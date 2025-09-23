Navarro representa al interior cordobés en la propuesta federal de Schiaretti

Por Florencia Coria

La fuerte presencia de Verónica Navarro acompañando a Juan Schiaretti en su visita a Villa María no fue casual. Durante el evento en el Parque Industrial villamariense, junto al intendente Eduardo Accastello, la legisladora provincial y precandidata a diputada nacional encarnó uno de los pilares fundamentales del proyecto político que busca posicionarse como alternativa federal: la representación genuina del interior productivo cordobés.

“Nosotros somos una expresión de gestión, somos expresión del hacer”, definió Navarro con protagonismo durante la visita del exgobernador, sintetizando en pocas palabras la filosofía que atraviesa a Provincias Unidas.

Su rol en la lista de Schiaretti va más allá de una candidatura; representa la voz del departamento General San Martín y el interior profundo de Córdoba en una propuesta que aspira a disputar el futuro del país.

La legisladora no dudó en reivindicar el “Modelo Córdoba” como ejemplo a seguir a nivel nacional, en línea con las críticas de Schiaretti al “equilibrio fiscal conseguido a los hachazos” del gobierno nacional. “Queremos mostrar lo que se hace en Córdoba, queremos mostrar nuestro modelo Córdoba, esta articulación público-privada, este apoyo a los emprendedores, el superávit fiscal, el equilibrio fiscal, pero con la gente adentro”, explicó ante los empresarios de la región.

Esta visión integral del desarrollo, que combina equilibrio fiscal con inclusión social, constituye una de las principales diferencias que la candidata marca respecto a las políticas nacionales y que complementa las propuestas de infraestructura planteadas por Schiaretti, quien había reclamado que “la 158 tiene que ser autovía” y criticado que el gobierno actual “no repara ni medio metro de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales”. “Potenciando la educación, el trabajo, el crédito, los emprendimientos”, enumeró Navarro, destacando que el desarrollo debe ir acompañado “siempre de la obra pública y la infraestructura, que es la clave para llevar el desarrollo y el progreso”.

Complementando el mensaje de Schiaretti

La jornada en Villa María, donde Schiaretti consolidó su mensaje político de cara a las elecciones del 26 de octubre, tuvo como eje central la crítica al modelo de ajuste nacional y la propuesta de eliminar las retenciones agropecuarias como primera prioridad legislativa. En ese contexto, Navarro complementó con su presencia el armado político, presentando la experiencia de gestión territorial.

La elección de Villa María como escenario para el evento no fue azarosa. Schiaretti había destacado durante su visita el potencial de la región y la necesidad de políticas que favorezcan al interior productivo, preguntándose retóricamente: “¿Cuánto más progresaría Villa María, progresaría toda la provincia si no hubiera retención?”. La eliminación de las retenciones agropecuarias, que según el candidato nacional representaron 175.000 millones de dólares desde 2003, constituye el eje central de la agenda legislativa propuesta.

En ese marco, Navarro reforzó el mensaje federalista del espacio, diferenciándose tanto del oficialismo como del kirchnerismo. Como había definido Schiaretti, se trata de “la expresión del interior del país de no ser convidados de piedra”, y la legisladora provincial encarna precisamente esa voz territorial que busca proyectarse a nivel nacional.

Gestión territorial desde la Legislatura

La coherencia entre discurso y acción se evidenció en las referencias de Navarro a su trabajo legislativo reciente. “Ayer, justamente en la legislatura, hemos votado la Ley de Igualdad Territorial para llevar incentivos al norte-norte de la provincia y al sur-sur”, reveló, demostrando que su candidatura se sustenta en gestión concreta.

Esta ley, que busca descentralizar el desarrollo provincial, refleja la filosofía que Navarro propone llevar al ámbito nacional: “que cada cordobés, que cada argentino pueda desarrollarse y progresar en el lugar donde le haya tocado vivir y pueda estudiar, crecer y desarrollarse”.

Del territorio provincial al compromiso nacional

Pocas horas después del evento en Villa María, la legisladora recorrió obras provinciales en Tío Pujio, consolidando su presencia territorial en el departamento San Martín. Durante esta visita, supervisó el avance de dos nuevas aulas en la Escuela Primaria Remedios de Escalada y la construcción del Centro de Desarrollo Infantil, obra que el gobierno provincial decidió continuar tras ser abandonada por la administración nacional.

“Cada obra, cada avance es una muestra de nuestro compromiso, y del Gobierno de Córdoba, con el interior productivo y los vecinos”, sostuvo Navarro, quien también participó de la difusión de programas provinciales de empleo. “El verdadero desarrollo es el que incluye, el que escucha, el que, apuesta por la educación, la salud y el trabajo”, agregó.

La apuesta federal desde el interior

Para Navarro, la propuesta de Provincias Unidas representa una oportunidad histórica de revertir la lógica centralista. “Le pedimos a los cordobeses y a los argentinos que nos apoyen, que nos acompañen, que acompañen a Provincias Unidas, con la convicción y el compromiso nuestro de hacer y dar lo mejor de lo que sabemos hacer para que la Argentina se parezca un poco más a Córdoba”, convocó.

La propuesta busca trasladar a nivel nacional la experiencia de gestión provincial, con Navarro representando al interior productivo y Schiaretti encabezando la lista. Su inclusión refuerza el perfil técnico del espacio político, apostando a mostrar resultados concretos como argumento electoral de cara al 26 de octubre.