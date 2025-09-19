Cruce previo a elecciones: Milei criticó a Schiaretti y el exgobernador le respondió

El presidente de la Nación acusó al exmandatario cordobés de, "querer financiar la locura gastomaníaca hundiendo más gente en la pobreza”.

Nacional19 de septiembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
milei-cordoba

Por Redacción Alfil

Durante la diserción del presidente, Javier Milei, en la Bolsa de Comercio de la Provincia de Córdoba, el mandatario nacional apuntó contra el exgobernador de la provincia anfitriona, Juan Schiaretti. El líder libertario afirmó que, el actual candidato a diputado nacional, propuso una locura gastomaníaca.

"Días atrás Schiaretti nos criticaba a nosotros por lo que estábamos haciendo e hizo una propuesta de gastar más, que sonaba muy linda, pero implicaba elevar el déficit fiscal en 7 puntos del PBI”, expresó el presidente. 

Además, el mandatario nacional aseguró que la propuesta del cordobés hubiese implicado en un financiamiento extremo que hundiría a la gente en la pobreza. "Por cada punto del PBI necesitamos, por ejemplo, 3 puntos del IVA... Yo le preguntaría al exgobernador si está pensando llevar el IVA al 42%", concluyó Milei.

Más tarde, el exgobernador cordobés no dudo en responderle al presidente por medio de sus redes sociales, en dónde argumentó cada crítica que le había hecho el mandatario nacional. 

Por parte de la reforma tributaria sin un aumento de la presión fiscal, el lider cordobés de Provincias Unidas explicó su propuesta, la cuál busca: "eliminar los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque, y reemplazarlos por un IVA provincial, tal como funciona en Brasil".

En cuanto a las retenciones, Schiaretti afirmó que hay que eliminarlas debido a que representan apenas el 0,9% del PBI y castigan a todo el interior productivo. Además insistió con la lucha contra la evasión impositiva, "Milei nunca la va a bajar, porque considera “héroes” a los evasores", criticó el exgobernador.

Por último, el cordobés juzgó el manejo del equilibrio fiscal que propuso el Gobierno Nacional expresando que, está hecho “a los hachazos” y es cruel con los sectores más vulnerables. 

Te puede interesar
milei cadena nac

Presupuesto 2026: el optimismo que choca con la realidad

Franco Jular
Nacional18 de septiembre de 2025

La credibilidad fiscal no se construye con planillas optimistas, sino con supuestos consistentes que resistan la prueba de la realidad. De lo contrario, el Presupuesto 2026 no será un instrumento de gobierno, sino apenas un relato de buenas intenciones.

Lo más visto
enroque-carteles-Natalia-de-la-sota-marcha-unc (1)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto19 de septiembre de 2025

Buscando voto en la marcha | Las confusiones por el saludo a un "Toño" ausente | Casado lanzado completamente a la campaña de Provincias Unidas | Jueces de paz en el limbo | Arrebato

ilustra-de-rivas-acomodandose-la-corbata

De Rivas, conductor del PJ Río Cuarto “más allá del cargo”

Julieta Fernandez
Río Cuarto19 de septiembre de 2025

Aunque Llamosas sigue siendo formalmente el presidente del PJ local, De Rivas es señalado como el conductor del partido bajo la premisa de “quien gobierna, conduce”. La formalización quedaría para después de octubre y seguramente se vea condicionada por la “performance” de Provincias Unidas en Río Cuarto.