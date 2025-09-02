Villa María acelera su transformación urbana con inversiones millonarias en infraestructura

Navarro: "Queremos que el país se parezca un poco más a Córdoba"
La legisladora villamariense analiza los desafíos de Provincias Unidas y el modelo que buscan replicar a nivel nacional
La ciudad del centro cordobés se posiciona como modelo de gestión coordinada entre Provincia y Municipio.Villa Maria02 de septiembre de 2025 FLorencia Coria
Por: Florencia Coria
Villa María atraviesa un momento de importante actividad en materia de obra pública impulsada exclusivamente por fondos provinciales y municipales. En un contexto de marcado abandono por parte del gobierno nacional en infraestructura, la convergencia de inversiones de la Provincia de Córdoba y el Municipio local marca un período de notable desarrollo urbano en esta estratégica ciudad del centro provincial, demostrando que cuando Nación se ausenta, son la Provincia y los municipios quienes deben hacerse cargo del desarrollo territorial.
El proyecto más relevante que modifica el perfil de la ciudad es el anillo de circunvalación que conecta Villa María con Villa Nueva. Esta obra, que representa una inversión provincial de envergadura, ya superó el ochenta y cinco por ciento de su ejecución y promete revolucionar la dinámica del tránsito pesado en la región.
Un nodo logístico en expansión
La decisión política de priorizar esta infraestructura no es casual. Villa María constituye un nodo logístico fundamental en el corredor productivo de Córdoba, y el desvío del tránsito de cargas por fuera del ejido urbano responde a una planificación estratégica que mira hacia el futuro desarrollo industrial de la zona.
Roberto Frezzi, número dos de Vialidad Provincial, no escatima en destacar el carácter transformador del proyecto. La conexión entre la Ruta Provincial 4 y la Nacional 9 mediante siete kilómetros de nueva traza, sumado a la construcción de puentes y una rotonda distribuidora, representa mucho más que asfalto: es la materialización de una visión de desarrollo regional que trasciende los límites políticos tradicionales.
Articulación virtuosa entre Provincia y Municipio
Mientras tanto, el municipio villamariense despliega su propio plan de modernización vial con el ambicioso programa de pavimentación que promete intervenir más de cuatrocientas cuadras. El ritmo sostenido de dos cuadras diarias de hormigón demuestra que la gestión local comprende que la infraestructura básica es la piedra angular del desarrollo urbano.
La coordinación entre las obras provinciales y municipales refleja una planificación integral del territorio. En un escenario donde el gobierno nacional brilló por su ausencia en materia de inversión pública, la Provincia de Córdoba y el Municipio de Villa María demuestran que es posible avanzar con recursos propios.
Rescate de obras abandonadas por Nación
Un caso emblemático de esta dinámica es la prolongación del bulevar Alvear, obra que fue abandonada por el gobierno nacional y que ahora es rescatada con fondos provinciales y municipales. El intendente Eduardo Accastello supervisó personalmente el avance de esta intervención integral que abarca desde calle Panamá hasta Ruta 9, incluyendo desagües, cordón cuneta, base estabilizadora, pavimento y modernización lumínica con tecnología LED.
“Esta es una obra que abandonó la Nación y que nosotros, junto a la Provincia, estamos haciendo posible”, afirmó Accastello durante una recorrida por los trabajos, subrayando el compromiso de los gobiernos locales ante la retirada federal. La obra no solo resolverá problemas históricos en barrios, sino que también generará una nueva salida para el tránsito pesado, descongestionando arterias críticas de la ciudad.
La empresa Pablo Federico e Hijos, ejecutora del anillo vial, mantiene un ritmo de trabajo sostenido que garantiza el cumplimiento de los plazos establecidos, demostrando que cuando existe decisión política y recursos genuinos, las obras públicas avanzan sin demoras.
Un modelo replicable para el interior provincial
Pero más allá de las lecturas políticas coyunturales, lo cierto es que Villa María está experimentando una transformación estructural. La mejora en la conectividad no solo beneficia a los vecinos en su vida cotidiana, sino que posiciona a la ciudad como polo atractivo para nuevas inversiones industriales y comerciales.
El modelo de gestión implementado por el intendente Eduardo Accastello podría convertirse en un caso testigo para otras ciudades del interior provincial. “Así trabajando juntos, entre la Provincia, el Municipio y los vecinos, podemos hacer que Villa María siga progresando. El progreso de los vecinos es el progreso de la ciudad”, expresó el mandatario local, sintetizando una filosofía de gestión que prioriza la articulación institucional.
El desafío pendiente: la infraestructura federal
La transformación urbana de Villa María pone en evidencia una realidad que se replica en todo el interior cordobés: ante la ausencia del Estado nacional, son las administraciones provinciales y municipales las que deben asumir el costo político y económico de sostener el desarrollo territorial.
Los barrios hoy son testigos de una transformación concreta que llega no por la acción federal, sino por el esfuerzo conjunto de los gobiernos locales. Esta realidad plantea interrogantes sobre la distribución de recursos y competencias en el sistema federal argentino.
Hacia un futuro de desarrollo sostenible
Con más del ochenta y cinco por ciento del anillo vial ejecutado, cuatrocientas cuadras en proceso de pavimentación y la recuperación de obras estratégicas abandonadas por Nación, Villa María se proyecta hacia un futuro de mayor competitividad regional.
La apuesta de la Provincia de Córdoba y el Municipio local trasciende el hormigón y el asfalto: se trata de sentar las bases para un desarrollo económico sostenible que posicione a la ciudad como un polo logístico e industrial de relevancia en el centro del país.
