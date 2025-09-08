Alfil Blanco

Lo más visto

El Consejo Superior de la UNC respaldó la Ley de Financiamiento Universitario Francisco Lopez Giorcelli Universidad 05 de septiembre de 2025 La máxima instancia de cogobierno de la Casa de Trejo aprobó por unanimidad un pronunciamiento en apoyo a la ley sancionada en el Congreso. El documento rechaza un eventual veto presidencial, exige presupuesto 2026 y convoca a sostener la unidad gremial y estudiantil en defensa de la universidad pública.

La Provincia le saca el jugo a la igualdad territorial y busca mover intendentes Bettina Marengo Provincial 08 de septiembre de 2025 El proyecto, una promoción industrial para el interior, se tratará en la Legislatura en dos tandas como única agenda de la Unicameral. Compás de espera de Provincias Unidas por el impacto del domingo bonaerense. Schiaretti con agenda.

Enroque Corto Redacción Alfil Enroque Corto 08 de septiembre de 2025

Expectativa por el rol de Juez en el inicio (real) de la campaña libertaria Felipe Osman Provincial 08 de septiembre de 2025 El senador quedó en el fuego cruzado de la salvaje interna libertaria y fue alcanzado por los improperios de la patrulla digital de Caputo. Resuelta la elección Bonaerense, hoy arranca (de verdad) la campaña nacional, y todas las miradas están puestas en el rol que jugará.