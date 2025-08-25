La casta no se mata de palabra

Por Javier Boher

“Este país se va a la mierda”, dice Marcos, el personaje que interpreta Ricardo Darín en Nueve Reinas, película que este año llegó al cuarto de siglo. Después de aquella célebre frase llegó la crisis de 2001 y el descalabro económico que nunca se terminó del todo. Los que pisamos los 40 no sabemos lo que es vivir en un país normal, en el que se puede vivir al margen de la política porque todo lo demás funciona.

Esta última semana el tema más importante fue la filtración de unos audios en los que se escucha al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, hablando sobre el negociado de sobreprecios con los medicamentos y la forma en la que Karina Milei recaudaría el 3% del valor de esas operaciones. Mantengo el potencial por una cuestión de costumbre, aunque la forma en la que el gobierno nacional ha tratado el tema no deja mucho margen de dudas.

La respuesta ha sido bastante descoordinada para una tropa bastante alineada en el uso de la palabra. Algunos dijeron que era mentira y otros que hubo manipulación o uso de inteligencia artificial, a lo que cualquiera les podría decir -incluso si los audios son ciertos- que eso es lo que se cosecha cuando se siembran deep fakes como los de la campaña porteña.

Muy probablemente haya un mecanismo de recaudación y enriquecimiento alrededor del presidente, la hermana y más de un personaje del gobierno, algo que existió, existe y existirá siempre. Eso no significa que se pueda exculpar a los responsables, porque la relación que hay entre bajos niveles de corrupción y calidad de vida está bastante clara en todo el mundo. Los países que nos gustan son casualmente los que tienen los dirigentes menos corruptos, no al revés.

Habiendo pasado establecido eso voy a recurrir a dos interesantes hilos de Twitter para marcar el ritmo de esta nota. El primero es del politólogo Julio Burdman y el segundo del historiador Roy Hora, ninguno de los cuales puede ser considerado libertario, milevita, ni nada por el estilo.

Burdman establece algo que la ciencia política ha estudiado bastante, que es de las sorpresas preelectorales. La ciencia dice que esas operaciones se largan entre dos y tres semanas antes de las elecciones; ni tan lejos como para que los votantes la olviden, ni tan cerca como para que no resulten creíbles. El timing es clave, porque no debe dejar mucho margen para responder o contraatacar y debe asentarse los suficiente como para hacer daño.

Esto coincide con “la madre de todas las batallas”, la elección de la provincia de Buenos Aires, donde lo que se juega es más importante para el peronismo que para la oposición. El desdoblamiento y la estrategia corrieron por cuenta del gobernador Kicillof, que pretende quitarle el partido a Cristina, a la que le dejó el armado de octubre. Una derrota a manos de los libertarios impactaría en general al peronismo y en particular al gobernador bonaerense y sus aspiraciones presidenciales.

Estas operaciones no son mentira ni producto de la imaginación de nadie, sino una realidad que tuvo en este país más de un antecedente, siendo el de las fotos de la fiesta de Fabiola en pandemia el más relevante. Casi 30 días exactos antes de las PASO de aquel 2021 apareció esa información demoledora, que anticipó una derrota de la que el kirchnerismo nunca se pudo recuperar. La aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, cinco días antes de la elección de 2017, también fue una pieza de información fundamental para torcer dos meses y medio de una oposición (de todos los colores) que se había subido a la campaña de preguntar en dónde estaba el hippie que se metió al agua sin saber nadar.

El otro hilo, el de Roy Hora, hace hincapié en otro aspecto de esta crisis que le toca atravesar al gobierno, el de cómo han afectado las denuncias de corrupción a los oficialismos en las eleccioned, cualquiera que sea. La respuesta está más o menos clara: casi nunca la gente votó en contra de algún escándalo de estos, sino que lo hizo cuando se sumó algún descontento más general. Volviendo sobre el caso de la fiesta de Fabiola, había una suma de casos de corrupción vinculados a las vacunas (que hoy vuelven a salir a la luz por el caso del fentanilo contaminado) que terminó de tener un moño con la “reunión que no debería haberse realizado”, cuando todo el mundo había estado encerrado.

Hora también saca una conclusión que siempre sale a simple vista, y es que la sociedad suele condenar con más fuerza la corrupción de los gobiernos no peronistas (los que hacen campaña con la honestidad) que la de los gobiernos peronistas. La pregunta que esto suscita, entonces, es cómo afectará este escándalo a un gobierno que ha afectado la dicotomía entre peronismo y antiperonismo, desdibujando bastante los límites que hay entre uno y otro.

A título personal, creo que este gobierno es el que hoy mejor representa al sujeto social e histórico peronista, mientras que el grueso del sujeto “gorila” y republicano pone reparos similares a los que pondria ante un gobierno justicialista. Ergo, probablemente no pase nada y no afecte las chances electorales del gobierno, al que el mucho más grave y concreto caso Libra no pareció afectar en absoluto.

El domingo 7 de septiembre, cuando se cuenten los votos de la provincia de Buenos Aires, veremos el impacto real que esto tuvo sobre un gobierno que sigue hilando muestras de que a las mañas de la casta no se las puede matar de palabra. Seguramente, hasta entonces, algunos nos dirán que todo se va a la mierda.