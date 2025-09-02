AlfilNegocios: Pablo Didier de Taiana Propiedades y la profesionalización del sector inmobiliario

#Alfilnegocios: Juan Ignacio Rocha emprendedor de Estudio Rocha, una consultora de más de 30 años
En un nuevo programa de #AlfilFederal, Juan Ignacio Rocha nos cuenta cómo es que se trabaja en una consultora como Rocha y cuáles son sus objetivos.
El presidente de MLS Córdoba y fundador de Taiana Propiedades subraya la importancia de la formación, la colaboración entre pares y el prestigio como motor de cambio en el negocio inmobiliario. "Nos dedicamos a cumplir los sueños de las personas", afirmó.
En diálogo con Alfil Negocios, Pablo Didier repasa su trayectoria en el sector y explica cómo un sueño emprendedor lo llevó a crear Taiana Propiedades, una firma con foco en la formación y la innovación en el rubro inmobiliario. “Encontré en esta profesión un vehículo para transformar la vida de las personas en uno de los momentos más importantes de su vida: la compra o venta de una propiedad”, sostiene.
Con esa premisa, Didier impulsó la creación de Taiana School, la primera escuela inmobiliaria de Córdoba, que busca brindar herramientas prácticas a quienes se inician en la actividad y profesionalizar a los corredores en ejercicio. “La mayoría de las capacitaciones se queda en el saber teórico. Nosotros enseñamos el saber hacer, compartiendo experiencias y construyendo un entorno virtuoso que potencia a cada integrante”, explica.
Además de su rol como empresario y formador, Didier preside MLS Córdoba, la primera plataforma de servicios múltiples del país, que nuclea a más de 130 inmobiliarias y 400 agentes. Inspirada en el modelo estadounidense, la red promueve la colaboración entre colegas a través de la captación exclusiva de propiedades y el trabajo compartido. “Para el cliente, implica un servicio más eficiente y transparente; para el sector, eleva los estándares de calidad”, resume.
Didier reconoce que durante sus inicios el sector no gozaba de gran prestigio social, pero plantea un cambio de paradigma: “Mi sueño es que, algún día, cuando le pregunten a un chico qué quiere ser cuando sea grande, pueda responder: inmobiliario. Profesionalizar la actividad y aportar valor es el camino para que la sociedad reconozca nuestra labor”.
Respecto al presente del mercado, se muestra optimista: “Las últimas medidas, como la derogación de la Ley de Alquileres y el regreso del crédito hipotecario, han generado un escenario más firme. El cliente está cada vez más informado y exige valor agregado en cada operación”. En ese contexto, también destaca el rol de la tecnología: “Las herramientas digitales son claves, pero no reemplazan al corredor. Sí lo potencian, y quienes no las utilicen quedarán fuera del mercado”.
El empresario asegura que el verdadero diferencial de los emprendimientos inmobiliarios pasa por la diferenciación y el prestigio. “Si un desarrollo es uno más, es uno menos. Competir solo por precio es perder. El prestigio se logra con coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, con profesionalismo y reputación”, sostiene.
Antes de cerrar la charla, Didier deja un mensaje para quienes quieran iniciar en el rubro: “Es la profesión más hermosa del mundo, porque nos permite cumplir sueños. Pero exige formación constante, idoneidad y compromiso. Este es un negocio de relaciones y de confianza, y solo aportando valor podemos sostenerlo en el tiempo”.
Córdoba será el escenario del principal encuentro nacional sobre reciclaje y economía circular, que se llevará a cabo en la Universidad Siglo 21, ubicada en Nueva Córdoba.
La encuesta de Pulso Social muestra a Milei con 51% de imagen positiva (44% negativa) tras el escándalo del exdirector de ANDIS. En cuanto a la candidatura a diputados nacionales, Schiaretti lidera con 32% y Roca lo sigue con 28%.
La candidata de Defendamos Córdoba llegaría el viernes a la ciudad con una agenda centrada en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Su visita anticipa un nuevo capítulo de la disputa con el cordobesismo, donde el nombre de Juan Manuel Llamosas aparece como contracara local.
Advertencia de Rovera | Pinasco, activo en la campaña
Llega Francos | Dicen que a Juez no le gustaron los discursos del sábado… | Las 62-O, en la campaña PJ | Clarín en bolsa
El triunfo en coalición de Valdés, sumado a los elogios de los peronistas Schiaretti y Llaryora, se agregó al debate preelectoral que conlleva la candidatura de Mestre. El enojo con los intendentes que van a todos los actos, el tironeo por los gobernadores y una orfandad que se extiende.