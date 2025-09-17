En medio de una transición salvaje

J.C. Maraddón

Los grandes medios de comunicación y entretenimiento han sido uno de los elementos característicos del siglo veinte, durante el cual la radio, el cine, la televisión y la prensa gráfica tuvieron un peso preponderante en la conformación de la gama de intereses del público en general. Los principales ídolos de multitudes gestaron su fama gracias a estos soportes, que también incidieron en la irrupción o en la caída de líderes políticos. Este ecosistema mediático mantuvo su predicamento hasta los albores del nuevo milenio, cuando se empezó a hacer sentir el influjo de la virtualidad, como un dispositivo comunicacional que amenazaba con devorarlo todo.

Esa profecía ha terminado por cumplirse: hoy las radios, el cine y la televisión viran hacia el streaming, en tanto las publicaciones mudan sus contenidos al espacio digital, donde parece converger la atención de la gente, que se ufana de tener todo lo que necesita en su teléfono móvil. Aquello que en la pasada centuria aparentaba ser un circuito destinado a perpetuarse, a duras penas está consiguiendo sostenerse, siempre y cuando acepte las condiciones imperantes y se someta a una adaptación que no expulse a los veteranos del mundo analógico, pero que a la vez atraiga a los nativos digitales.

Como no podía ser de otra manera, también se han modificado los procesos que daban lugar a la aparición de referentes, ya fuesen estrellas mediáticas, animadores dignos de admiración o columnistas de respetada jerarquía. Esos puestos suelen ser cubiertos ahora por nombres provenientes de la galaxia de las redes sociales, cuyo reconocimiento crece a la par de su número de seguidores. Esa es la regla sin excepciones que impera por estos días, amparada en la posibilidad de medir con exactitud las respuestas que se obtienen online: sumar vistas, likes o comentarios por miles, garantiza el ascenso a la gloria.

Si hay alguien que, habiendo hecho carrera en la era pre-internet, vaticinó con bastante precisión hacia dónde se iba a dirigir el complejo de medios en el siglo veintiuno, ese fue Mario Pergolini, quien rápidamente se convirtió en un gurú de la renovación tecnológica, aunque sus proyectos en ese sentido casi nunca fueron del todo exitosos. Por eso, como ya consignamos desde esta columna, sorprendió que el conductor regresara en agosto a la TV de aire con el programa “Otro día perdido”, una especie de late night show que se emite de lunes a viernes por El Trece.

Pero nuestra capacidad de asombro se ha visto otra vez desafiada por el anuncio de Marcelo Tinelli, quien informó que desde la semana que viene desembarcará en Carnaval Stream con “Estamos de paso”, un ciclo con base en el humor, donde estará acompañado por muchos de los que trabajaron con él en “ShowMatch”. Que el zar de la TV argentina de las últimas tres décadas devenga en streamer, más allá de los apremios económicos y judiciales que atraviesa Tinelli, obliga a reflexionar acerca de cómo los medios tradicionales y los de la supuesta vanguardia, intercambian figuras en medio de una transición salvaje.

Porque, así como los viejos esquemas perduraron durante varias décadas, nada garantiza que las tendencias vigentes en este momento vayan a ser eternas. Todo indica, más bien, que la evolución ha entrado en una espiral vertiginosa y que tal vez la convivencia entre la novedad y lo vintage se prolongue por más tiempo del esperable. Y lo que es más grave aún: podría pensarse que subsiguientes innovaciones acosarán a las que están de moda, impulsando un continuo estado de alerta. Sólo los que apliquen una mayor perspicacia quedarán de pie en ese maremágnum, en el que Pergolini y Tinelli se están zarandeando.