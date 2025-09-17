Diputados: la oposición busca vias para rechazar los veto del Garrahan y Universidades

Milei aumentará hasta ocho veces más los fondos ATN para 2026.
Según el Proyecto de Presupuesto 2026, el Ejecutivo elevaría la asignación en 689% para Aportes del Tesoro pero mantendría su potestad de reparto
Congreso sesionará este miércoles para decidir si mantiene o cae el veto de Milei a Financiamento Universitario y Emergencia Pediátrica, mientras se citan para indagaciones a Karina Milei y Mario Lugones en medio de un escándalo de coimas.Nacional17 de septiembre de 2025Redacción Alfil
Este miércoles 17 de septiembre a las 13:00, la Cámara Baja tratá los votos del presidente Javier Milei que dio sobre los proyectos del Financiamiento Universitario y el aumento de los fondos del Hospital Garrahan.
El Congreso también citó a la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, para ser indagados por las supuestas coimas, un escánadlo que se desató a raíz de los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.
La sesión para discutir el rechazo de los votos del presidente Javier Milei fue impulsado por los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector de la UCR. También se sumarían representantes del PRO, fuerzas provinciales y los exoficialistas, quienes fundaron el bloque Coherencia. Fue el diputado Germán Martínes (UxP) quién solicitó la sesión especial.
Previo a la sesión, el oficialismo, qué viene debilitado tras varias derrotas en el Congreso y una fallida elección en la provincia de Buenos Aires, mantuvo conversaciones con diputados dialogistas para mantener los vetos. José Luis Espert destacó la importancia de mantener el equilibrio fiscal para evitar el aceleramiento de la inflación. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja explicó: "Veremos qué resultados tienen todos los trabajos políticos que se hacen alrededor de los vetos. Se está trabajando para que los vetos no se caigan".
Para que el proyecto de Financiamento Universitario y la Emergencia Pediátrica tenga aprobación, dos tercios de los diputados en la Cámara deben votar en contra del veto impuesto por el presidente Javier Milei. En caso de que el Senado también rechace el veto, el Ejecutivo estará obligado a promulgar el proyecto.
Luego del anuncio desde Casa Rosada que presentó el nuevo proyecto Presupuesto 2026, el cual buscará equilibrio de cuentas públicas, así afectará a la inflación y al dólar.
El partido liderado por el expresidente de la Nación emitió un comunicado expresando su apoyo hacia el programa libertario, el mismo fue definido como "una señal de madurez institucional".
De cara a la sesión de hoy, los integrantes de la UCR de Córdoba serán clave para sostener el rechazo o avalar el veto del libertario.
La Libertad Avanza y Provincias Unidas van a la carga por el voto vacante de Juntos por el Cambio. En ese marco, el presidente visitará este viernes la Bolsa de Comercio, y luego compartirá un acto con sus candidatos. La campaña libertaria, demorada por los tropiezos nacionales, y condicionada al juego de Juez.
El cordobesismo promete que los cinco diputados nacionales asistirán a la sesión de hoy para sostener las leyes de emergencia sanitaria y el financiamiento universitario. El gobernador y Acosta parten a Europa: sin comisión de recepción al presidente el viernes.