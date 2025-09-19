Cruce previo a elecciones: Milei criticó a Schiaretti y el exgobernador le respondió

Por Redacción Alfil

Durante la diserción del presidente, Javier Milei, en la Bolsa de Comercio de la Provincia de Córdoba, el mandatario nacional apuntó contra el exgobernador de la provincia anfitriona, Juan Schiaretti. El líder libertario afirmó que, el actual candidato a diputado nacional, propuso una locura gastomaníaca.

"Días atrás Schiaretti nos criticaba a nosotros por lo que estábamos haciendo e hizo una propuesta de gastar más, que sonaba muy linda, pero implicaba elevar el déficit fiscal en 7 puntos del PBI”, expresó el presidente.

Además, el mandatario nacional aseguró que la propuesta del cordobés hubiese implicado en un financiamiento extremo que hundiría a la gente en la pobreza. "Por cada punto del PBI necesitamos, por ejemplo, 3 puntos del IVA... Yo le preguntaría al exgobernador si está pensando llevar el IVA al 42%", concluyó Milei.

Más tarde, el exgobernador cordobés no dudo en responderle al presidente por medio de sus redes sociales, en dónde argumentó cada crítica que le había hecho el mandatario nacional.

El presidente Milei miente descaradamente cuando se refiere a mi propuesta fiscal.



1.Reforma tributaria sin aumentar la presión fiscal:

Mi propuesta es simple: eliminar los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque, y reemplazarlos por un IVA provincial,… — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) September 19, 2025

Por parte de la reforma tributaria sin un aumento de la presión fiscal, el lider cordobés de Provincias Unidas explicó su propuesta, la cuál busca: "eliminar los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque, y reemplazarlos por un IVA provincial, tal como funciona en Brasil".

En cuanto a las retenciones, Schiaretti afirmó que hay que eliminarlas debido a que representan apenas el 0,9% del PBI y castigan a todo el interior productivo. Además insistió con la lucha contra la evasión impositiva, "Milei nunca la va a bajar, porque considera “héroes” a los evasores", criticó el exgobernador.

Por último, el cordobés juzgó el manejo del equilibrio fiscal que propuso el Gobierno Nacional expresando que, está hecho “a los hachazos” y es cruel con los sectores más vulnerables.