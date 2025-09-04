Cómo votaron la emergencia en discapacidad Vigo, Juez y Álvarez Rivero

El fantasma del conurbano
El acto de cierre de campaña libertario en Provincia de Buenos Aires se fue Moreno como mensaje al resto del país
En una nueva sesión caliente en el Congreso de la Nación, desde la oposición lograron rechazar por primera vez el veto del presidente, Javier Milei, con respecto a la Ley de Emeregencia.
Por Redacción Alfil
Luego de la polémica de los audios que salieron a la luz desde la Casa Rosada, los cuales exhiben un supuesto esquema de coimas donde la beneficiaria central parece ser Karina Milei, el Congreso se preparó para poner en tela de juicio el veto del presidente, Javier Milei, sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad.
En la sesión, dejaron previsto para el temario de la semana que viene el pedido de interpelación a Karina Milei por los audios mencionados, esto lo informó el jefe del bloque UP, José Mayans. A su vez, Mayans dejó en claro que la cámara de Diputados tiene que denunciar ante el Senado de la Nación a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la denuncia que emitió tras la polémica de los audios.
Carmen Álvarez Rivero, senadora del PRO, votó a favor del veto impulsado desde LLA y argumentó que se necesita gestión, “no acompaño la ley porque ya tenemos ley y esto solo ha servido para dilatar la búsqueda de la solución todos estos meses", mencionó la senadora.
A su vez, Álvarez Rivero arremetió contra el ministro de Salud, Mario Lugones, resaltando que desde enero reclama una actualización de los aranceles y exigió una formalización de aumento por parte del ministro.
En contraparte, Alejandra Vigo, senadora de Provincias Unidas, votó en contra del veto presidencial expresando que: "La ley busca garantizar el derecho que tienen las personas con discapacidad a vivir de manera independientemente y en sociedad". En paralelo a la declaración de Vigo, el senador del Frente Cívico, Luis Juez, también rechazó el veto de Milei.
A través de un medio francés, el Presidente se refirió a la contienda política con el kirchnerismo. En ese sentido, el Mandatario mostró optimismo por las próximas elecciones y sostuvo que desde su gestión: "podemos ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo".
El 17° Coloquio Industrial reunió a más de 900 dirigentes y empresarios para discutir cómo volver a poner en marcha la industria. Entre los disertantes estaban Luis Macario, Martín Rapallini, Guillermo Francos, Martín Llaryora, entre otros.
La última semana ha sido muy mala para el gobierno nacional, potenciada por una serie de malas decisiones que ayuda a la oposición
Presente y Pasado
“Casi el 90% de los gremios de Río Cuarto está con Schiaretti y Llamosas”, remarcaron desde el armado que acompaña al ex intendente de Río Cuarto. En una reunión en la sede del sindicato de Panaderos, el gremialismo dio su primera señal de adhesión al proyecto de Provincias Unidas.
Con un acto en la sede de avenida España, dirigentes y militantes justicialistas lanzaron la campaña hacia las legislativas del 26 de octubre. Llamosas, De Rivas y Gutiérrez coincidieron en reivindicar la figura de Schiaretti, marcar distancia de propuestas personalistas y presentar a Provincias Unidas como una alternativa con alcance federal.
La cúpula de la CGT Regional recibió a la diputada y se comprometió a trabajar por su campaña. El lunes otra reunión buscará ampliar ese núcleo. En declaraciones periodísticas, la heredera de De La Sota ofreció su visión de largo plazo, con un PJ Córdoba volviendo a las filas del PJ nacional.
Los candidatos de la Libertad Avanza protagonizarán un acto en el este cordobés para sumar fuerzas para las elecciones. Sin embargo, en la semana se confirmó la salida de referentes de Arroyito y Las Varillas.
El exgobernador cerró un evento de la Fundación Mediterránea en CABA. Afirmó que el otro polo a Milei no es el kirchnerismo, que “se apaga”, sino la propuesta que armó junto a seis gobernadores. Adelantó que habrá más adhesiones y no respondió a la pregunta por su futuro como presidenciables.