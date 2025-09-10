Presente y Pasado | Los gobiernos de Menem y De la Rúa

Redacción AlfilEnroque Corto09 de septiembre de 2025
El PJ pisó en Punilla | El vaso medio lleno de Maqueda | Agost Carreño lanza campaña en Río Tercero | Cambios y algo más
Gabriel SilvaProvincial09 de septiembre de 2025
El contundente triunfo del gobernador bonaerense debe ser contrarrestado por el armado federal hasta ligar el destino de Axel con el del exjefe de Gobierno porteño que creyó que con 2021 adentro, el 2023 era un trámite.
Bettina MarengoProvincial09 de septiembre de 2025
Con Schiaretti como el “más antikirchnerista” de todos los cordobeses, en el Panal creen que la lista de Provincias Unidas puede beneficiarse en octubre con el debilitamiento de Milei sin que el electorado local tema el resurgimiento del kirchnerismo. Más gobernadores y un bloque amplio de diputados federales.
Redacción AlfilRío Cuarto09 de septiembre de 2025
El candidato a diputado radical visitaría la Capital Alterna en el marco de la Expo Rural. Se prevé que también recorra la región y apueste por contener al núcleo duro que tradicionalmente vota a la UCR. Casari, uno de los pocos intendentes del departamento que acompaña la Lista 3.
Redacción AlfilEnroque Corto09 de septiembre de 2025
¿Elección definida? | El “videíto” de Pinasco | Benítez, a tono con la Rural | Fuerte riña entre trapitos