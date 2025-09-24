Milei le hizo frente a la ONU y la acusó de ser un "gobierno supranacional"

Moción de censura
La expresión previa es infrecuente en nuestro presidencialismo, pero es el mecanismo que quiere empujar el Congreso contra el Jefe de Gabinete
El mandatario nacional participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mismo entonó un discurso en contra de la organización y se mostró orgulloso de su alianza con Trump.Nacional24 de septiembre de 2025Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
Este miércoles, el presidente Javier Milei asisitó a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la misma revindicó su alianza con Trump y pidió la libertad del gendarme argentino, Nahuel Gallo, el cual se encuentra detenido en Venezuela.
El mandatario nacional remarcó que, la ONU pasó de ser un espacio de cooperación a un gobierno supranacional de burócratas internacionales, esto luego de que la misma haya transformado su exitoso modelo que hablaba de la necesidad de paz y victoria y que se fundaba en la cooperación de los estados nación.
"Argentina no avalará el cercenamiento de libertades individuales ni comerciales”, expresó el líder libertario. A su vez indicó que, “es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable”.
Por otro lado, Milei apuntó contra el populismo y el gasto público; afirmando que, el Estado no crea riqueza, la destruye. "Los políticos tienen el doble incentivo de gastar para ganar votos y quedarse con más poder”, concluyó. En cuánto a su nueva alianza con Trump, el mandatario argentino expresó que el estadounidense entiende que hay que frenar la inmigración ilegal y reestructurar el comercio internacional antes de que sea demasiado tarde.
La expresión previa es infrecuente en nuestro presidencialismo, pero es el mecanismo que quiere empujar el Congreso contra el Jefe de Gabinete
La diputada del PJ se asoció al kirchnerismo en el proyecto que ratifica el artículo 75 de la Constitución Nacional, que se enfoca en contraer empréstitos, arreglar la deuda pública y aprobar o desechar tratados internacionales.
Desde la Cámara Baja buscan aprobar un emplazamiento para citar tanto al ministro de Economía como a otros funcionarios, para que aclaren el Presupuesto y el auxilio de EE.UU.
La expresidenta repudió la nueva alianza entre Argentina y Estados Unidos, y además la comparó con el “Blindaje” y el “Megacanje” del 2001.
El secretaro del Tesoro estadounidense, Scott Bessent afirmó que "están listos para actuar" y que podría haber apoyo financiero y compras de deuda, sujeto a condiciones y coordinación con el gobierno argentino.
Estados Unidos cree más en la reelección de Milei que el propio sistema político argentino. A tal punto, que Trump ayer lo explicitó y despejó dudas. Sin embargo, los interrogantes acerca de la trastienda persisten, como así también si el impacto positivo se traslada a las urnas.
La precandidata a diputada nacional recorre el territorio provincial mostrando obras y programas.
El Diputado radical habló sobre las figuras políticas de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En ese sentido, afirmó que el Gobierno Nacional cometió "el error más grave" en el diseño electoral de la provincia.
¿Quiebre legislativo en el peronismo? | ¿López Murphy banca a Provincias Unidas? | Se activó el HOT-Sale en Provincia y Municipio | Spaccesi se quedó con el color violeta nomás
El expresidente encabezó un encuentro con postulantes de todo el país, pero marginó a las listas cordobesas. Además, desde el macrismo apuntan contra la diputada bullrichista, a quien le pedirán que dé un paso al costado tras las elecciones de octubre.
En 48 horas, el jefe de la Casa Rosada pasó de la pasividad defensiva a recuperar la agenda política por impulso del republicano Donald Trump. Decisiones en el Congreso y un compás de evaluación de los efectos del respaldo nortemericano.