Cómo votaron la emergencia en discapacidad Vigo, Juez y Álvarez Rivero

En una nueva sesión caliente en el Congreso de la Nación, desde la oposición lograron rechazar por primera vez el veto del presidente, Javier Milei, con respecto a la Ley de Emeregencia.

Nacional04 de septiembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
Captura de pantalla 2025-09-04 164421

Por Redacción Alfil

Luego de la polémica de los audios que salieron a la luz desde la Casa Rosada, los cuales exhiben un supuesto esquema de coimas donde la beneficiaria central parece ser Karina Milei, el Congreso se preparó para poner en tela de juicio el veto del presidente, Javier Milei, sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En la sesión, dejaron previsto para el temario de la semana que viene el pedido de interpelación a Karina Milei por los audios mencionados, esto lo informó el jefe del bloque UP, José Mayans. A su vez, Mayans dejó en claro que la cámara de Diputados tiene que denunciar ante el Senado de la Nación a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la denuncia que emitió tras la polémica de los audios.

Carmen Álvarez Rivero, senadora del PRO, votó a favor del veto impulsado desde LLA y argumentó que se necesita gestión, “no acompaño la ley porque ya tenemos ley y esto solo ha servido para dilatar la búsqueda de la solución todos estos meses", mencionó la senadora.

A su vez, Álvarez Rivero arremetió contra el ministro de Salud, Mario Lugones, resaltando que desde enero reclama una actualización de los aranceles y exigió una formalización de aumento por parte del ministro.

En contraparte, Alejandra Vigo, senadora de Provincias Unidas, votó en contra del veto presidencial expresando que: "La ley busca garantizar el derecho que tienen las personas con discapacidad a vivir de manera independientemente y en sociedad". En paralelo a la declaración de Vigo, el senador del Frente Cívico, Luis Juez, también rechazó el veto de Milei.

Captura de pantalla 2025-09-04 164431

Te puede interesar
moreno-milei

El fantasma del conurbano

Javier Boher
Nacional04 de septiembre de 2025

El acto de cierre de campaña libertario en Provincia de Buenos Aires se fue Moreno como mensaje al resto del país

milei 2

Los delirios de la gestión Milei

Javier Boher
Nacional03 de septiembre de 2025

La última semana ha sido muy mala para el gobierno nacional, potenciada por una serie de malas decisiones que ayuda a la oposición

Lo más visto
WhatsApp Image 2025-09-03 at 15.28.42

El PJ puso en marcha la campaña en Río Cuarto con respaldo a Schiaretti y Llamosas

Gabriel Marclé
Río Cuarto03 de septiembre de 2025

Con un acto en la sede de avenida España, dirigentes y militantes justicialistas lanzaron la campaña hacia las legislativas del 26 de octubre. Llamosas, De Rivas y Gutiérrez coincidieron en reivindicar la figura de Schiaretti, marcar distancia de propuestas personalistas y presentar a Provincias Unidas como una alternativa con alcance federal.

Sin título

Natalia parte el frente gremial del Panal y propone volver al PJ nacional

Felipe Osman
Provincial04 de septiembre de 2025

La cúpula de la CGT Regional recibió a la diputada y se comprometió a trabajar por su campaña. El lunes otra reunión buscará ampliar ese núcleo. En declaraciones periodísticas, la heredera de De La Sota ofreció su visión de largo plazo, con un PJ Córdoba volviendo a las filas del PJ nacional.