Relatos fílmicos sobresalen en la tarde

Por Gabriel Abalos

De barbaries y viajes fantásticos

El Cineclub Municipal renueva su cartelera cada jueves con estrenos -o re-estrenos- siempre dignos de ver. Esta semana estrena a las 15.30 y las 20.30 un documental que no se atiene a las normas del género, una obra titulada Todo documento de civilización (primera mitad de una frase icónica de Walter Benjamin que remata con “es un documento de barbarie”), dirigida por Tatiana Mazú González, y que mantiene bajo una serie de capas de lenguaje fílmico y de impresiones sensibles, la pregunta por la desaparición y muerte sin explicaciones ni respuestas del joven de dieciséis años Luciano Arruga en 2009, en una esquina de la calle donde dicen que no termina Buenos Aires. La respuesta está guardada en la corporación policial bonaerense. El documental se aferra a signos sensibles, coincidencias o rimas, testimonios fílmicos y en audio, a la indagación del hecho desde el lado del dolor y la empatía, y desde la construcción de un relato trágico, y también épico en el lugar de la memoria y de la resistencia popular. El filme de Mazú González contribuye a reconstruir las resonancias de un crimen impune, para honrar la memoria.

El otro título del programa de hoy hasta el miércoles próximo, va a las 18 y las 23, y es un reencuentro con un cuento maravilloso: El viaje de Chihiro (Japón, 2001), de Hayao Miyazaki, una revelación narrativa dirigida a todos los sentidos, que halló cobijo en el pecho de generaciones de niños y adultos en lo que va del milenio. Una niña de diez años debe atravesar un lugar y un tiempo totalmente imprevistos y completamente sola, internándose en un mundo desconocido habitado por dioses no siempre amables y que supone un pasaje maravilloso por estadios que no excluyen la crueldad. Su misión es romper ese hechizo mágico y sobrenatural, para conseguir liberar a sus padres y recuperar la vida de todos los días.

En Bv. San Juan 49. Entrada general $6000. Jubilados $5000. Abonados $600.

Ver cine desde hace 129 años

Se cuentan un siglo y cuarto de la llegada del cine -entonces el “Biógrafo”- a la ciudad de Córdoba, y por eso el Cine Arte Córdoba (27 de abril 275) inicia su programa de hoy, desde las 18, con la proyección de los primeros cortos y películas filmados en Córdoba y los cortometrajes precursores de los hermanos Lumiѐre, George Méliès y Alice Guy. Es una iniciativa a la que invitan la Agencia Córdoba Cultura a través del Polo Audiovisual y el Departamento de Cine, con una entrada general a $4000, jubilados y estudiantes $3000, en boletería.

Prosigue la sala a las 19.30 con su habitual Espacio Incaa de los jueves y viernes, en que se presentan producciones de cine argentino. En esta ocasión se proyectará Mi mejor escena (Argentina, 2025) de Gabriel Arbós, un documental donde diez directoras y directores destacados de cine argentino son invitados a elegir y analizar una escena (la que crean más significativa) en sus respectivas filmografías. Desfilan por la pantalla, entre otros, los cineastas -y sus fragmentos fílmicos- Juan José Campanella, Lorena Muñoz, Albertina Carri, Demian Rugna y Marcelo Piñeyro, quienes reflexionan frente a la cámara sobre el oficio, la emoción y las diversas formas de mirar el mundo. Entrada $4000, jubilados y estudiantes $3000. Repite el viernes en el mismo horario.

A las 21.30 el título a proyectar es La luz que imaginamos (India-Francia-Países Bajos, 2024), primer ficcional de la directora india Payal Kapadia. Tres mujeres en una ciudad de Bombay agitada por la protesta social y la represión nacionalista, una señora mayor, una mujer joven y una jovencita todas empleadas en un hospital, tratan de apoyarse entre sí frente a sus problemas personales, el machismo reinante y el delirio que se vive en las calles. La mayor, cocinera, está a punto de ser desalojada. La enfermera joven no tiene noticias de su marido que se fue a Alemania, y la más joven, también enfermera, no puede concretar un encuentro íntimo con su novio, de religión musulmana. Las tres, son amigas, se apoyan unas a otras en una India culturalmente muy machista.

Lo que sigue a los puntos suspensivos

En la continuidad del ciclo de entrevistas Los Puntos Suspensivos que realiza el popular comunicador cultural radiofónico CJ Carballo en el Museo Evita - Palacio Ferreyra (Hipólito Yrigoyen 511), conversando con referentes de la cultura cordobesa, este jueves el encuentro contará con dos invitados de diversos campos de la producción artística y cultural. Serán sus entrevistados el artista plástico, maestro e incentivador de búsquedas y exploraciones en colectivos de artistas Aníbal Buede, y el historiador especializado en la cultura de la Córdoba colonial, Federico Sartori. Con ellos conversará en profundidad CJ, abordando reflexiones y revelaciones referidas a sus respectivos campos de trabajo. La invitación es para esta tarde a los 18, con entrada libre y gratuita.

Fiesta Provincial del Tango en el Real

En la sala Carlos Giménez del Teatro Real (San Jerónimo 66), tendrá lugar hoy a las 19 la Fiesta Provincial del Tango, en la cual cantores, músicos y bailarines cuentan con un escenario importante de la ciudad, para compartir su actividad con el público local. Organizado por el Centro de estudio y difusión del tango, y con la participación como maestros de ceremonia de Myriam López Sanz y Daniel Capdevila, este evento cuenta con una orquesta de guitarras, tuba, saxo y flauta, y con la compañía de danza Alborotango y ballet La Juntada (La Falda).

Actúan los y las vocalistas Paula Abril, Cintia del Río (ganadora nacional del último certamen Voces La Falda), Gabriel Sosa, Paula Zky (ganadora subsede Río Ceballos), Fabiana Pizarro, Patricia Lambvert, Marcelo Santos, Eva Moncada, Nora Gallucci (ganadora subsede Balnearia), entre otros. Entrada general $10000.