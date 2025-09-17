El Panal va contra los vetos y Llaryora canta ausente cuando venga Milei

Carolina BiedermannProvincial15 de septiembre de 2025
La gestación de Provincias Unidas, en Córdoba, compromete a los gobernadores radicales a jugar una partida en el plano nacional, con Schiaretti, y a no traicionar a los correligionarios en el plano provincial. Pullaro se bajó de la reunión de la Región Centro y no volvería hasta después de octubre.
Redacción AlfilEnroque Corto16 de septiembre de 2025
El sugestivo mensaje de Toviggino, la mano derecha de ‘Chiqui’ Tapia | Todos contra Fabián López en la Legislatura | Natalia lanzó su propio Think Tank: Futuro Federal | Francioni recibió a Llaryora
Felipe OsmanProvincial16 de septiembre de 2025
La carrera de Provincias Unidas por conseguir la representación del electorado vacante de Juntos por el Cambio encuentra amenazas y oportunidades. En la primera columna, la chequera de Catalano. En la segunda, una posible sinergia entre el ex gobernador y el ex presidente.
Gabriel SilvaProvincial16 de septiembre de 2025
El gobernador encabezó un acto con intendentes de distintas fuerzas y desde ahí disparó contra el reparto de fondos, defendió las universidades y blindó la construcción de Provincias Unidas.
Yanina SoriaProvincial16 de septiembre de 2025
El séptimo aniversario de la muerte del ex gobernador encontró al PJ dividido. La diputada y su familia, convocaron a una ceremonia de la que no participaron Llaryora, Schiaretti ni Passerini. El oficialismo optó por los mensajes en redes sociales.