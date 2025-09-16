Con tono mesurado, y sin guiños libertarios, Milei anunció el envío del Presupuesto

Por Redacción Alfil

En una clara muestra de lo que asoma como el arranque de otra fase en el Gobierno nacional, el presidente Javier Milei presentó anoche el Presupuesto 2026. El tono mesurado, lejos de consignas libertarias como el remate “¡viva la libertad, carajo!”, esta vez ausente del remate del discurso presidencial, Milei trató en mostrar señales de consenso, guiño a los gobernadores y los legisladores nacionales en el envío de la “ley de leyes” al Congreso.

“Más allá del éxito de nuestra gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad”, dijo Milei y agregó que “lo peor ya pasó”. Además, reivindicó su política económica al señalar que “si fallamos volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada”.

“Si logramos ese consenso básico tenemos asegurado un crecimiento inimaginable luego de décadas de estancamiento. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa sobre el país”, dijo.

“En este sentido, el presupuesto nacional no es un mero proyecto de ley, es la ratificación de nuestro compromiso inquebrantable de sacar el país adelante. El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno, es un principio no negociable que le hemos planteado a la sociedad desde el inicio de nuestra gestión”, recalcó.

“Si al equilibrio fiscal le sumamos las reformas que queremos llevar adelante, podríamos hablar de un crecimiento de 7 y 8%. En 20 años estaríamos entre los países más ricos del mundo, pero eso no sucedería por arte de magia, necesita de un tiempo para que el trabajo pueda adquirir más valor. Roma no se construyó en un día, esto no es una quimera, es lo que podemos conseguir si logramos los consensos necesarios, si trabajamos codo a codo con gobernadores, diputados y senadores, vamos a lograrlo”, dijo Milei en una clara búsqueda de consensos.