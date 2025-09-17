Rambaldi se deja robar

Por Javier Boher

La gente común está demasiado cansada de la política como para saber todas las cosas que involucra. De hecho, encontrar gente que sepa cuándo y qué se vota es casi un milagro. Con suerte si la gente sabe que no se votan cargos provinciales y que la fecha es en octubre.

Si bien la mayoría de la gente no sabe esas cosas, se espera que al menos los que se dedican a la política entiendan más o menos cómo funcionan los tiempos y procesos involucrados en las elecciones. Hay un elemento al que muchos no le prestan atención pero es fundamental, el cronograma electoral. En el mismo se definen todas las fechas referidas al proceso en curso y se informa a los partidos cuándo se debe ir cumpliendo con cada etapa. Por eso siempre hacen falta políticos profesionales, tipos conocedores de los reglamentos que sacan provecho de tener un sello y facilitarle las cosas a los que se quieren meter en política.

Una de las fortalezas de nuestro sistema es que los partidos tienen la instancia de participar y controlar a lo largo del año, que empieza seis meses antes de la elección con la publicación del padrón provisorio. A partir de ese momento, cada partido tiene 15 días para chequear las listas, buscando inconsistencias, fallecidos o cualquier anomalía.

Esta larga introducción es a cuenta de la denuncia que hizo el actual intendente de La Calera, Fernando Rambaldi, acerca de que sus antecesores (los peronistas Rodrigo y Facundo Rufeil) hicieron votar a los muertos. Para ello presentó una lista de 70 casos confirmados, un valor no menor en una localidad en la que la diferencia entre el primero y el segundo fue de apenas 360 votos.

Siempre cabe esperar lo peor de los partidos políticos y por eso lo de Rambaldi es una sorpresa: ¿Cómo puede alguien vinculado a la política ignorar que un partido debe tomarse el trabajo de puntear padrones para ver quiénes fallecieron? Antes a ese trabajo lo hacían los militantes de base en un local partidario, revisando los 300 y pico de nombres de su mesa. Hoy hay menos gente, pero se puede hacer con las nuevas tecnologías sin mayor esfuerzo. La ley le da a los partidos una función de control para revestir de legitimidad cualquier elección.

Pasa lo mismo con los votantes golondrina. Voy con un ejemplo que ya he usado otras veces. El legislador departamental de Minas ganó por 103 votos, por lo que basta con llenar dos colectivos de dos pisos con gente a la que se le modificó la dirección en el DNI para poder dar vuelta la elección. Dos colectivos y una choripaneada en el balneario de San Carlos Minas y se aseguran un legislador por cuatro años. No sale tanto para hacerle frente con la dieta de un legislador.

Se supone -y se espera- que los políticos profesionales sepan de esas cosas. Ninguno se debería sorprender de esas matufias, que igualmente deberían ser controladas el día de la elección por el fiscal partidario que se apunta a cuidar los votos en una mesa. Insisto nuevamente con la idea de que nuestro sistema es a prueba de fraudes, mas no a prueba de vagos o confiados. Los partidos hacen falta para mejorar la calidad de la democracia en lo que respecta a la competencia de ideas, pero también en estos aspectos anodinos, grises y burocráticos que permiten creer en los resultados.

“Los hombres son buenos, pero si se los controla son mejores”, dijo un señor alguna vez. Si encima esos hombres están organizados en partidos que buscan el poder, con más razón hay que hacer un esfuerzo extra por controlarlos. Nadie se puede quejar de que le robaron la elección si no hizo todo lo que la legislación le permite para controlar que haya una competencia limpia, desde que se hace el padrón hasta que se revisan las actas en tribunales.