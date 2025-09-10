Enroque Corto en Río Cuarto

Río Cuarto10 de septiembre de 2025
Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández



Siguen las gestiones con Aerolíneas

El periodista consultaba con su informante para chequear un dato que llegaba durante la jornada.

Periodista: Me dicen que hubo una reunión con gente de Aerolíneas Argentinas en la Municipalidad.

Informante: Así es. En un rato sale parte de prensa.

P: ¿Qué pasó? ¿Hay novedades sobre los vuelos en Río Cuarto?

I: No sé si se lo puede llamar novedad, pero el Gobierno municipal está avanzando con la reactivación del servicio aéreo. La idea es que la ciudad vuelva a estar conectada de manera estable.

P: ¿Y quién recibió el mensaje?

I: La reunión fue con Alfredo Desposito, que es el jefe de base de Aerolíneas Argentinas en la ciudad.

P: Pensé que habían hablado con alguna autoridad del Gobierno.

I: No estarían respondiendo.

P: ¿Siguen en ejecución las obras del aeropuerto?

I: No, ya están listas desde hace unos días. La pista militar tiene nueva iluminación LED y las áreas de preembarque y check-in fueron actualizadas por Aeropuertos Argentina 2000. Yo noté que están bastante tranquilos y que los vuelos vuelven en poco tiempo, pese a todo lo que se venía diciendo.

P: Entonces vuelven, ¿no? ¿Y cuándo?

I: Por lo que se viene hablando, apuntan a octubre. Esperemos que se concrete. La Municipalidad ha tenido el gesto de no salir con los tapones de punta contra el Gobierno. Es más, con el respaldo del intendente y el compromiso de Aerolíneas Argentinas, en poco tiempo se volverá a la normalidad. Esperemos que esta vez sí puedan brindar un servicio que dure en el tiempo y beneficie a toda la región.



Los que quedaron afuera

La cronista se encontraba con el analista político, quien hacía una lectura sobre los aliados que recolectó el cordobesismo en esta instancia electoral pero también los que quedaron fuera.

Analista: Muy interesante lo de los gobernadores que van a venir a la Rural el viernes. Esa foto con Juan Schiaretti va a ser noticia nacional, sin dudas. Claramente, ha sido un acierto para el PJ sumar a estos otros espacios pero, si me permite, quisiera hablar de lo que no se dice mucho. Los espacios que quedaron afuera.

Periodista: Ya veo por donde viene la cosa. 

I: Obviamente, ha sido sensato lo del PJ al sumar a tantos espacios políticos, intendentes y gobernadores. Pero hubo pérdidas en el camino. El peronismo de Córdoba, como construcción política que lleva casi tres décadas, está dejando afuera al delasotismo, una parte importante de su origen.

P: Entiendo. Pero recuerde que algunos delasotistas se han encolumnado en Provincias Unidas. En Río Cuarto hubo algunos que ya participaron de las reuniones de campaña. 

I: Es cierto, pero fueron decisiones individuales. En general, no se hizo mucho por contener a un espacio que se construyó de la mano del propio  “Gallego”. Lo concreto es que quedaron afuera dos referentes fuertes de esa línea: Adriana Nazario y Natalia de la Sota.

P: Coincido en eso. Aunque creo que hace rato se veían las señales, esto sin dudas blanquea una ruptura importante.

I:Ojo, no creo que sea toda responsabilidad del PJ cordobés. Quizás el delasotismo quería seguir teniendo un lugar preponderante que, evidentemente, en la estructura orgánica ya no tiene. Pero no creo que sea algo para esconder bajo la alfombra. La discusión, tarde o temprano, se tendrá que dar.













