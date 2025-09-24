CFK criticó a Milei luego del acuerdo con Trump

Moción de censura
La expresión previa es infrecuente en nuestro presidencialismo, pero es el mecanismo que quiere empujar el Congreso contra el Jefe de Gabinete
La expresidenta repudió la nueva alianza entre Argentina y Estados Unidos, y además la comparó con el “Blindaje” y el “Megacanje” del 2001.Nacional24 de septiembre de 2025Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
Luego del encuentro del presidente Javier Milei con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en el cual se estableció una ayuda financiera para la Argentina. La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se expresó en contra de esta alianza através de sus redes.
La exmandataria nacional comparó la alianza llevada a cabo por LLA con el “Blindaje” y el “Megacanje”, los cuales fueron medios utilizados en el año 2001 para lograr una reestructuración de la deuda externa. "preguntale a Sturzenegger y a Bullrich como le fue a De La Rúa y a la Argentina con el Megacanje y el Blindaje", comentó Cristina.
Otra de las críticas que le hizo la titular del Partido Justicialista Nacional es el endeudamiento, "hoy 9 de cada 10 hogares de argentinos están endeudados. Y no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney… es deuda para comer o para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler...", indicó.
Por último, la máxima representante del kirchnerismo cuestionó al presidente diciendo que: "la ayuda de las fuerzas del norte es pan para hoy y hambre para mañana".
¡Che Milei! ¿VISTE QUE AL FINAL ERA EL DÓLAR?...— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 24, 2025
Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos…
Que el precio más importante y EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA ECONOMÍA ARGENTINA SON LOS DÓLARES…
Y que, además, con el endeudamiento criminal que…
La expresión previa es infrecuente en nuestro presidencialismo, pero es el mecanismo que quiere empujar el Congreso contra el Jefe de Gabinete
La diputada del PJ se asoció al kirchnerismo en el proyecto que ratifica el artículo 75 de la Constitución Nacional, que se enfoca en contraer empréstitos, arreglar la deuda pública y aprobar o desechar tratados internacionales.
Desde la Cámara Baja buscan aprobar un emplazamiento para citar tanto al ministro de Economía como a otros funcionarios, para que aclaren el Presupuesto y el auxilio de EE.UU.
El mandatario nacional participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mismo entonó un discurso en contra de la organización y se mostró orgulloso de su alianza con Trump.
El secretaro del Tesoro estadounidense, Scott Bessent afirmó que "están listos para actuar" y que podría haber apoyo financiero y compras de deuda, sujeto a condiciones y coordinación con el gobierno argentino.
Estados Unidos cree más en la reelección de Milei que el propio sistema político argentino. A tal punto, que Trump ayer lo explicitó y despejó dudas. Sin embargo, los interrogantes acerca de la trastienda persisten, como así también si el impacto positivo se traslada a las urnas.
La precandidata a diputada nacional recorre el territorio provincial mostrando obras y programas.
El Diputado radical habló sobre las figuras políticas de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En ese sentido, afirmó que el Gobierno Nacional cometió "el error más grave" en el diseño electoral de la provincia.
¿Quiebre legislativo en el peronismo? | ¿López Murphy banca a Provincias Unidas? | Se activó el HOT-Sale en Provincia y Municipio | Spaccesi se quedó con el color violeta nomás
El expresidente encabezó un encuentro con postulantes de todo el país, pero marginó a las listas cordobesas. Además, desde el macrismo apuntan contra la diputada bullrichista, a quien le pedirán que dé un paso al costado tras las elecciones de octubre.
En 48 horas, el jefe de la Casa Rosada pasó de la pasividad defensiva a recuperar la agenda política por impulso del republicano Donald Trump. Decisiones en el Congreso y un compás de evaluación de los efectos del respaldo nortemericano.