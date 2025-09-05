Julieta FernandezRío Cuarto03 de septiembre de 2025
“Casi el 90% de los gremios de Río Cuarto está con Schiaretti y Llamosas”, remarcaron desde el armado que acompaña al ex intendente de Río Cuarto. En una reunión en la sede del sindicato de Panaderos, el gremialismo dio su primera señal de adhesión al proyecto de Provincias Unidas.
Gabriel MarcléRío Cuarto03 de septiembre de 2025
Con un acto en la sede de avenida España, dirigentes y militantes justicialistas lanzaron la campaña hacia las legislativas del 26 de octubre. Llamosas, De Rivas y Gutiérrez coincidieron en reivindicar la figura de Schiaretti, marcar distancia de propuestas personalistas y presentar a Provincias Unidas como una alternativa con alcance federal.
Felipe OsmanProvincial04 de septiembre de 2025
La cúpula de la CGT Regional recibió a la diputada y se comprometió a trabajar por su campaña. El lunes otra reunión buscará ampliar ese núcleo. En declaraciones periodísticas, la heredera de De La Sota ofreció su visión de largo plazo, con un PJ Córdoba volviendo a las filas del PJ nacional.
Franco CerveraSan Francisco04 de septiembre de 2025
Los candidatos de la Libertad Avanza protagonizarán un acto en el este cordobés para sumar fuerzas para las elecciones. Sin embargo, en la semana se confirmó la salida de referentes de Arroyito y Las Varillas.
Bettina MarengoProvincial04 de septiembre de 2025
El exgobernador cerró un evento de la Fundación Mediterránea en CABA. Afirmó que el otro polo a Milei no es el kirchnerismo, que “se apaga”, sino la propuesta que armó junto a seis gobernadores. Adelantó que habrá más adhesiones y no respondió a la pregunta por su futuro como presidenciables.