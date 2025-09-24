CFK criticó a Milei luego del acuerdo con Trump

Por Redacción Alfil

Luego del encuentro del presidente Javier Milei con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en el cual se estableció una ayuda financiera para la Argentina. La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se expresó en contra de esta alianza através de sus redes.

La exmandataria nacional comparó la alianza llevada a cabo por LLA con el “Blindaje” y el “Megacanje”, los cuales fueron medios utilizados en el año 2001 para lograr una reestructuración de la deuda externa. "preguntale a Sturzenegger y a Bullrich como le fue a De La Rúa y a la Argentina con el Megacanje y el Blindaje", comentó Cristina.

Otra de las críticas que le hizo la titular del Partido Justicialista Nacional es el endeudamiento, "hoy 9 de cada 10 hogares de argentinos están endeudados. Y no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney… es deuda para comer o para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler...", indicó.

Por último, la máxima representante del kirchnerismo cuestionó al presidente diciendo que: "la ayuda de las fuerzas del norte es pan para hoy y hambre para mañana".