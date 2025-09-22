Desde la Nación promulgaron la Ley de Emergencia en Discapacidad y postergaron su aplicación

Lecciones de crisis pasadas
En un país con episodios reiterados de inestabilidad siempre hay cosas para rescatar y aprender
Luego de que la Cámara Alta haya rechazado el veto de Milei hacia dicha ley, desde el Ejecutivo suspendieron su ejecución hasta que se determinen las fuentes de financiamiento.
Por Redacción Alfil
Tras el inminente rechazo de la oposición en el Congreso Nacional al veto de Milei, tal como había anticipado Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación, el Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad (hasta diciembre del 2026) y suspendió la ejecución de la misma hasta que el Congreso informe cuáles serán las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.
La decisión de la Nación fue emitida a través del Decreto 681/2025, que constituye al Boletín Oficial. Además, desde Casa Rosada estiman que la creación de la nueva pensión implicará un gasto de $2.166.985.900.000 para el 2025, considerándo un 0,26% del Producto Bruto Interno (PBI). Y para el año 2026 el gasto será de unos $4.706.628.500.000, representando el 0,47% del PBI.
En números redondos, según el Gobierno la implementación de esta ley demandaría un crédito presupuestario de $3.019.508.900.000, representando un 0,35% del PBI. Es por ello que desde Casa Rosada le exigen al Congreso que explique de dónde se obtendrán los fondos, este pedido del Ejecutivo está respaldado por el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera; que establece que, "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de recursos para su financiamiento".
Por otro lado, el bloque de diputados de Encuentro Federal criticó a Francos y presentó un proyecto en el cuál citan al jefe de Gabinete a la Cámara de Diputados para que sea interpelado. En contraparte, el bloque de Unión por la Patria se reunirá en las próximas horas para definir los pasos a seguir.
Con las críticas de Milei a Schiaretti y la respuesta del exgobernador y candidato se marcó el quiebre en una campaña que venía aletargada. Ahora sí arrancó la discusión preelectoral en serio.
El presidente de la Nación acusó al exmandatario cordobés de, "querer financiar la locura gastomaníaca hundiendo más gente en la pobreza”.
Con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones la Cámara Alta se impuso al Gobierno Nacional y defendió distribución de recursos nacionales.
Con 59 votos a favor y un quórum asegurado por 63 senadores presentes, la Cámara Alta habilitó el debate para revertir el veto del presidente Javier Milei al proyecto que reparte los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
La credibilidad fiscal no se construye con planillas optimistas, sino con supuestos consistentes que resistan la prueba de la realidad. De lo contrario, el Presupuesto 2026 no será un instrumento de gobierno, sino apenas un relato de buenas intenciones.
Reconstrucción en clave femenina | Bee Sellares durísimo contra García Díaz | Torres, recordó que él avisó | Castro sigue gritando el mismo gol | ¿Lo peor, ya pasó?
El presidente asistió a un lanzamiento de campaña desinflado, de magra concurrencia. Y las ausencias también estuvieron arriba del escenario. No fue Laje, ni la militancia de Sikora. No hubo radicales ‘con peluca’, ni participó el Frente Cívico. Como la lista, el acto reflejó el paroxismo de la pureza: la soledad.
Informe de deuda | 33 son mejores
Compiten porque se disputan parte del voto peronista, pero tienen objetivos distintos. La diputada va por su reelección (y una banca más) y el tres veces gobernador de Córdoba busca quebrar al Milei del 74%. Ambos peronismos festejarán el 26 de octubre.
El deloredismo sigue enfrentado a Mestre. Algunos mandan a votar a García Elorrio en la capital y a la Libertad Avanza, en el interior. García Elorrio niega tajantemente que se trate de un pedido de Encuentro Vecinal y defiende los votos genuinos que el espacio siempre tuvo.