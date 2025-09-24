Senado: la oposición avanza para que Caputo asista al Congreso y explique el presupuesto 2026

Por Redacción Alfil

Tras la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que se desempeñó este miércoles, desde la oposición planean citar al Congreso Nacional al ministro de Economía, Luis Caputo, y a otros funcionarios a través de un emplazamiento que se votaría el próximo miércoles.

El motivo de este llamado sería, principalmente, para informar ante los legisladores el Presupuesto 2026 expuesto por LLA y los detalles de la nueva alianza con los Estados Unidos; este último muy criticado por el PJ, el cual insiste con que pase por el Parlamento.

El emplazamiento de Caputo constituye un gran plan estratégico de la oposición, la cual piensa aprobar en el pleno una larga lista de funcionarios a citar. Dicha estrategia opositoria, según el presidente de la comisión, José Luis Espert, será tratada el próximo miércoles a las 13:00hs con el acompañamiento del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

“No se puede dar un debate real del Presupuesto si el ministro de Economía no es la primera persona que viene a hablar. Se tiene que dejar de esconder", expresó Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria. En paralelo, el diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, determinó que "la estrategia cambiaria del gobierno actual suscita más preguntas que respuestas".