Milei le hizo frente a la ONU y la acusó de ser un "gobierno supranacional"

El mandatario nacional participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mismo entonó un discurso en contra de la organización y se mostró orgulloso de su alianza con Trump.

Nacional24 de septiembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
Este miércoles, el presidente Javier Milei asisitó a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la misma revindicó su alianza con Trump y pidió la libertad del gendarme argentino, Nahuel Gallo, el cual se encuentra detenido en Venezuela.

El mandatario nacional remarcó que, la ONU pasó de ser un espacio de cooperación a un gobierno supranacional de burócratas internacionales, esto luego de que la misma haya transformado su exitoso modelo que hablaba de la necesidad de paz y victoria y que se fundaba en la cooperación de los estados nación.

"Argentina no avalará el cercenamiento de libertades individuales ni comerciales”, expresó el líder libertario. A su vez indicó que, “es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable”.

 Por otro lado, Milei apuntó contra el populismo y el gasto público; afirmando que, el Estado no crea riqueza, la destruye. "Los políticos tienen el doble incentivo de gastar para ganar votos y quedarse con más poder”, concluyó. En cuánto a su nueva alianza con Trump, el mandatario argentino expresó que el estadounidense entiende que hay que frenar la inmigración ilegal y reestructurar el comercio internacional antes de que sea demasiado tarde.

