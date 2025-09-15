Post paliza en PBA, Milei reagrupa en Córdoba para lanzar su campaña

Por Felipe Osman

Al cierre de esta edición, los libertarios cordobeses todavía intentaban corroborar la versión de que Javier Milei lanzaría la campaña nacional desde Córdoba. La cual no desmienten, e intuyen, proviene de una filtración de la Casa Rosada.

En cualquier caso, no sería extraño que el Gobierno Nacional decidiera replegarse hacia Córdoba después de la categórica derrota electoral sufrida en Provincia de Buenos Aires. Milei trajo, en 2023, su cierre a esta ciudad. Y persiste entre los libertarios la idea de que Córdoba es la meca del liberalismo argentino. Mitad por haber cosechado en esta provincia el mayor diferencial del país en el balotaje, con el 74 por ciento de los votos; mitad por la tradición anti-kirchneristsa de Córdoba, que supo arrastrar al PRO a una confusión similar.

Pero podría tratarse de un espejismo. En Córdoba, las encuestas no paran de dar buenos augurios a la boleta de Provincias Unidas, mientras la campaña de La Libertad Avanza, que se apoya en una los aliados locales, sigue sin poder contar con la tracción del presidente, antes abocado a la campaña bonaerense y ahora contrariado por deficientes resultados.

Los números con los que trabajan en Casa Rosada difieren sustancialmente de los que se manejan en Córdoba, fijando expectativas más optimistas que las que los propios libertarios cordobeses se animan a compartir. Y la idea de que los cordobeses “van a salvar a Argentina” –entendiéndose por ello que van a votar masivamente la boleta libertaria- no sólo es un imposible matemático (Córdoba no puede compensar una elección que se adivina muy complicada en Buenos Aires), sino que además va en contra de la evidencia empírica cosechada el pasado domingo: el peronismo no debió sus 13 puntos de diferencia sobre LLA tanto a los votantes propios como a los ajenos, que en su momento respaldaron a Juntos por el Cambio, que episódicamente acompañaron a Milei en el balotaje, y que ahora eligieron la abstención.

Más allá de las deficiencias en el armado político que quepa señalar en uno u otro distrito, o del hecho de que los candidatos libertarios hayan llegado ayunos de territorio y con escasos márgenes de conocimiento, el principal problema de LLA es interpelar a los votantes de la extinta alianza UCR-PRO. Votos para los cuales, trascartón, los gobernadores empiezan a construir otra canasta, con eje en esta provincia.

En cualquier caso, mientras el lanzamiento de la campaña nacional de LLA en Córdoba aguarda confirmación oficial, otro acto se cocina en Provincia de Buenos Aires: el de las Fuerzas del Cielo.

A la agitada semana que Milei tiene por delante, con cadena nacional esta noche y Marcha Federal hacia el Congreso el miércoles, cuando la oposición busque derribar los recientes vetos del presidente a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, se sumará un acto que organizan las agrupaciones libertarias identificadas con el ala de Santiago Caputo, que presidirá el “Gordo Dan”.

Se espera que esta ocasión funcione como un ultimátum final hacia el presidente para que aparte a los Menem de la construcción política y ubique al asesor estrella en el centro de ese tablero. De lo contrario –se entusiasman los caputistas cordobeses- Caputo se alejará del Gobierno, convencido de que si no lo hace de motu proprio Karina terminará determinando su salida.

Es difícil confiar en estas versiones. Llegado el caso, Caputo conserva el control de cajas millonarias, y no debería resultarle sencillo relegar ese control. Aun así, los libertarios “de la primera hora” creen que el asesor podría hacerlo para dejar plantada la semilla del “pos mileismo”.

Agenda

Mientras esperan la confirmación de visitas nacionales que den densidad a la campaña local, La Libertad Avanza tiene en agenda, para esta semana, recorridas por las seccionales de la capital, y dos actos: uno, organizado por la Juventud del Frente Cívico, y otro, convocado por la Juventud del partido LLA. Luego, sobre el inicio del a semana próxima, un acto encabezado por Luis Juez en la capital, con todos los candidatos presentes.