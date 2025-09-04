El actor que todo lo puede

Nada que carezca de pasión
Cultura04 de septiembre de 2025J.C. Maraddón
La situación límite que significó la pandemia para la exhibición de cine en salas, obligó a que ese sector de la industria diseñara estrategias específicas para recuperar los niveles de asistencia previos a la cuarentena. Si la opción de ver películas en plataformas de streaming ya representaba una competencia en constante crecimiento, el coronavirus resultó un golpe letal que puso a ese negocio al borde del colapso. Cinco años después, aunque ese formato sigue vigente, se han debido extremar las medidas para que la gente continue comprando su entrada y extasiándose junto a otros espectadores, frente a una pantalla que no sea la hogareña.
El primer recurso al que se apeló fue el de los filmes de superhéroes, que uno tras otro desfilaron por las marquesinas hasta que, a esta altura, ya se empieza a hablar de un agotamiento de la capacidad de respuesta por parte de los fans de esas sagas. También se apeló a la cinematografía de nicho, como las comedias románticas o las películas de terror, que siempre funcionaron bien para una audiencia determinada. En su momento, “Barbie” se transformó en un fenómeno de taquilla a partir de una campaña publicitaria feroz y un producto dirigido a toda la familia.
Pero lo que muy pocas veces defrauda a los inversores es el truco de poner como cabeza de elenco a una celebridad, de esas que por sí solas arrastran multitudes sin que importe demasiado la calidad del largometraje en el que participan. Llámese Brad Pitt en el ámbito hollywoodense o Ricardo Darín en el mercado de habla hispana, convocar un intérprete rutilante es casi una garantía de éxito. No hace falta más que mencionar el ejemplo de “Homo Argentum” con Guillermo Francella para dimensionar hasta qué punto contar con ese actor determina las chances de fabricar un suceso.
En el caso del cine arte o el cine de autor, existen figuras que han demostrado ser capaces de asumir cualquier desafío, por lo que un filme en el que se desempeñen como protagonistas será tenido en la mejor consideración de la crítica y de los cinéfilos, a quienes les costará bajarle el pulgar a una cinta que parta de esa base. Willem Dafoe es uno de esos privilegiados, a raíz de una trayectoria en la que abundan celebradas actuaciones, desde “Pelotón” y “La última tentación de Cristo” hasta las más recientes “El faro” y “Pobres criaturas”, por nombrar sólo algunas.
El director griego Vasilis Katsoupis, cuyas pretensiones estéticas apuntan a definir un estilo personal, eligió precisamente a Dafoe para encarnar el personaje central de “Inside” (Adentro), su primera gran producción internacional, que fue estrenada en el Festival de Berlín de 2023. Un ladrón de obras de arte que, por un error de cálculo, queda encerrado en un lujoso penthouse neoyorquino, es el poco menos que exclusivo encargado de animar la acción de esta historia, en la que la tecnología que debería facilitar los quehaceres de la vida cotidiana, se convierte en un adversario para las posibilidades de supervivencia del intruso.
Más allá de la sensación de asfixia que transmiten las escenas y del fascinante buen gusto de los encuadres, es la performance de Willem Dafoe la que se carga al hombro el sostenimiento de un relato que, por sus mismas características, no ofrece muchas aristas que puedan mantener el interés. “Inside” ha sido incorporada a la grilla del streaming a través de Prime, donde se ha convertido en una de las películas más vistas. El recurso de contratar a un actor infalible, que parece no haber sido efectivo cuando se la proyectó en los cines, estaría dando resultado en este otro soporte.
Tal vez sin saber que lo que hacía era retomar una práctica que estaba en la genealogía de la canción “Guantanamera”, la tucumana María Paula Godoy, después de otros aciertos como su reversión de “La maza” de Silvio Rodríguez, realizó con “Alta coimera” una adecuación del hit cubano compuesto en 1928 por Joseíto Fernández.
Leyendas, y también una mirada más pragmática de la explotación industrial de las reservas de nitraro, se encuentran hojeando el semanario porteño del siglo veinte.
El reality show “Frontera remota”, que completa un total de ocho episodios en la plataforma HBO Max, pareciera responder a las ideas nacionalistas en boga en los Estados Unidos, con su propuesta de retomar el ejemplo de los colonos que ocuparon territorios inhóspitos allá por el año 1880.
El martes tiende sus territorios, la agenda los ocupa con los ojos brillantes y comparte sus novedades de poesía, cine y artes sin mirar a quién.
Si algo faltaba para evidenciar que los tiempos han cambiado, la difusión el jueves pasado de la grilla de programación de la próxima edición del festival Lollapalooza Argentina hizo estallar en mil pedazos el corazón de aquellos que pretenden que la llama de la pasión rocanrolera jamás se apague.
El candidato a diputado de Provincias Unidas estará hoy en CABA en la Fundación Mediterránea mientras espera por las elecciones bonaerenses del domingo 7, donde juega con Somos. Foto y charla de Llaryora con Valdés, un modelo de éxito electoral para la mirada cordobesista. Pullaro en Río Cuarto la semana que viene.
La comunidad universitaria amenaza con una nueva Marcha Federal si el Presidente veta la Ley de Financiamiento Universitario. La UNC ya levantó la voz y advierte que esta vez la sociedad puede sumarse como en 2024. En medio de un gobierno debilitado y un escándalo sin precedentes que involucra a Javier y Karina Milei, la pulseada política entra en terreno explosivo.
Éramos pocos… ¡y Alfajor Tatín dice que Arcor lo proscribe! | El juego de los intendentes radicales | Se le armó a Cortelletti | Recurso trabado en la guerra PRO | De la Sota con gremios de la "normalizada"
El gobernador y el jefe de Gabinete amenizaron la velada en el coloquio de la Unión Industrial. El cordobés le marcó que las provincias hicieron el mayor ajuste. El bonaerense buscó contragolpe en una reunión con intendentes que desinflaron los operadores del Centro Cívico.
“Casi el 90% de los gremios de Río Cuarto está con Schiaretti y Llamosas”, remarcaron desde el armado que acompaña al ex intendente de Río Cuarto. En una reunión en la sede del sindicato de Panaderos, el gremialismo dio su primera señal de adhesión al proyecto de Provincias Unidas.