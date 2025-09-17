En medio de una transición salvaje

Caras y caretas cordobesas
Cultura17 de septiembre de 2025
J.C. Maraddón
Los grandes medios de comunicación y entretenimiento han sido uno de los elementos característicos del siglo veinte, durante el cual la radio, el cine, la televisión y la prensa gráfica tuvieron un peso preponderante en la conformación de la gama de intereses del público en general. Los principales ídolos de multitudes gestaron su fama gracias a estos soportes, que también incidieron en la irrupción o en la caída de líderes políticos. Este ecosistema mediático mantuvo su predicamento hasta los albores del nuevo milenio, cuando se empezó a hacer sentir el influjo de la virtualidad, como un dispositivo comunicacional que amenazaba con devorarlo todo.
Esa profecía ha terminado por cumplirse: hoy las radios, el cine y la televisión viran hacia el streaming, en tanto las publicaciones mudan sus contenidos al espacio digital, donde parece converger la atención de la gente, que se ufana de tener todo lo que necesita en su teléfono móvil. Aquello que en la pasada centuria aparentaba ser un circuito destinado a perpetuarse, a duras penas está consiguiendo sostenerse, siempre y cuando acepte las condiciones imperantes y se someta a una adaptación que no expulse a los veteranos del mundo analógico, pero que a la vez atraiga a los nativos digitales.
Como no podía ser de otra manera, también se han modificado los procesos que daban lugar a la aparición de referentes, ya fuesen estrellas mediáticas, animadores dignos de admiración o columnistas de respetada jerarquía. Esos puestos suelen ser cubiertos ahora por nombres provenientes de la galaxia de las redes sociales, cuyo reconocimiento crece a la par de su número de seguidores. Esa es la regla sin excepciones que impera por estos días, amparada en la posibilidad de medir con exactitud las respuestas que se obtienen online: sumar vistas, likes o comentarios por miles, garantiza el ascenso a la gloria.
Si hay alguien que, habiendo hecho carrera en la era pre-internet, vaticinó con bastante precisión hacia dónde se iba a dirigir el complejo de medios en el siglo veintiuno, ese fue Mario Pergolini, quien rápidamente se convirtió en un gurú de la renovación tecnológica, aunque sus proyectos en ese sentido casi nunca fueron del todo exitosos. Por eso, como ya consignamos desde esta columna, sorprendió que el conductor regresara en agosto a la TV de aire con el programa “Otro día perdido”, una especie de late night show que se emite de lunes a viernes por El Trece.
Pero nuestra capacidad de asombro se ha visto otra vez desafiada por el anuncio de Marcelo Tinelli, quien informó que desde la semana que viene desembarcará en Carnaval Stream con “Estamos de paso”, un ciclo con base en el humor, donde estará acompañado por muchos de los que trabajaron con él en “ShowMatch”. Que el zar de la TV argentina de las últimas tres décadas devenga en streamer, más allá de los apremios económicos y judiciales que atraviesa Tinelli, obliga a reflexionar acerca de cómo los medios tradicionales y los de la supuesta vanguardia, intercambian figuras en medio de una transición salvaje.
Porque, así como los viejos esquemas perduraron durante varias décadas, nada garantiza que las tendencias vigentes en este momento vayan a ser eternas. Todo indica, más bien, que la evolución ha entrado en una espiral vertiginosa y que tal vez la convivencia entre la novedad y lo vintage se prolongue por más tiempo del esperable. Y lo que es más grave aún: podría pensarse que subsiguientes innovaciones acosarán a las que están de moda, impulsando un continuo estado de alerta. Sólo los que apliquen una mayor perspicacia quedarán de pie en ese maremágnum, en el que Pergolini y Tinelli se están zarandeando.
La respuesta conmovedora que tuvieron los espectadores brasileños ante el filme “Homem com H”, sobre la vida del cantante Ney Matogrosso, llevó a Netflix a subirlo con prontitud a su plataforma, donde está disponible desde junio, aunque entre nosotros hubo una escasa difusión de ese arribo al streaming.
Se verán un documental perdido por más de noventa años, así como un homenaje antes de la posteridad. También historias de contradicciones personales, y legendarios filmes de un director.
Algunos miembros de Los Navarros y de Juan Terrenal se han unido para conformar el grupo Bestia, con el que han publicado un disco debut que incluye siete canciones, donde recogen lo mejor de aquella potencia rockera que los caracterizó en el pasado, ahora pulida por el filtro de la experiencia.
Hay más para leer, en ese semanario sobre los avances del desmonte en la provincia de Córdoba destinado a la industria del carbón, un tipo de explotación forestal que conoció diversos ciclos durante el primer cuarto del siglo XX.
Hoy se están cumpliendo cincuenta años del último concierto que dio Sui Generis en Córdoba y, como conmemoración de ese aniversario, el domingo a las 19 será presentado en el Teatro Comedia el libro “Todo Sui Generis”, que firman Freddy Berro y Lucas Fernández y que incluye un prólogo a cargo de Nito Mestre.
La gestación de Provincias Unidas, en Córdoba, compromete a los gobernadores radicales a jugar una partida en el plano nacional, con Schiaretti, y a no traicionar a los correligionarios en el plano provincial. Pullaro se bajó de la reunión de la Región Centro y no volvería hasta después de octubre.
El sugestivo mensaje de Toviggino, la mano derecha de ‘Chiqui’ Tapia | Todos contra Fabián López en la Legislatura | Natalia lanzó su propio Think Tank: Futuro Federal | Francioni recibió a Llaryora
La carrera de Provincias Unidas por conseguir la representación del electorado vacante de Juntos por el Cambio encuentra amenazas y oportunidades. En la primera columna, la chequera de Catalano. En la segunda, una posible sinergia entre el ex gobernador y el ex presidente.
El gobernador encabezó un acto con intendentes de distintas fuerzas y desde ahí disparó contra el reparto de fondos, defendió las universidades y blindó la construcción de Provincias Unidas.
El séptimo aniversario de la muerte del ex gobernador encontró al PJ dividido. La diputada y su familia, convocaron a una ceremonia de la que no participaron Llaryora, Schiaretti ni Passerini. El oficialismo optó por los mensajes en redes sociales.