AlfilNegocios: Natalia Raptopulus con Geo Cool things, mapas que inspiran y enseñan

#Alfilnegocios: Juan Ignacio Rocha emprendedor de Estudio Rocha, una consultora de más de 30 años
En un nuevo programa de #AlfilFederal, Juan Ignacio Rocha nos cuenta cómo es que se trabaja en una consultora como Rocha y cuáles son sus objetivos.
La emprendedora de Geo Cool Things visitó #AlfilNegocios, la misma tuvo la oportunidad de mostrarnos cada detalle de su proyecto.Alfil Negocios21 de agosto de 2025Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
En Alfil Negocios, Natalia Raptópulos, geógrafa y creadora de Geo Cool Things, explicó cómo combina ciencia, creatividad y diseño para transformar mapas en objetos decorativos, juegos y accesorios educativos.
El proyecto, formalizado en 2018, nació de su experiencia con imágenes satelitales y mapas digitales, y de la convicción de que los mapas no solo cumplen una función técnica, sino que también emocionan, inspiran y cuentan historias. “Quise materializar estas emociones en objetos; Geo Cool Things resume lo que sé, lo que amo y lo que quiero compartir”, señaló Raptópulos.
Entre los productos más destacados se encuentran los rompecabezas geográficos, que permiten aprender sobre provincias, departamentos, cursos de agua y relieve, combinando educación y entretenimiento. Además, la marca ofrece diarios de viaje, objetos de decoración, indumentaria y accesorios de viaje, todos con contenido geográfico. Cada producto viene acompañado de explicaciones y postales que facilitan la comprensión de la cartografía.
Raptópulos también destacó la importancia del acompañamiento en el ecosistema emprendedor: programas como Córdoba Emprendedora le brindaron capacitación en marketing, ventas, gestión del tiempo y oratoria, así como espacios de coworking y contacto con otros emprendedores. “Sentirse parte de una comunidad ayuda mucho, sobre todo cuando vienes de trabajar en equipo y de repente estás sola con tu proyecto”, afirmó.
Actualmente, los productos de Geo Cool Things se venden a través del sitio web, en la tienda física de Alto Villa sol y en jugueterías boutique de Córdoba y Capital Federal, además de estar presentes en aeropuertos y museos. La marca continúa expandiéndose, con nuevos rompecabezas de Buenos Aires, Neuquén y otros lugares del mundo, siempre con un fuerte énfasis en calidad y precisión cartográfica.
“El respaldo de programas de apoyo y la constante búsqueda de mejorar los productos y llegar a nuevos mercados son clave para que el emprendimiento crezca y se sostenga”, concluyó Raptópulos.
La entrevista completa está disponible en el canal de YouTube de Alfil Negocios. El ciclo continúa reflejando historias de emprendedores que transforman ideas en proyectos con impacto educativo y cultural desde distintas regiones de la provincia.
En un nuevo programa de #AlfilFederal, Juan Ignacio Rocha nos cuenta cómo es que se trabaja en una consultora como Rocha y cuáles son sus objetivos.
En una nueva edición de #AlfilNegocios, Lourdes Carranza y Luz Novillo Corvalán, nos presentan su emprendimiento "ABRE Galería de Arte".
Martín Galaverna, fundador de Cervecería Medalla y miembro de Fundación E+E, expuso en #AlfilNegocios su trayectoria desde Freyre, el diseño de su marca y una colaboración inédita con Manfrey para crear una cerveza de dulce de leche.
En una entrevista exclusiva con #AlfilNegocios, Maximiliano Camusso, fundador del Instituto Terra y presidente de la Fundación Educativa Saberes, detalló su visión sobre la educación técnica agropecuaria, su rol en el fortalecimiento del interior provincial y su incursión en la arena política.
Córdoba será el escenario del principal encuentro nacional sobre reciclaje y economía circular, que se llevará a cabo en la Universidad Siglo 21, ubicada en Nueva Córdoba.
En el corazón de Nueva Córdoba, en la esquina de Av. Hipólito Yrigoyen y Buenos Aires, abrió Grido Go, un innovador modelo de franquicia de base tecnológica donde la experiencia de compra es totalmente autogestionada. Es la primera en Córdoba y la segunda de la cadena.
SUOEM: siguen las repercusiones en Deheza | Chapa y pintura
El radicalismo que responde al diputado nacional empuja, en las urnas, el acuerdo que no se concretó con el vecinalismo, ni con los libertarios. Por qué algunos no descartan la opción de la hija del exgobernador.
Bronca de la oposición en la Unicameral | Fugas de votos K | “Campus”
El gobernador y el primer candidato a diputado reunieron ayer sólo a la tropa PJ. Dos conceptos volvieron a sonar fuerte y alto: peronismo y justicialismo. Primeras instrucciones para la campaña que coordinará Manuel Calvo. Se viene otro acto ampliado a todos los dirigentes del espacio Hacemos Unidos.
La Cámara Baja rechazó el veto de Milei a la Emergencia en Discapacidad, pero no alcanzó los dos tercios para revertir el de jubilaciones. De Loredo votó en contra en ambas instancias, en un movimiento posterior a su fallido desembarco en LLA. El PRO mostró sus fracturas y el cordobesismo respondió al pedido de Llaryora.