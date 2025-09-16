Con tono mesurado, y sin guiños libertarios, Milei anunció el envío del Presupuesto

La tontería de olvidar que todavía hay que votar
Ya hay gente repartiendo cargos y redibujando ministerios sin tener los resultados de las elecciones nacionales.
El Presidente, con un discurso en busca del consenso y acercamiento a los gobernadores, anunció anoche el envío del Presupuesto 2026. Invitó a mandatarios provinciales y a legisladores a trabajar “codo a codo”.Nacional16 de septiembre de 2025Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
En una clara muestra de lo que asoma como el arranque de otra fase en el Gobierno nacional, el presidente Javier Milei presentó anoche el Presupuesto 2026. El tono mesurado, lejos de consignas libertarias como el remate “¡viva la libertad, carajo!”, esta vez ausente del remate del discurso presidencial, Milei trató en mostrar señales de consenso, guiño a los gobernadores y los legisladores nacionales en el envío de la “ley de leyes” al Congreso.
“Más allá del éxito de nuestra gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad”, dijo Milei y agregó que “lo peor ya pasó”. Además, reivindicó su política económica al señalar que “si fallamos volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada”.
“Si logramos ese consenso básico tenemos asegurado un crecimiento inimaginable luego de décadas de estancamiento. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa sobre el país”, dijo.
“En este sentido, el presupuesto nacional no es un mero proyecto de ley, es la ratificación de nuestro compromiso inquebrantable de sacar el país adelante. El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno, es un principio no negociable que le hemos planteado a la sociedad desde el inicio de nuestra gestión”, recalcó.
“Si al equilibrio fiscal le sumamos las reformas que queremos llevar adelante, podríamos hablar de un crecimiento de 7 y 8%. En 20 años estaríamos entre los países más ricos del mundo, pero eso no sucedería por arte de magia, necesita de un tiempo para que el trabajo pueda adquirir más valor. Roma no se construyó en un día, esto no es una quimera, es lo que podemos conseguir si logramos los consensos necesarios, si trabajamos codo a codo con gobernadores, diputados y senadores, vamos a lograrlo”, dijo Milei en una clara búsqueda de consensos.
Ya hay gente repartiendo cargos y redibujando ministerios sin tener los resultados de las elecciones nacionales.
La Cámara Nacional Electoral falló en contra de la expresidenta luego de que la propia Justicia haya revertido una decisión del juzgado federal de Río Gallegos, la cual le permitía votar.
En medio de un heredado conflicto entre el Ejecutivo y las provincias por el veto de Milei al ATN, la Casa Rosada adelantó transferencias millonarias a gobernadores cercanos al poder, destacando montos de hasta 4.000 millones para Misiones y sumas de 2.500–$3.000 millones para aliados clave, en un contexto de tensiones y disputas sobre la distribución automática del fondo.
En medio de la incertidumbre económica y tensión política, este lunes la Casa Rosada anunciará el proyecto que enviará al Congreso y toma juramento al flamante ministo del Interior.
Después de un domingo desastroso en el Conurbano, la estrategia electoral de La Libertad Avanza ve en el interior la única alternativa para equilibrar la balanza. Aunque puede tratarse de un espejismo.
El asesinato del joven conservador norteamericano Charlie Kirk obliga a plantear los límites de la acción política
La gestación de Provincias Unidas, en Córdoba, compromete a los gobernadores radicales a jugar una partida en el plano nacional, con Schiaretti, y a no traicionar a los correligionarios en el plano provincial. Pullaro se bajó de la reunión de la Región Centro y no volvería hasta después de octubre.
Después de un domingo desastroso en el Conurbano, la estrategia electoral de La Libertad Avanza ve en el interior la única alternativa para equilibrar la balanza. Aunque puede tratarse de un espejismo.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mantuvo un encuentro con los radicales nucleados en “La 30 de Octubre” (ex Evolución). Cuestionamientos internos e incluso posibles pedidos de desafiliación por respaldo a Provincias Unidas. En la Expo Rural, Abrile buscó mostrar cercanía con los candidatos libertarios.
El senador le reclamó al presidente que venga a hacer campaña a Córdoba y a “poner la marca” para enfrentar a Schiaretti. En Río Cuarto, no se privó de criticar medidas libertarias y “los retornos” en Discapacidad. Dice que no se mueve de donde está pero regula su juego en una campaña donde nunca quiso estar.
Polémica por la presencia de Leandro Morer, radical opositor de Alta Gracia, en acto de Provincias Unidas. El jefe municipal avisó que en su ciudad no habrá lugar para “experimentos electorales” con adversarios. Los límites de la construcción transversal que encaran Schiaretti y Llaryora.