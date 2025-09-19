Enroque corto en Río Cuarto

Río Cuarto19 de septiembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Lamberghini “insólito”

El periodista consultaba con su informante en el Concejo Deliberante sobre un comentario que surgió de un proyecto presentado por el Partido Libertario.

P: Che, ¿me contaron bien o en el Concejo de Río Cuarto hubo un proyecto insólito?

I: Sí, lo presentó Mario Lamberghini, del Partido Libertario. Propuso declarar el 11 de septiembre como Día del Maestro en homenaje a Sarmiento.

P: ¿Qué dice?

I: No es serio. Ese día existe desde 1945. No lo entendí al proyecto. La única explicación que le encuentro es que Lamberghini viene del pasado, cuando la Argentina era potencia (risas). La propuesta causó sorpresa, críticas y muchas burlas en redes sociales. A mí, me pareció realmente insólito.

P: ¿Y qué más pedía el proyecto?

I: Que Sarmiento sea declarado figura ilustre y que ese día se hagan actividades educativas y culturales en su memoria.

P: ¿Pero acaso eso no pasa cada 11 de septiembre?

I: Tal cual. Por eso lo destrozaron en redes. Y no es la primera vez que Lamberghini genera polémica: hace unos meses había propuesto el “voto calificado” bajo el nombre de Votante Limpio. Parece que le gusta el papel de provocador, aunque acá creo que peca de distraído.

P: ¿Pero explicó por qué hizo eso?

I: Dice que alguien lo usó políticamente al proyecto, que todavía no había ingresado en comisión. Dice que son pícaros que quieren sacar rédito político de esto para generar polémica y que él solo quería dejar instruido el homenaje a Sarmiento en el ámbito municipal. Evidentemente, no se enteró que todos los años hacen el Mes de la Educación. Son consecuencias de odiar al Estado: no estar al tanto de las cosas que se hacen.


Contradicción en el FC

El militante peronista llegaba a la cronista para dialogar sobre la presencia del concejal y dirigente del Frente Cívico, Pablo “Kily” Benítez, en la última Marcha Federal Universitaria. 

Militante peronista: Casi me desmayo cuando vi al Kily en la marcha ayer. Hace unos días andaba en el acto de los libertarios y a pura foto con Laura Soldano. 

Periodista: También me sorprendió. Pero tenga en cuenta que Juez está buscando distanciarse en algunas cosas del gobierno. Sobre todo post elecciones. Quizás viene por ahí.

M P: Me parece genial si acompaña el reclamo pero uno no puede no notar estas contradicciones. Sobre todo cuando hay gente de su partido que está en una agrupación estudiantil que es bien de derecha y que el miércoles andaban agitando en contra de la marcha. En fin, dicen que la cara del Kily todavía está en la plaza (risas). 

