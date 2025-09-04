El actor que todo lo puede

J.C. Maraddón

La situación límite que significó la pandemia para la exhibición de cine en salas, obligó a que ese sector de la industria diseñara estrategias específicas para recuperar los niveles de asistencia previos a la cuarentena. Si la opción de ver películas en plataformas de streaming ya representaba una competencia en constante crecimiento, el coronavirus resultó un golpe letal que puso a ese negocio al borde del colapso. Cinco años después, aunque ese formato sigue vigente, se han debido extremar las medidas para que la gente continue comprando su entrada y extasiándose junto a otros espectadores, frente a una pantalla que no sea la hogareña.

El primer recurso al que se apeló fue el de los filmes de superhéroes, que uno tras otro desfilaron por las marquesinas hasta que, a esta altura, ya se empieza a hablar de un agotamiento de la capacidad de respuesta por parte de los fans de esas sagas. También se apeló a la cinematografía de nicho, como las comedias románticas o las películas de terror, que siempre funcionaron bien para una audiencia determinada. En su momento, “Barbie” se transformó en un fenómeno de taquilla a partir de una campaña publicitaria feroz y un producto dirigido a toda la familia.

Pero lo que muy pocas veces defrauda a los inversores es el truco de poner como cabeza de elenco a una celebridad, de esas que por sí solas arrastran multitudes sin que importe demasiado la calidad del largometraje en el que participan. Llámese Brad Pitt en el ámbito hollywoodense o Ricardo Darín en el mercado de habla hispana, convocar un intérprete rutilante es casi una garantía de éxito. No hace falta más que mencionar el ejemplo de “Homo Argentum” con Guillermo Francella para dimensionar hasta qué punto contar con ese actor determina las chances de fabricar un suceso.

En el caso del cine arte o el cine de autor, existen figuras que han demostrado ser capaces de asumir cualquier desafío, por lo que un filme en el que se desempeñen como protagonistas será tenido en la mejor consideración de la crítica y de los cinéfilos, a quienes les costará bajarle el pulgar a una cinta que parta de esa base. Willem Dafoe es uno de esos privilegiados, a raíz de una trayectoria en la que abundan celebradas actuaciones, desde “Pelotón” y “La última tentación de Cristo” hasta las más recientes “El faro” y “Pobres criaturas”, por nombrar sólo algunas.

El director griego Vasilis Katsoupis, cuyas pretensiones estéticas apuntan a definir un estilo personal, eligió precisamente a Dafoe para encarnar el personaje central de “Inside” (Adentro), su primera gran producción internacional, que fue estrenada en el Festival de Berlín de 2023. Un ladrón de obras de arte que, por un error de cálculo, queda encerrado en un lujoso penthouse neoyorquino, es el poco menos que exclusivo encargado de animar la acción de esta historia, en la que la tecnología que debería facilitar los quehaceres de la vida cotidiana, se convierte en un adversario para las posibilidades de supervivencia del intruso.

Más allá de la sensación de asfixia que transmiten las escenas y del fascinante buen gusto de los encuadres, es la performance de Willem Dafoe la que se carga al hombro el sostenimiento de un relato que, por sus mismas características, no ofrece muchas aristas que puedan mantener el interés. “Inside” ha sido incorporada a la grilla del streaming a través de Prime, donde se ha convertido en una de las películas más vistas. El recurso de contratar a un actor infalible, que parece no haber sido efectivo cuando se la proyectó en los cines, estaría dando resultado en este otro soporte.