El Panal va contra los vetos y Llaryora canta ausente cuando venga Milei

Por Bettina Marengo



“En contra de Milei”, respondió un diputado nacional del cordobesismo cuando se le preguntó cómo votará Córdoba Federal en la sesión que solicitó para hoy la oposición en la cámara baja con el fin de insistir con las leyes de emergencia sanitaria, o ley Garrahan, y la de financiamiento universitario, ambas vetadas por el jefe de Estado. El sector llamado dialoguista cuenta con los cinco votos del oficialismo provincial para llegar a los dos tercios necesarios para voltear los vetos. “Van a ir todos y van a votar en contra”, detalló otra fuente del corazón llaryorista. La aclaración vale porque las ausencias juegan El poroteo para sostener la emergencia pediátrica y las residencias médicas era muy optimista al cierre de esta nota. Un poco menos, también lo era el conteo preliminar con los fondos universitarios. En este caso hay dudas por cómo votarán los misioneros que responden al gobernador Hugo Passalacqua. Pero las dudas no se agotan ahí. La Casa Rosada hizo gestos con gobernadores aliados y otros afines como el santafesino Maximiliano Pullaro, hoy integrante de Provincias Unidas. “Hay que ver si la promesa del Presupuesto nos cambia algo, pero ayer (por el lunes) estábamos bien”, indicó uno de los encargados de buscar el número para la insistencia, en referencia a los 4,8 billones de pesos que el presidente de la Nación prometió, el lunes por la noche cuando presentó el Presupuesto 2026, para el sistema universitario.

El gobierno provincial estuvo atento a lo que dijo el rector de la UNC, Jhon Boretto, con quien tiene una buena relación. El rector pidió insistir con la ley sancionada pese al anuncio de Milei y calificó los fondos prometidos como “consolidación del ajuste”. “Nosotros esperamos que con la discusión del Presupuesto pueda recomponerse esa cifra y que a lo largo del año se abran las paritarias para que se incorporen los incrementos acordados. Necesitamos que eso implique un proceso paulatino de la recuperación de los salarios que perdieron mucho poder adquisitivo”, señaló Boretto a los SRT. El llaryorismo no se va perder la oportunidad de acercarse a la comunidad universitaria. Hoy habrá una columna del PJ en la marcha universitaria que se realizará al mediodía en esta ciudad, el mismo día de la sesión (una sincronización a la que al principio Boretto se resistió, pero terminó convencido por los “duros” del dialogismo) desde el Monumento a la Reforma al Patio Olmos. Miguel Siciliano, tercer candidato de la lista de Provincias Unidas y jefe del bloque oficialista en la Legislatura, comprometió su presencia en las calles. La ministra Laura Jure, cuarta candidata, también asistirá. Habrá varios otros. En CABA, se espera que la movilización universitaria le dé a la sesión un marco de reclamo callejero muy importante.

“Nadie puede opinar sin ver el Presupuesto”, dijo Siciliano sobre los dichos de Milei en cadena nacional. Con el gobernador Martin Llaryora a punto de viajar al exterior, el tercer candidato a diputado nacional de la lista de Provincias Unidas que encabeza Juan Schiaretti salió a mostrar la posición oficial sobre los anuncios. “Uno esperaba que nos dijera qué va a hacer este año con los jubilados, los discapacitados, las universidades y con la gente que no llega a fin de mes. Sin embargo, sigue vetando todo. Es evidente que no tiene voluntad de resolver los problemas que estamos sufriendo hoy”, señaló el legislador.

Llaryora tiene previsto un viaje de diez días a Londres y otras capitales europeas junto al ministro de Economía, Guillermo Acosta. El Panal fue reticente en precisar la información, pero la gira iniciaría este miércoles, lo cual pone en duda la presencia del mandatario en Córdoba para cuando Milei visite la ciudad, este viernes. El jefe de la Casa Rosada encabezará el acto por el 145 aniversario de la Bolsa de Comercio que se realizará en la sede de la entidad.

En plena campaña y con Schiaretti como principal contrincante de La Libertad Avanza en Córdoba, Milei salió a pegarle a la propuesta de centro que busca conformar Provincias Unidas, y que seguramente ubicará al tres veces gobernador cordobés en un lugar importante en la cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre. "No hay terceras vías en este camino, cualquier vía intermedia tiende al socialismo y eso es pobreza. No hay opción intermedia entre el superávit y el déficit. Ya ensayamos cambiar de modo gradual, esa experiencia fracasó, no hay cambio a medias" dijo en Asunción, Paraguay, donde expuso en un encuentro de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CAPC). La alusión sobre el “gradualismo” fue para el gobierno de Mauricio Macri, quien ayer salió a respaldar el proyecto presupuestario del oficialismo. Desde Provincias Unidas le replicaron. A Schiaretti, que ayer expuso en el encuentro de la Cámara Argentina de la Construcción de la Delegación Córdoba, no le gusta que le digan “tercera vía”, una designación desgastada y con tradición de pocos votos luego de que se instalará la grieta entre K y anti K. “No hay camino más directo a cualquier aventura " izquierdista" que destruir el sistema productivo. Y la única alternativa seria para que esto no ocurra es no una tercera vía, sino una opción clara de producción y trabajo como Provincias Unidas”, respondió el diputado Carlos Gutiérrez.