. Allí debería incluirse el texto completo del proyecto, los fundamentos, su autor o autores, la comisión a la que fue girado para su tratamiento y el estado parlamentario actualizado. Cada iniciativa del Concejo Deliberante debiera publicarse dentro de las 48 horas hábiles posteriores a su presentación, incluyendo los despachos de comisión, las modificaciones introducidas durante el tratamiento y el resultado de la votación.

En concreto, la iniciativa pide que se aplique una herramienta similar a la de la Legislatura provincial o el Congreso y el Senado de la Nación. En las distintas cámaras, es posible acceder desde el sitio web a los proyectos presentados por cada legislador y, además, cruzar información sobre el desempeño de los representantes legislativos como, por ejemplo, la cantidad de proyectos presentados. Este último aspecto podría “dejar en evidencia” a aquellos ediles menos proactivos.

Según pudo saber Alfil, lo concerniente al desempeño de cada concejal no sería el único de los aspectos que incomodarían a algunos sectores. Por ejemplo, la crisis económica ha derivado en un incremento de los pedidos de eximición o condonación de impuestos (trámite que abarca algunos tributos municipales para personas físicas o instituciones que cumplan con una serie de requisitos socioeconómicos) y que tienen su tratamiento y aprobación en el Concejo Deliberante. “Son cada vez más las personas e instituciones que recurren a esta herramienta debido a la crisis económica y los vecinos podrían tener un acceso simple a esta información”, manifestaron desde el Legislativo local a Alfil.

Este proyecto puntual, que todavía no ha generado repercusiones públicas en el oficialismo, tiene que ver con el propio funcionamiento del Concejo Deliberante. Y si bien responde a cuestiones internas y que podrían modificarse con una revisión del reglamento interno, también podría vincularse a una serie de planteos que se hicieron en los últimos meses a raíz del cumplimiento de los 30 años de la Carta Orgánica Municipal. En este caso, hay aspectos que la segunda minoría (La Fuerza del Imperio del Sur) ha planteado en relación a la necesidad de actualizar las reglas de funcionamiento del Concejo Deliberante y aggiornarlas al contexto actual. Desde su creación en 1996, la Carta Orgánica Municipal no ha sido modificada mediante una convención municipal constituyente (aunque, a lo largo de estos años, sí se han aprobado algunas enmiendas en el marco del Concejo Deliberante).

En marzo de este año, en el marco del 30° aniversario de la Carga Orgánica, la concejala nazarista, Leticia Paulizzi, manifestó al streaming Tablero Abierto -producción de Alfil- que desde su espacio están trabajando en un proyecto de actualización de ciertos criterios como, por ejemplo, la representación de las minorías en el cuerpo legislativo. “La COM actual no contempla, por ejemplo, que existan siquiera cuatro fuerzas y conserva mecanismos como la mayoría automática del oficialismo”, señaló la edil. Además, Paulizzi mencionó otro aspecto que, con cierta frecuencia, vuelve a ponerse en el debate público local: el sistema de elección del Defensor del Pueblo (actualmente, los concejales lo eligen y debe obtener al menos dos tercios de los votos).

Comienzan los Intercolegiales: parti ciparán más de 2000 estudiantes

El próximo martes comenzará una nueva edición de los Juegos Intercolegiales de Río Cuarto, una propuesta organizada de manera conjunta entre el Municipio y la Agencia Córdoba Deportes que reunirá a más de 2000 estudiantes de distintas instituciones educativas de la ciudad.

La competencia incluirá las disciplinas de fútbol, básquet y vóley, tanto en las ramas femenina como masculina. Además, los equipos que obtengan el primer puesto clasificarán a las instancias regionales y, posteriormente, a la etapa provincial de los "Córdoba Juega".

El subsecretario de Deportes, Rodrigo Siravegna, destacó que la convocatoria alcanzada mantuvo la cifra del año pasado. "Estamos muy contentos de ser parte para que los chicos tengan un incentivo para hacer deporte y representar a su institución", expresó.

Las actividades comenzarán el martes a las 9 de la mañana con los encuentros de fútbol femenino y básquet. A lo largo del certamen, las instituciones participantes acumularán puntos y las que obtengan los mejores resultados recibirán premios, entre ellos equipamiento deportivo y materiales para el establecimiento educativo.

En ese sentido, Siravegna explicó que el objetivo también es fortalecer el vínculo de los estudiantes con sus escuelas. "Creemos que es muy bueno que los chicos sientan, sobre todo a través del deporte, un sentido de pertenencia con su colegio", afirmó.

Los partidos se disputarán en distintos escenarios deportivos de la ciudad. Además del Centro 11, habrá encuentros en clubes como Gorriones y Central Argentino, entre otros espacios.

Al respecto, el funcionario indicó que esta modalidad busca que los estudiantes conozcan diferentes instalaciones deportivas de Río Cuarto. "Notamos el año pasado que había chicos que no conocían algunos sectores de la ciudad ni estos espacios deportivos. Poder acercarlos a esos lugares también forma parte de la propuesta", concluyó.