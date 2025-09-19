Cruce previo a elecciones: Milei criticó a Schiaretti y el exgobernador le respondió

Otro golpe para el Gobierno: la oposición rechazó el veto al reparto del ATN para las provincias
Con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones la Cámara Alta se impuso al Gobierno Nacional y defendió distribución de recursos nacionales.
El presidente de la Nación acusó al exmandatario cordobés de, "querer financiar la locura gastomaníaca hundiendo más gente en la pobreza”.Nacional19 de septiembre de 2025Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
Durante la diserción del presidente, Javier Milei, en la Bolsa de Comercio de la Provincia de Córdoba, el mandatario nacional apuntó contra el exgobernador de la provincia anfitriona, Juan Schiaretti. El líder libertario afirmó que, el actual candidato a diputado nacional, propuso una locura gastomaníaca.
"Días atrás Schiaretti nos criticaba a nosotros por lo que estábamos haciendo e hizo una propuesta de gastar más, que sonaba muy linda, pero implicaba elevar el déficit fiscal en 7 puntos del PBI”, expresó el presidente.
Además, el mandatario nacional aseguró que la propuesta del cordobés hubiese implicado en un financiamiento extremo que hundiría a la gente en la pobreza. "Por cada punto del PBI necesitamos, por ejemplo, 3 puntos del IVA... Yo le preguntaría al exgobernador si está pensando llevar el IVA al 42%", concluyó Milei.
Más tarde, el exgobernador cordobés no dudo en responderle al presidente por medio de sus redes sociales, en dónde argumentó cada crítica que le había hecho el mandatario nacional.
El presidente Milei miente descaradamente cuando se refiere a mi propuesta fiscal.— Juan Schiaretti (@JSchiaretti) September 19, 2025
1.Reforma tributaria sin aumentar la presión fiscal:
Mi propuesta es simple: eliminar los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque, y reemplazarlos por un IVA provincial,…
Por parte de la reforma tributaria sin un aumento de la presión fiscal, el lider cordobés de Provincias Unidas explicó su propuesta, la cuál busca: "eliminar los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque, y reemplazarlos por un IVA provincial, tal como funciona en Brasil".
En cuanto a las retenciones, Schiaretti afirmó que hay que eliminarlas debido a que representan apenas el 0,9% del PBI y castigan a todo el interior productivo. Además insistió con la lucha contra la evasión impositiva, "Milei nunca la va a bajar, porque considera “héroes” a los evasores", criticó el exgobernador.
Por último, el cordobés juzgó el manejo del equilibrio fiscal que propuso el Gobierno Nacional expresando que, está hecho “a los hachazos” y es cruel con los sectores más vulnerables.
Con 59 votos a favor y un quórum asegurado por 63 senadores presentes, la Cámara Alta habilitó el debate para revertir el veto del presidente Javier Milei al proyecto que reparte los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
La credibilidad fiscal no se construye con planillas optimistas, sino con supuestos consistentes que resistan la prueba de la realidad. De lo contrario, el Presupuesto 2026 no será un instrumento de gobierno, sino apenas un relato de buenas intenciones.
Según el Proyecto de Presupuesto 2026, el Ejecutivo elevaría la asignación en 689% para Aportes del Tesoro pero mantendría su potestad de reparto
En una ferviente sesión en el Congreso, la oposición defendió las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría.
