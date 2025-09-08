Alfil Blanco

Enroque Corto
Martín Juez (FC)

El concejal e hijo del senador Luis Juez aprovechó el silencio de su padre y tuvo visibilidad nacional tras el cruce del Gordo Dan.

Enroque Corto

Redacción Alfil
05 de septiembre de 2025

La Legislatura con un clima por demás distendido para algunos | Durísimo el Gordo Dan y los trolls libertarios contra Juez | El factor K

Enroque Corto

Redacción Alfil
04 de septiembre de 2025

Enojo radical en la Legislatura | Festejo con mamá | ¡Comandos automovilizados! | Al agua, López

Enroque Corto

Redacción Alfil
03 de septiembre de 2025

Éramos pocos… ¡y Alfajor Tatín dice que Arcor lo proscribe! | El juego de los intendentes radicales | Se le armó a Cortelletti | Recurso trabado en la guerra PRO | De la Sota con gremios de la "normalizada"

El Consejo Superior de la UNC respaldó la Ley de Financiamiento Universitario

Francisco Lopez Giorcelli
05 de septiembre de 2025

La máxima instancia de cogobierno de la Casa de Trejo aprobó por unanimidad un pronunciamiento en apoyo a la ley sancionada en el Congreso. El documento rechaza un eventual veto presidencial, exige presupuesto 2026 y convoca a sostener la unidad gremial y estudiantil en defensa de la universidad pública.