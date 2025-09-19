Schiaretti consolidó en Villa María el proyecto de “Provincias Unidas” como nueva fuerza federal

Por: Florencia Coria

El candidato a diputado nacional Juan Schiaretti arribó el miércoles por la tarde al Parque Industrial de Villa María en una visita que consolidó el proyecto político de “Provincias Unidas” en el corazón productivo de Córdoba.

Acompañado por el intendente Eduardo Accastello y la precandidata a diputada Verónica Navarro, el ex gobernador y actual candidato a diputado nacional desplegó una agenda política que busca posicionar a esta nueva fuerza como la alternativa federal para las elecciones de medio término.

La recepción estuvo a cargo de Accastello, quien destacó el valor de contar con Schiaretti encabezando la lista de Provincias Unidas. “Para nosotros como villamarienses es muy importante que nos acompañe Juan. Lo conocemos desde el punto de vista humano, es un hacedor, una persona que ha articulado desde el principio, tanto desde lo público como lo privado, el desarrollo de Córdoba”, expresó el intendente, subrayando el compromiso histórico del dirigente con la ciudad.

Una agenda legislativa centrada en la producción

Durante su visita Schiaretti delineó las prioridades que considera fundamentales para el próximo período legislativo, comenzando por una reforma impositiva integral. “Argentina precisa resolver los impuestos. Tiene que eliminar los impuestos distorsivos. El primer impuesto que hay que eliminar es el de la retención a la exportación agropecuaria”, afirmó con contundencia.

El candidato respaldó su propuesta con datos precisos: “Desde el 2003 al 2025, el interior productivo puso 175.000 millones de dólares en concepto de retención a la exportación, de los cuales 35.000 lo puso Córdoba”. Esta cifra, según Schiaretti, demuestra el impacto negativo que estas políticas han tenido sobre el desarrollo provincial y nacional.

La eliminación de las retenciones no es solo una cuestión fiscal para el dirigente cordobés, sino una oportunidad de desarrollo exponencial. “Si no hubiera retención a la exportación, Argentina puede duplicar la exportación en agroindustria, agregarle otros 40.000, 50.000 millones de dólares más por año, ampliar su frontera agropecuaria”, proyectó.

Críticas al modelo de ajuste nacional

Schiaretti fue particularmente crítico con la gestión económica del gobierno nacional, calificando de “insostenible” el modelo de ajuste implementado. “El equilibrio fiscal conseguido a los hachazos, como ha hecho el actual Gobierno Nacional, no es duradero en el tiempo”, sentenció.

Sus cuestionamientos abarcaron múltiples aspectos de la política nacional. “Nadie puede pensar que se va a sostener en el tiempo que los jubilados cobren la mitad de lo que cobraron en el año 2017”, advirtió, extendiendo sus críticas a los recortes en educación y ciencia. “Nuestras universidades están recibiendo la mitad de lo que recibían hace dos años. Las consecuencias son que se van a ir los mejores”, alertó.

El ex gobernador también cuestionó la orientación de la política económica nacional: “Nunca le escuché al presidente hablar de producción y consumo. Lo escucho hablar de las tasas de interés y del dólar. Ellos tienen una predilección por los servicios financieros o por la timba financiera”.

Villa María como símbolo del interior productivo

La elección de Villa María como escenario para estas definiciones no fue casual. Schiaretti destacó el potencial de la región y la necesidad de políticas que favorezcan al interior productivo. “¿Cuánto más progresaría Villa María, progresaría toda la provincia si no hubiera retención?”, se preguntó retóricamente.

El recorrido por el Parque Industrial incluyó la visita a emprendimientos locales que, según el candidato, ejemplifican el talento argentino. “Todo lo que acabamos de ver, sea en un tambo modelo que fuimos a visitar o lo que vimos de los tres ingenieros recibidos de la UTN que ya están exportando la maquinaria y los robots que fueron capaces de inventar para mejorar la industria láctea, es el talento argentino”, valoró.

Provincias Unidas: la nueva opción federal

Schiaretti presentó a Provincias Unidas como “lo nuevo que aparece en Argentina en esta elección”, diferenciándose tanto del oficialismo como del kirchnerismo. “Somos la expresión del interior del país de no ser convidados de piedra, de no ser los que miramos qué hacen los gobiernos nacionales que actúan solamente a favor de la lampa”, definió.

La nueva fuerza política, que cuenta con el respaldo de seis gobernadores, tiene características distintivas según su precandidato: “Expresa la gestión. Nosotros tenemos que tener a aquellos que tienen responsabilidad de gobernar, tienen que mostrar capacidad de gestión”.

En este sentido, destacó especialmente la trayectoria de Eduardo Accastello: “La misma capacidad de gestión que ha mostrado Accastello a lo largo de todos los períodos que ha sido intendente de Villa María y en las otras funciones que le tocó desempeñar en el Ejecutivo Provincial".

Infraestructura como eje de desarrollo

Otro punto central de la agenda legislativa propuesta por Schiaretti es la infraestructura. “No puede ser que pasemos de un gobierno nacional anterior que llenó Vialidad Nacional de ñoquis a uno que no repara ni medio metro de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales que tiene Argentina”, criticó.

Para Córdoba, identificó obras prioritarias: “La 158 tiene que ser autovía. No hay discusión, la 158 tiene que ser una autovía porque es un nervio por donde pasa la producción de la zona central de Argentina”. También mencionó la necesidad del corredor bioceánico y la expansión del gasoducto hacia el noreste.

Un mensaje social en tiempos de ajuste

El candidato no eludió la realidad social que atraviesa el país. “La gente no le está alcanzando la plata para llegar a fin de mes en Argentina. Y no le alcanza porque la política económica del Gobierno Nacional apunta a que haya más recesión en vez de que haya más producción y consumo”, diagnosticó.

Schiaretti también cuestionó los tiempos de las promesas oficiales: “Los problemas están ahora y los tienen que resolver ahora. Los jubilados no pueden esperar hasta que el año que viene le van a aumentar un poquito la jubilación”.

El respaldo de los dirigentes locales

La presencia de Verónica Navarro como precandidata a diputada nacional complementó el armado político presentado en Villa María. Su participación refuerza la estrategia de Provincias Unidas de contar con dirigentes con experiencia de gestión y conocimiento del territorio.

Eduardo Accastello, por su parte, ratificó el compromiso de Villa María con el proyecto: “Para nosotros un orgullo que pueda encabezar la lista de Provincias Unidas, siempre nos acompaña a los villamarienses y es por eso que nosotros lo vamos a acompañar”.

Hacia octubre con una propuesta federal

Con la visita a Villa María, Schiaretti consolidó su mensaje de cara a las elecciones de octubre. “Ahora lo que nosotros sí le pedimos a los argentinos, y yo le pido a los cordobeses que nos ayuden a generar esa alternativa. Que nos voten en esta elección del próximo 26 de octubre para que Argentina tenga una opción al gobierno de Milei”, convocó.

La apuesta de Provincias Unidas es clara: posicionarse como la alternativa federal que combine experiencia de gestión, respaldo al interior productivo y una visión de desarrollo sostenible. En Villa María, con el acompañamiento de dirigentes como Accastello y Navarro, Schiaretti dio un paso más en la construcción de esta nueva fuerza política que aspira a disputar el futuro del país desde una perspectiva genuinamente federal.