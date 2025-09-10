Accastello marca la cancha electoral: “hay que acompañar a los que nos acompañan”

Por María Florencia Coria

El intendente de Villa María, Eduardo Accastello, realizó un fuerte llamado al voto por Provincias Unidas de cara a las elecciones del 26 de octubre.

En declaraciones públicas, el jefe comunal no solo defendió el proyecto político liderado por Juan Schiaretti, sino que también realizó una dura crítica al gobierno nacional por su “inoperancia” en obras fundamentales para la ciudad.

“Los grandes ganadores de esta elección fueron los vecinos que dijeron con su voto democrático: nosotros creemos que merecemos otro trato, merecemos gestión”, afirmó Accastello sobre las elecciones bonaerenses, quien identificó a los intendentes como los otros grandes triunfadores de los comicios por su cercanía con las problemáticas cotidianas de la gente.

En una definición política contundente, el intendente calificó al gobierno nacional como “el gran perdedor” de las elecciones intermedias.

Obras paralizadas y reclamos sin respuesta

El intendente fue tajante al enumerar las obras paralizadas por la falta de apoyo nacional: “Tengo paralizada la circunvalación norte porque al gobierno nacional no le interesa. Tengo paralizada la obra de 800 viviendas que se había iniciado porque al gobierno nacional no le interesa. Tengo paralizado dos jardines maternales en Villa María porque al gobierno nacional no le interesa”.

Accastello anunció que el jueves viajará a Buenos Aires para intentar conseguir respuestas sobre estas obras fundamentales para Villa María. “Lo único que le estoy pidiendo al gobierno nacional es que me firme que no se hace más cargo, que me deje que lo haga yo”, expresó con evidente frustración por la falta de interlocutores en el nivel nacional.

Entre las obras en riesgo mencionó específicamente dos jardines maternales: uno en el barrio Nicolás Avellaneda con un 80% de avance y otro en barrio Padre Mugica al 20%, además de las 800 viviendas del ex Procrear junto a la terminal de ómnibus y 600 loteos destinados a viviendas. El planteo del intendente fue directo: si el gobierno nacional no puede o no quiere completar estas obras fundamentales para la ciudad, que al menos permita al municipio y la provincia hacerse cargo de finalizarlas.

El rol clave de Provincias Unidas frente a la parálisis nacional

Frente a esta realidad, Accastello destacó el trabajo conjunto entre el municipio y el gobierno provincial. “¿Quién se está ocupando de los jardines maternales, de las viviendas, de la avenida circunvalación?, el municipio y el gobierno provincial”, subrayó el intendente, marcando una clara diferenciación política.

En este contexto, el intendente destacó la importancia de contar con representantes comprometidos con la región. “Si está Verónica Navarro y Juan Schiaretti en la lista de diputados nacionales, que los conocemos, sabemos que van a pelear por nosotros”, afirmó Accastello, subrayando que el espacio de Provincias Unidas garantiza una representación que “está permanentemente en lo nuestro”.

El mensaje fue directo: “Para qué vamos a votar o acompañar a aquellos que no nos acompañan. El gran perdedor es un proyecto como el del gobierno nacional que no le interesa a la gente”, sentenció, en una crítica que apunta al corazón de la estrategia electoral de Provincias Unidas.

Una candidatura con representación genuina

Enfatizó la importancia estratégica de tener representantes nacionales propios: “Villa María puede tener de nuevo representantes nacionales, porque lo tuvimos nosotros. Siempre fue muy importante tener diputados nacionales de Villa María, del departamento San Martín, porque no se van a olvidar de los villamarienses”.

Consultado sobre las posibilidades electorales del espacio, Accastello se mostró optimista y conocedor del sistema. Como ex diputado nacional, conoce desde adentro las dinámicas parlamentarias y confía en que Provincias Unidas tendrá una representación sólida en octubre.

Un mensaje electoral claro: gestión vs. ideología

Con un mensaje que define la estrategia electoral de Provincias Unidas, se dirigió a los habitantes de Villa María y el Departamento General San Martín: “Le pedimos a la gente que no vote desde lo ideológico, que vote desde lo práctico.Que piense quién está todo el tiempo a su lado”.

“Nosotros por eso le pedimos: acompañe a los que nos acompañan”, concluyó el intendente, consolidando el mensaje central de la campaña. “Y los que nos acompañan, como es el gringo Schiaretti, como es Verónica, que sabemos que está permanentemente a lado nuestro”, agregó, en una definición que posiciona claramente al espacio provincial como la alternativa política que defiende los intereses concretos de los villamarienses frente a la inacción del gobierno central.