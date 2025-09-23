Enroque corto en Río Cuarto

Bruno, duro contra Natalia

En una charla sobre la campaña, el periodista aprovechaba para hablarle al dirigente político sobre uno de los tantos cruces que dominan en la discusión cordobesa.

Periodista: Me pasaron algunos videos en redes de Edgar Bruno (intendente de Canals y candidato a diputado por PAIS), como spots que están simulando una entrevista por streaming.

Informante: Sí. El recurso no es novedoso y sospecho que tiene una búsqueda medio chicanera.

P: ¿Por qué?

I: Natalia de la Sota grabó videos parecidos, de falsa entrevista. En uno de los últimos videos, Bruno le pega a Natalia y le dice que es “la hija trucha” de José Manuel de la Sota.

P: Fuerte.

I: Y fue por más. Básicamente dijo que el legado del “Gallego” no se cuida con oportunismo, sino con coherencia y convicción. La acusa a Natalia de hacerse la sensible con los jubilados nacionales, pero, cuando llega el momento de defender el 82% móvil para los provinciales, votan en contra.

P: La raspa a Natalia.

I: Como todos. Se está viendo en otros lugares, como la Izquierda y hasta Fuerza Patria. Sistemático, diría yo. Hasta el propio oficialismo le fue por el lado del apellido y le cuestiona si su accionar es coherente con lo que haría su padre. En el interior, que es donde el Edgar disputa, es mucho más notorio.

P: También vi que se metió con el slogan la candidata de Defendamos Córdoba.

I: Y claro. “El 26 votá coherencia, votá por vos”. La van a gastar a la palabra de tanto usarla. Pero también cierra con que “la lista de la Nati es la verdadera lista K”. Con todo…

 

Más allá de la campaña

La periodista recibía un mensaje de la militante juecista sobre una actividad que se desarrolló el fin de semana con las mujeres del partido y coordinada por la licenciada Zuleika Carranza.

M: Ya sé que por estos días pareciera que todo es campaña pero le quería comentar de una actividad muy interesante que se hizo desde el Frente Cívico, con las mujeres como protagonistas. Hay una pata de mujeres del espacio que está trabajando con distintas temáticas que me parece interesante que se conozcan.

Periodista: He visto algunas fotos. Vi que coordinan con otras mujeres de otros puntos de la provincia también.

M: Así es. En este caso, el sábado se hizo una capacitación sobre salud mental en las mujeres y el aporte de la actividad recreativa. Sobre salud mental se habla cada vez más pero a veces poco se hace para trabajarlo desde los distintos espacios políticos y en este caso también con el foco en las mujeres que forman parte de nuestro espacio. Todas llevamos una carga mental importante en todo ámbito de la vida y en la participación política o social no es la excepción. Hay una exigencia naturalizada respecto a lo que se espera de nosotras en este ámbito y es importante generar espacios para charlarlo, discutirlo, brindar herramientas. Hubo especialistas en psicología, profesionales de salud. Fue una actividad muy interesante y me parecía oportuno comentarla. No todo pasa por la campaña.

