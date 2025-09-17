Diputados: la oposición busca vias para rechazar los veto del Garrahan y Universidades

Congreso sesionará este miércoles para decidir si mantiene o cae el veto de Milei a Financiamento Universitario y Emergencia Pediátrica, mientras se citan para indagaciones a Karina Milei y Mario Lugones en medio de un escándalo de coimas.

Nacional17 de septiembre de 2025
Este miércoles 17 de septiembre a las 13:00, la Cámara Baja tratá los votos del presidente Javier Milei que dio sobre los proyectos del Financiamiento Universitario y el aumento de los fondos del Hospital Garrahan. 

El Congreso también citó a la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, para ser indagados por las supuestas coimas, un escánadlo que se desató a raíz de los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

La sesión para discutir el rechazo de los votos del presidente Javier Milei fue impulsado por los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector de la UCR. También se sumarían representantes del PRO, fuerzas provinciales y los exoficialistas, quienes fundaron el bloque Coherencia. Fue el diputado Germán Martínes (UxP) quién solicitó la sesión especial.

Previo a la sesión, el oficialismo, qué viene debilitado tras varias derrotas en el Congreso y una fallida elección en la provincia de Buenos Aires, mantuvo conversaciones con diputados dialogistas para mantener los vetos. José Luis Espert destacó la importancia de mantener el equilibrio fiscal para evitar el aceleramiento de la inflación. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja explicó: "Veremos qué resultados tienen todos los trabajos políticos que se hacen alrededor de los vetos. Se está trabajando para que los vetos no se caigan".

Para que el proyecto de Financiamento Universitario y la Emergencia Pediátrica tenga aprobación, dos tercios de los diputados en la Cámara deben votar en contra del veto impuesto por el presidente Javier Milei. En caso de que el Senado también rechace el veto, el Ejecutivo estará obligado a promulgar el proyecto.

