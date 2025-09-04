Cómo votaron la emergencia en discapacidad Vigo, Juez y Álvarez Rivero

Por Redacción Alfil

Luego de la polémica de los audios que salieron a la luz desde la Casa Rosada, los cuales exhiben un supuesto esquema de coimas donde la beneficiaria central parece ser Karina Milei, el Congreso se preparó para poner en tela de juicio el veto del presidente, Javier Milei, sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En la sesión, dejaron previsto para el temario de la semana que viene el pedido de interpelación a Karina Milei por los audios mencionados, esto lo informó el jefe del bloque UP, José Mayans. A su vez, Mayans dejó en claro que la cámara de Diputados tiene que denunciar ante el Senado de la Nación a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la denuncia que emitió tras la polémica de los audios.

Carmen Álvarez Rivero, senadora del PRO, votó a favor del veto impulsado desde LLA y argumentó que se necesita gestión, “no acompaño la ley porque ya tenemos ley y esto solo ha servido para dilatar la búsqueda de la solución todos estos meses", mencionó la senadora.

A su vez, Álvarez Rivero arremetió contra el ministro de Salud, Mario Lugones, resaltando que desde enero reclama una actualización de los aranceles y exigió una formalización de aumento por parte del ministro.

En contraparte, Alejandra Vigo, senadora de Provincias Unidas, votó en contra del veto presidencial expresando que: "La ley busca garantizar el derecho que tienen las personas con discapacidad a vivir de manera independientemente y en sociedad". En paralelo a la declaración de Vigo, el senador del Frente Cívico, Luis Juez, también rechazó el veto de Milei.