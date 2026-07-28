Enroque corto en Río Cuarto ♀4 La SRRC opinó sobre el discurso de Milei en Palermo

Heraldo Moyetta (SRRC) participó de la presentación de Argencarne en la Expo Rural de Palermo.

La SRRC opinó sobre el discurso de Milei en Palermo

El periodista consultaba con su informante en el sector ruralista sobre los dichos del presidente Javier Milei en la apertura de la Exposición Rural de Palermo.

Periodista: El presidente Milei habló en la Rural. “Revolución productiva” y pistas de la baja de retenciones…

Informante: Pistas, pero nada más. Lo dijo Heraldo (Moyetta, presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto): no hubo sorpresas. Hay una mezcla de respaldo y cautela, porque se valora la promesa de eliminar las retenciones, pero se espera más que esto.

P: Expectativa, a medias…

I: Es que no hubo anuncio concreto para el agro. Se habló de la baja de los DEX de la soja al 15% hasta 2028, pero claramente no les da la nafta para prometer que bajarán a cero. Dice Milei que el compromiso de su Gobierno es ir hacia la eliminación, pero que la actividad de otros sectores no lo deja hacerlo. A ver, a mi me incomoda esa postura…

P: ¿Por qué?

I: Porque da la sensación de que seguimos siendo un sector fértil para hacer campaña, pero después, cuando hay que tomar decisiones, nadie se anima a dar el paso que hay que dar. Por eso, retenciones cero es un pedido, pero también que en el mientras tanto nos tiren algún centro. Hay que recuperar el financiamiento, porque los productores necesitan acompañar el ritmo de incorporación tecnológica que exige la actividad hoy en día. Si no nos podemos actualizar, perdemos.

P: Da la sensación de que el presidente también expresó que hay una recuperación económica que termina beneficiando al productor…

I: ¿En serio? Si bien el rumbo es el esperado por todos y se acomodaron variables, esa recuperación todavía no se siente con la misma intensidad en el interior productivo. Porque, una cosa es hablarles a los productores porteños. Siento que no nos incluyen a los que estamos peleándola en Córdoba, San Luis, Santa Fe…

P: ¿Vendrá alguien de Nación en septiembre para la Expo Rural?

I: Si vienen, espero que sea con alguna novedad. Pero, sobre todo, que los anuncios vengan acompañados de proyectos y un reconocimiento de la realidad que atravesamos. No va a ser suficiente que nos digan que vamos bien y nos estiren una vez más la promesa de eliminar retenciones.

En primera persona

El informante llegaba a la cronista para recordar un hecho que aconteció en la última sesión del Concejo Deliberante.

Informante: Quizás la prórroga de la concesión de la terminal opacó otras cosas que se plantearon en la última sesión pero, al comienzo, se hizo uso de la banca del ciudadano.

Periodista: Tiene razón. Vi que se abordó el tema de la discapacidad.

I: Así es. Sergio Sena, de la asociación “Un minuto para ver”, planteó lo del censo municipal de discapacidad. Un testimonio en primera persona sobre lo que viven las personas con discapacidad en la ciudad.

Periodista: Interesante que la banca se haya otorgado para un reclamo municipal. No siempre sucedió eso en otros períodos.

I: Siempre es más fácil otorgar la banca cuando el reclamo apunta a Nación o cuando no incomoda al gobierno local. Valoro que se haya otorgado porque es lo que debiera ocurrir siempre. Sabemos que el Ejecutivo dijo no tener recursos para el censo y que van a hacer relevamientos pero está bueno que las organizaciones que trabajan en esta temática puedan hablar de lo que advierten en su día a día. Y el reclamo, aunque obviamente apuntó a la gestión actual, habla de una problemática de larga data en la ciudad. Hace mucho tiempo que Río Cuarto no es una ciudad accesible para todos. Lo dijo Sena: no se trata de asistencia o de un bolsón de alimentos sino de respeto y políticas realmente diseñadas para las personas con discapacidad.

P: Un llamado de atención que debiera tener más peso que el de cualquier sector de la oposición.

I: Bueno, ahí está el tema. El Municipio trabaja en el marco del Consejo Asesor de Discapacidad con distintas organizaciones pero este testimonio, que todos los concejales pudieron escuchar y que seguramente llegó al Ejecutivo, no puede pasarse por alto. Dicho esto, tampoco se puede pasar por alto que hay concejales que forman parte del partido que gobierna el país y que hoy es el que más cercena derechos de las personas con discapacidad.