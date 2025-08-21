AlfilNegocios: ABRE Galería de Arte, un impulso al arte cordobés y proyección contemporánea

Por Redacción Alfil

En el ciclo #AlfilNegocios, de Diario Alfil, Lourdes Carranza y Luz Novillo Corvalán, directoras de ABRE Galería de Arte, compartieron la trayectoria de su espacio, desde su origen como Home Gallery hasta su consolidación como referente del arte contemporáneo en Córdoba.

Desde sus inicios, ABRE se propuso ser un espacio de encuentro, formación y diálogo entre artistas, coleccionistas y público general. “Queremos que la galería sea una puerta abierta, un espacio vivo y en constante movimiento”, destacaron Carranza y Novillo Corvalán, subrayando la importancia de acercar el arte contemporáneo a distintos públicos y sensibilizar sobre su valor estético y simbólico.

La galería se vincula activamente con eventos culturales claves, como Arte Ba, la Feria Mercado de Arte Contemporáneo (MAC) y la Noche de las Galerías, lo que permite visibilizar la producción artística cordobesa y consolidar su presencia en el circuito nacional. “Participar en estos espacios nos permite mostrar lo que Córdoba produce y reafirmar que aquí también hay una escena vibrante”, explicaron.

ABRE representa a artistas locales e internacionales, y promueve proyectos colaborativos con otras galerías y estudios de arquitectura e interiorismo, generando experiencias integrales para quienes buscan adquirir su primera obra o ampliar sus colecciones. La galería ofrece asesoramiento personalizado, préstamo de obra y acompañamiento en el montaje, potenciando la experiencia del arte como elemento cultural y emocional.

La entrevista completa con Carranza y Novillo Corvalán está disponible en el canal de YouTube de Diario Alfil. El ciclo Alfil Negocios continúa mostrando historias de emprendedores culturales que transforman ideas en proyectos con impacto artístico y social desde distintas regiones de la provincia.