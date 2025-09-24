Cosquín reafirma su identidad cordobesista: 600 jóvenes juraron lealtad a la bandera de Córdoba

Cosquín, Punilla. Ayer la ciudad vivió una jornada histórica: más de 600 jóvenes coscoínos se reunieron en un acto multitudinario para prometer lealtad a la bandera de Córdoba, insignia que cumple 15 años y que representa los valores más profundos de nuestra provincia: federalismo, libertad y solidaridad.

La ceremonia, encabezada por el intendente Raúl Cardinali, se desarrolló en un escenario cargado de simbolismo: el homenaje al Brigadier General Juan Bautista Bustos, primer gobernador constitucional de Córdoba, de cuyo paso a la inmortalidad se cumplieron 195 años el pasado 18 de septiembre.

Bustos, el hijo de Punilla que marcó la historia

Durante décadas, la figura de Bustos fue invisibilizada en el relato oficial por ser un férreo defensor del federalismo, empeñado en consolidar un país integrado que respetara las autonomías provinciales. Sin embargo, como recordó el intendente Cardinali en su discurso, el legado de Bustos sigue vivo en cada cordobés que defiende la pluralidad y la soberanía de las provincias.

El historiador Esteban Domina recordó que Bustos habría nacido en la Estancia Santa María, en el Valle de Punilla, y que fue bautizado en la Capilla de San José, templos históricos que aún hoy resguardan la memoria de aquel estadista.

Uno de los hitos más significativos de su trayectoria fue la sublevación de Arequito en enero de 1820, cuando, desobedeciendo al Directorio porteño, se negó a enfrentar a los caudillos federales Estanislao López y Francisco Ramírez, abriendo paso a una nueva etapa de protagonismo provincial. Pocos meses después, Córdoba declaró su soberanía y Bustos fue elegido gobernador, dando inicio a un ciclo de reformas que marcaron el rumbo del interior argentino.

Córdoba, faro de educación y progreso

Cardinali destacó en su mensaje que Bustos fue un adelantado para su tiempo: estatizó la Universidad de Córdoba, fundó 23 escuelas, instaló una imprenta estatal para garantizar la libertad de expresión y promovió la tolerancia hacia la diversidad de ideas.

“Bustos es Córdoba y también es Punilla”, remarcó el intendente, trazando un puente entre la herencia federal del Brigadier y el presente político de la provincia.

Cardinali y el presente político de Córdoba

El acto no fue solo una reivindicación histórica, sino también una señal política. Cardinali, alineado con la gestión del gobernador Martín Llaryora, reafirmó la idea de que Córdoba debe sostener su papel de motor federal en la Argentina, apostando a la educación, la producción y el respeto a las autonomías locales frente a los intentos de recentralización del poder.

En un escenario nacional marcado por tensiones entre Nación y provincias, la decisión del intendente de institucionalizar cada 18 de septiembre como jornada de homenaje a Bustos y de promesa a la bandera cordobesa, se interpreta como un gesto claro: Cosquín quiere proyectarse como epicentro del federalismo mediterráneo y reafirmar su pertenencia a una Córdoba que se piensa unida y protagonista.

“Este es un acto de memoria, pero también de futuro. Que los jóvenes de Cosquín juren hoy lealtad a la bandera de Córdoba es sembrar compromiso con una provincia que no se resigna a perder derechos ni autonomía”, expresó Cardinali.

Una agenda con proyección regional

La convocatoria en Cosquín, además, envía un mensaje hacia el interior de Punilla. Cardinali llamó a intendentes y jefes comunales de la región a sumarse a esta iniciativa para consolidar una identidad común en torno a la figura de Bustos y a la bandera cordobesa.

De esta manera, la ciudad se posiciona como un punto estratégico dentro del corredor Punilla, acompañando el proyecto provincial y fortaleciendo la unidad territorial.