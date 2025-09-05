"El Gordo Dan" apuntó en X contra Juez y Llaryora simpatizó con el senador

El mensaje desmedido en X de Daniel Parisini, luego eliminado por el propio seguidor libertario, dirigido contra el líder del Frente Cívico y su hija tras su voto en contra del veto de Milei, provocó tal indignación que el cordobesismo terminó respaldando al senador.

Tras la sanción del Senado que dejó en pie la Emergencia en Discapacidad, el militante libertario, Daniel Parisini "el Gordo Dan", disparó contra el senador nacional Luis Juez, su familia y su hija discapacitada. Pese a que el tuitero borró su escandaloso tuit, eso no evitó que le llovieran críticas tanto de la oposición como los de su mismo partido. Entre los mensajes en defensa al senador, estaba el del gobernador Martín Llaryora junto a todo el cordobesismo.

"Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei". Ese fue el primer mesaje que desencadenó en la ola de repudio que despues enfrentaría Daniel Parisini.

Tras el tuit, miembros del cordobesismo se solidarizaron con Luis Juez. El ministro de Seguirdad Provincial, Juan Pablo Quinteros, rompió el silecio y expresó que tenía la oblicación "de repudiar los agravios viles e inadmisibles contra el Senador" y su familia a quienes "conoce y aprecia".

"Quien apela a la vida privada, a la mentira o la difamación constante para atacar a un adversario, desnuda su miseria y su falta de ideas. La Córdoba y la Argentina que soñamos no se construyen con rencores, despechos ni bajezas, sino con sensatez, respeto, diálogo, unidad y trabajo. Elijo siempre ese camino, porque sembrar odio sólo tiene un resultado:cosechar intolerancia", escribió el ministro en sus redes.

En contancia a aquel mensaje, el gobernador mencionó el escrito de Quinteros y agregó: "Coincido y comparto las apreciaciones del ministro Juan Pablo Quinteros,  respecto a la situación que está atravesando el senador Luis Juez
 y su familia. Mi solidaridad con ellos".

Los mensajes simpatizantes del cordobesismo a Juez

El comentario de Daniel Parisini también generó la solidarización de otros dirigentes de Hacemos por Córdoba. Entre ellos, la cabeza del bloque de Hacemos por Córdoba y candidato a diputado, Miguel Siciliano, escribió: "En política y mucho menos en la vida no puede valer todo. Atacar de la manera en que atacaron a Luis Juez con temas inherentes a su vida y a su familia es inadmisible".

En ese sentido, concluyó: "Me solidarizo con Luis y con su familia. No todo vale, no todo está permitido. La Argentina no saldrá adelante con insultos y con agravios. Terminemos con esto, hoy es Luis y mañana te pude tocar a vos!".

Liliana Montero, ministra de Desarrollo Humano, también expresó su solidaridad y mantuvo que "la mediocridad tiene un síntoma claro: cuando no hay argumentos, se reemplaza el debate por la ofensa, el diálogo por la violencia y disenso por el odio".

Tras lo dicho, apuntó contra Javier Milei y expresó: "esto es posible cuando el Presidente de la Nación habilita con sus acciones estos discursos y determinadas presencias en su círculo íntimo. Toda mi solidaridad con el Senador Juez y su familia ante semejante bajeza.

