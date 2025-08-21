Alfilnegocios: Juan Ignacio Rocha emprendedor de Estudio Rocha, una consultora de más de 30 años

Por Redacción Alfil

En el marco de Alfil Negocios, Juan Ignacio Rocha, de Estudio Rocha, contó cómo una consultora con más de 30 años de trayectoria en San Francisco combina creatividad, tecnología y marketing integral para potenciar empresas.

La consultora fue fundada en 1994 por los padres de Rocha, como una boutique creativa. Con el tiempo, se dieron cuenta de que una campaña publicitaria podía atraer clientes al punto de venta, pero si la atención o la gestión interna no acompañaban, los resultados no se traducían en crecimiento real. Así, fueron incorporando distintas herramientas hasta consolidar una estructura con cuatro áreas principales: publicidad, marketing, recursos humanos y comercialización. Con la incorporación de la segunda generación familiar, sumaron soluciones digitales, adaptando la experiencia acumulada a los desafíos del mundo actual.

“El foco de la consultora es hacer crecer empresas, y eso es transversal a la tecnología que se esté utilizando o al medio publicitario”, explicó Rocha. Destacó que el diferencial de Estudio Rocha es ofrecer una propuesta integral: una agencia de publicidad dentro de una consultora, con marketing, investigación de mercado y tecnología trabajando de manera coordinada. Su principal cliente son pymes, con planteles de entre 15 y 150 empleados, aunque también trabajan con empresas internacionales.

Las herramientas más requeridas hoy por las empresas incluyen posicionamiento en redes sociales, ventas online y optimización de Mercado Libre, así como el desarrollo de soluciones con inteligencia artificial para automatizar procesos, mejorar la atención al cliente y aumentar la facturación. Rocha destacó que la IA se aplica transversalmente en todas las áreas de la consultora, siendo clave para potenciar el desempeño comercial y operativo de los clientes.

Uno de los retos principales es la resistencia al cambio en los equipos comerciales: “Hacer crecer a un cliente implica que trabaje más y que su equipo se capacite”, señaló Rocha. Por eso, Estudio Rocha brinda programas de formación y acompañamiento constante para garantizar que las estrategias digitales y comerciales se implementen con éxito.

Entre los reconocimientos obtenidos se encuentran la Ley de Economía del Conocimiento y premios Mercurio en distintas categorías, que reflejan tanto la excelencia de la consultora como el trabajo en equipo con los clientes. Rocha resaltó que estos logros son fruto de un enfoque constante en resultados medibles y en la calidad de cada proyecto.

Consultado sobre el futuro, Rocha sostuvo que la empresa seguirá creciendo: “Nuestro objetivo es ser la consultora más importante del país, ayudando a los clientes a facturar más, sin importar los cambios tecnológicos que surjan”. Estudio Rocha monitorea los resultados de cada cliente y asegura un crecimiento promedio inicial de entre 25 y 30% en facturación al poco tiempo de implementar sus programas.

Sobre lo que más le motiva, Rocha destacó la satisfacción de ver crecer a los clientes: “Ser parte del éxito de un cliente y contribuir a que sus ventas aumenten es impagable”.