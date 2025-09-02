AlfilNegocios: Pablo Didier de Taiana Propiedades y la profesionalización del sector inmobiliario

Por Redacción Alfil

En diálogo con Alfil Negocios, Pablo Didier repasa su trayectoria en el sector y explica cómo un sueño emprendedor lo llevó a crear Taiana Propiedades, una firma con foco en la formación y la innovación en el rubro inmobiliario. “Encontré en esta profesión un vehículo para transformar la vida de las personas en uno de los momentos más importantes de su vida: la compra o venta de una propiedad”, sostiene.

Con esa premisa, Didier impulsó la creación de Taiana School, la primera escuela inmobiliaria de Córdoba, que busca brindar herramientas prácticas a quienes se inician en la actividad y profesionalizar a los corredores en ejercicio. “La mayoría de las capacitaciones se queda en el saber teórico. Nosotros enseñamos el saber hacer, compartiendo experiencias y construyendo un entorno virtuoso que potencia a cada integrante”, explica.

Además de su rol como empresario y formador, Didier preside MLS Córdoba, la primera plataforma de servicios múltiples del país, que nuclea a más de 130 inmobiliarias y 400 agentes. Inspirada en el modelo estadounidense, la red promueve la colaboración entre colegas a través de la captación exclusiva de propiedades y el trabajo compartido. “Para el cliente, implica un servicio más eficiente y transparente; para el sector, eleva los estándares de calidad”, resume.

Didier reconoce que durante sus inicios el sector no gozaba de gran prestigio social, pero plantea un cambio de paradigma: “Mi sueño es que, algún día, cuando le pregunten a un chico qué quiere ser cuando sea grande, pueda responder: inmobiliario. Profesionalizar la actividad y aportar valor es el camino para que la sociedad reconozca nuestra labor”.

Respecto al presente del mercado, se muestra optimista: “Las últimas medidas, como la derogación de la Ley de Alquileres y el regreso del crédito hipotecario, han generado un escenario más firme. El cliente está cada vez más informado y exige valor agregado en cada operación”. En ese contexto, también destaca el rol de la tecnología: “Las herramientas digitales son claves, pero no reemplazan al corredor. Sí lo potencian, y quienes no las utilicen quedarán fuera del mercado”.

El empresario asegura que el verdadero diferencial de los emprendimientos inmobiliarios pasa por la diferenciación y el prestigio. “Si un desarrollo es uno más, es uno menos. Competir solo por precio es perder. El prestigio se logra con coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, con profesionalismo y reputación”, sostiene.

Antes de cerrar la charla, Didier deja un mensaje para quienes quieran iniciar en el rubro: “Es la profesión más hermosa del mundo, porque nos permite cumplir sueños. Pero exige formación constante, idoneidad y compromiso. Este es un negocio de relaciones y de confianza, y solo aportando valor podemos sostenerlo en el tiempo”.