CFK criticó a Milei luego del acuerdo con Trump

La expresidenta repudió la nueva alianza entre Argentina y Estados Unidos, y además la comparó con el “Blindaje” y el “Megacanje” del 2001.

Nacional24 de septiembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
cristina-kirchner-departamento-constitucionjpg

Por Redacción Alfil

Luego del encuentro del presidente Javier Milei con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en el cual se estableció una ayuda financiera para la Argentina. La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se expresó en contra de esta alianza através de sus redes. 

La exmandataria nacional comparó la alianza llevada a cabo por LLA con el “Blindaje” y el “Megacanje”, los cuales fueron medios utilizados en el año 2001 para lograr una reestructuración de la deuda externa. "preguntale a Sturzenegger y a Bullrich como le fue a De La Rúa y a la Argentina con el Megacanje y el Blindaje", comentó Cristina.

Otra de las críticas que le hizo la titular del Partido Justicialista Nacional es el endeudamiento, "hoy 9 de cada 10 hogares de argentinos están endeudados. Y no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney… es deuda para comer o para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler...", indicó.

Por último, la máxima representante del kirchnerismo cuestionó al presidente diciendo que: "la ayuda de las fuerzas del norte es pan para hoy y hambre para mañana".

Te puede interesar
francos (2)

Moción de censura

Javier Boher
Nacional25 de septiembre de 2025

La expresión previa es infrecuente en nuestro presidencialismo, pero es el mecanismo que quiere empujar el Congreso contra el Jefe de Gabinete

milei-trump

Oxígeno para un Gobierno que se estaba quedando sin aire

Gabriel Silva
Nacional24 de septiembre de 2025

Estados Unidos cree más en la reelección de Milei que el propio sistema político argentino. A tal punto, que Trump ayer lo explicitó y despejó dudas. Sin embargo, los interrogantes acerca de la trastienda persisten, como así también si el impacto positivo se traslada a las urnas.

Lo más visto
p-2

Enroque corto

Redacción Alfil
Enroque Corto24 de septiembre de 2025

¿Quiebre legislativo en el peronismo? | ¿López Murphy banca a Provincias Unidas? | Se activó el HOT-Sale en Provincia y Municipio | Spaccesi se quedó con el color violeta nomás