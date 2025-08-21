#AlfilNegocios: Natalia Raptopulus con Geo Cool things, mapas que inspiran y enseñan

La emprendedora de Geo Cool Things visitó #AlfilNegocios, la misma tuvo la oportunidad de mostrarnos cada detalle de su proyecto.

Alfil Negocios21 de agosto de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
maxresdefault

Por Redacción Alfil

En Alfil Negocios, Natalia Raptópulos, geógrafa y creadora de Geo Cool Things, explicó cómo combina ciencia, creatividad y diseño para transformar mapas en objetos decorativos, juegos y accesorios educativos.

El proyecto, formalizado en 2018, nació de su experiencia con imágenes satelitales y mapas digitales, y de la convicción de que los mapas no solo cumplen una función técnica, sino que también emocionan, inspiran y cuentan historias. “Quise materializar estas emociones en objetos; Geo Cool Things resume lo que sé, lo que amo y lo que quiero compartir”, señaló Raptópulos.

Entre los productos más destacados se encuentran los rompecabezas geográficos, que permiten aprender sobre provincias, departamentos, cursos de agua y relieve, combinando educación y entretenimiento. Además, la marca ofrece diarios de viaje, objetos de decoración, indumentaria y accesorios de viaje, todos con contenido geográfico. Cada producto viene acompañado de explicaciones y postales que facilitan la comprensión de la cartografía.

Raptópulos también destacó la importancia del acompañamiento en el ecosistema emprendedor: programas como Córdoba Emprendedora le brindaron capacitación en marketing, ventas, gestión del tiempo y oratoria, así como espacios de coworking y contacto con otros emprendedores. “Sentirse parte de una comunidad ayuda mucho, sobre todo cuando vienes de trabajar en equipo y de repente estás sola con tu proyecto”, afirmó.

Actualmente, los productos de Geo Cool Things se venden a través del sitio web, en la tienda física de Alto Villa sol y en jugueterías boutique de Córdoba y Capital Federal, además de estar presentes en aeropuertos y museos. La marca continúa expandiéndose, con nuevos rompecabezas de Buenos Aires, Neuquén y otros lugares del mundo, siempre con un fuerte énfasis en calidad y precisión cartográfica.

“El respaldo de programas de apoyo y la constante búsqueda de mejorar los productos y llegar a nuevos mercados son clave para que el emprendimiento crezca y se sostenga”, concluyó Raptópulos.

La entrevista completa está disponible en el canal de YouTube de Alfil Negocios. El ciclo continúa reflejando historias de emprendedores que transforman ideas en proyectos con impacto educativo y cultural desde distintas regiones de la provincia.

Te puede interesar
maxresdefault

#AlfilNegocios: Maximiliano Camusso de Instituto Terra

Redacción Alfil
Alfil Negocios01 de agosto de 2025

En una entrevista exclusiva con #AlfilNegocios, Maximiliano Camusso, fundador del Instituto Terra y presidente de la Fundación Educativa Saberes, detalló su visión sobre la educación técnica agropecuaria, su rol en el fortalecimiento del interior provincial y su incursión en la arena política.

GridoGo CBA - 2

Grido abrió la primera heladería automatizada en Córdoba

Redacción Alfil
Alfil Negocios18 de marzo de 2025

En el corazón de Nueva Córdoba, en la esquina de Av. Hipólito Yrigoyen y Buenos Aires, abrió Grido Go, un innovador modelo de franquicia de base tecnológica donde la experiencia de compra es totalmente autogestionada. Es la primera en Córdoba y la segunda de la cadena.

Lo más visto
Legislatura-1

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto21 de agosto de 2025

Bronca de la oposición en la Unicameral | Fugas de votos K | “Campus”

872305-deloredo

Efecto listas: De Loredo le dio la espalda a Milei y votó contra los vetos

Gabriel Marclé
Provincial21 de agosto de 2025

La Cámara Baja rechazó el veto de Milei a la Emergencia en Discapacidad, pero no alcanzó los dos tercios para revertir el de jubilaciones. De Loredo votó en contra en ambas instancias, en un movimiento posterior a su fallido desembarco en LLA. El PRO mostró sus fracturas y el cordobesismo respondió al pedido de Llaryora.