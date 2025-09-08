Alfil Blanco

Alfil BlancoEnroque Corto08 de septiembre de 2025Redacción Alfil
Martín Juez (FC)
El concejal e hijo del senador Luis Juez aprovechó el silencio de su padre y tuvo visibilidad nacional tras el cruce del Gordo Dan.
Enroque corto en Río Cuarto
Alfil Negro
Enroque Corto
La Legislatura con un clima por demás distendido para algunos | Durísimo el Gordo Dan y los trolls libertarios contra Juez | El factor K
Enroque Corto
Enojo radical en la Legislatura | Festejo con mamá | ¡Comandos automovilizados! | Al agua, López
Enroque Corto
Éramos pocos… ¡y Alfajor Tatín dice que Arcor lo proscribe! | El juego de los intendentes radicales | Se le armó a Cortelletti | Recurso trabado en la guerra PRO | De la Sota con gremios de la "normalizada"
El Consejo Superior de la UNC respaldó la Ley de Financiamiento Universitario
La máxima instancia de cogobierno de la Casa de Trejo aprobó por unanimidad un pronunciamiento en apoyo a la ley sancionada en el Congreso. El documento rechaza un eventual veto presidencial, exige presupuesto 2026 y convoca a sostener la unidad gremial y estudiantil en defensa de la universidad pública.
La Provincia le saca el jugo a la igualdad territorial y busca mover intendentes
El proyecto, una promoción industrial para el interior, se tratará en la Legislatura en dos tandas como única agenda de la Unicameral. Compás de espera de Provincias Unidas por el impacto del domingo bonaerense. Schiaretti con agenda.
Enroque Corto
Expectativa por el rol de Juez en el inicio (real) de la campaña libertaria
El senador quedó en el fuego cruzado de la salvaje interna libertaria y fue alcanzado por los improperios de la patrulla digital de Caputo. Resuelta la elección Bonaerense, hoy arranca (de verdad) la campaña nacional, y todas las miradas están puestas en el rol que jugará.
Dura derrota para Milei y Karina en PBA; moderado optimismo de Provincias Unidas
El armado kirchnerista Fuerza Patria le asestó el segundo revés consecutivo después de Corrientes y dejó a los libertarios en clara debilidad de cara a octubre. Llaryora, Schiaretti y el resto del esquema federal cruzaron el modelo y la falta de gestión nacional.