Río Cuarto05 de septiembre de 2025
Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

La agenda de Natalia en Río Cuarto

El periodista consultaba con su informante sobre la agenda de actividades que llevaría adelante Natalia de la Sota durante su visita de campaña a Río Cuarto.

Periodista: Che, me dijeron que este viernes Natalia de la Sota viene a Río Cuarto. ¿Tenés la agenda?

Informante: Sí, este viernes va a estar todo el día en la ciudad. Arranca a las 10 de la mañana y termina tipo 9 de la noche. Intensa la agenda.

P: Jornada larga entonces. ¿Qué va a hacer?

I: Una de las paradas claves es en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ahí después va a brindar una conferencia de prensa, pero seguro tendrá reunión con estudiantes y docentes. Estará con Marcelo Ruiz, el dos de la lista.

P: ¿Algo más?

I: Sí, pero no hay que hacer mucho ruido porque están todos muy atentos a lo que vaya a hacer Natalia, así que mejor no revelar todo. Puedo decirle que hay otras actividades con instituciones y organizaciones locales. La búsqueda es tener menos discursos entre dirigentes y más escucha a la gente.

P: ¿Para quién es ese telefonazo?

I: (Risas) ¡Que atienda el que quiera! La consigna es tener bajadas territoriales con participación, mostrar que Natalia se diferencia del resto. Es la única que le habla a la gente y no a los dirigentes.

Provocación y ¿denuncia?

El periodista se enteraba de una discusión que tuvo lugar en el Concejo Deliberante y consultaba con su informante para conocer más sobre el hecho.

Periodista: Che, me llegó que hubo lío en el Concejo. ¿Qué pasó ahora?

Informante: Que estamos en campaña. Eso pasa. 

P: Pero explíqueme.

I: El concejal Pablo Benítez presentó un proyecto para anular la votación de la sesión del 28 de agosto. Dice que Florencia Stinson votó de manera ilegítima. Y eso que lo hizo por zoom porque acaba de tener un bebé.

P: ¿Otra vez con ese tema? Creía que había quedado zanjada la cuestión.

I: No. Benítez insista con que la Carta Orgánica y el reglamento no permiten ese mecanismo ahora. Dice que esto plantea un antecedente institucional peligroso y hasta podría terminar en la Justicia, con costos fuertes para el municipio. Hasta habló de denunciar a la presidenta del Concejo (Ana Medina). ¿La verdad? Una paparruchada.

P: ¿Denuncia? ¿Por qué?

I: Dijo que va a hacer una presentación judicial. Según él, porque Medina entró a su oficina a patotearlo. Yo sé que tuvieron un intercambio acalorado de palabras, pero no veo cómo eso puede llevar a una cuestión judicial. Está en cualquiera el “Kily”.

P: Lo noto enojado, ¿puede ser?

I: Puede ser. No me banco estas actitudes. Es una sobreactuación que hace el imitador de Luis Juez para que lo acepten los libertarios. Se está volviendo una constante esto de pinchar. Es el modus operandi de esta gente, provocar y provocar hasta que les queda el momento para victimizarse.

