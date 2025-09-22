Lecciones de crisis pasadas

Por Javier Boher

Las crisis políticas suceden con más fuerza cuando hay dificultades para la conformación de una élite dirigente. Siempre hay generaciones que más o menos dominan su época y canalizan los conflictos a través de la representación de los distintos sectores de la sociedad.

Esos dirigentes salen a la vida pública desde jóvenes, pero alrededor de sus 30 empiezan con cargos que les dan algo de visibilidad. Alrededor de los 50 se convierten en los más importantes, a la vez que quedan dando vueltas y condicionando la discusión pública hasta más o menos los 70. Pasada esa edad son pocos los que se mantienen vigentes, aunque sea más por falta de fuerza de la generación que debe suceder los que por mérito propio.

Esta semana estuve escuchando un podcast sobre historia argentina que ya tiene algunos años. Se llama “La Banda Presidencial”, fue producido por La Nación y es conducido por Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey. El recorrido por las presidencias argentinas es bastante ameno y entretenido, con aportes de especialistas en cada período.

A raíz de lo que han sido estas últimas semanas voy a rescatar un episodio que abarca un par de presidencias importantes, abarcando desde la presidencia de Carlos Pellegrini hasta el regreso de Julio Argentino Roca. Lógicamente arranca con las consecuencias de la crisis de 1890 y todas las complicaciones políticas posteriores, que marcaron la última década del siglo XIX.

No vamos a meternos acá en las razones de la crisis, pero esta última nos va servir para poner en contexto la situación actual y cuánto peor podría estar la cosa. Si lo pensamos fríamente, hoy el radicalismo toma positivamente aquellos levantamientos armados contra el gobierno, que fueron repetidos con la fuerza y la autoridad del Estado en defensa de un orden legal. Hoy, al menos, parece que los partidos políticos han aprendido que es mejor resolver las disputas por las vías institucionales antes que por la vía de las armas.

Aquella década fue de una inestabilidad absoluta: crisis económica, dos renuncias presidenciales, levantamientos armados y desafíos provinciales al gobierno central. Todo se resolvió con fuerza, pero también con política, a partir de una clase dirigente que sabía más o menos qué quería. Los grandes protagonistas de aquellos años fueron Roca y Pellegrini, ambos rozando los 50, mientras que Mitre era el que pisaba los 70 e insistía en seguir al medio. Esa clase dirigente supo resistir los embates de algunos contemporáneos, como Alem e Yrigoyen, que representaban a sectores que estaban fuera de la política tradicional y que recién tras la muerte de Mitre, Roca y Pellegrini lograrían cambiar el orden político. La renovación política del país solamente pudo llegar con la fuerza de la biología.

La crisis actual en la que está metido el gobierno no tiene nada de novedoso, pero al menos no está en un contexto de violencia naturalizada. En aquellos años el orden político legal no estaba del todo aceitado, no había estructuras partidarias fuertes y los gobernadores eran incluso más poderosos que hoy. Sin embargo, la política y la capacidad de conducción fueron claves para resolver los problemas, que le permitieron a esa democracia restringida universalizarse con la Ley Sáenz Peña para incluir a más gente, sosteniendo su funcionamiento un par de años más. La crisis de 1890 fue peor que la actual, pero el sistema institucional aguantó porque hubo decisión y visión política, algo que cuesta ver entre los políticos de hoy. Los de 70 no se quieren ir, los de 50 no alcanzan a liderar y los de 30 no se animan a asomar. No debe faltar mucho para que pase.

