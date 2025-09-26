Accastello convoca a más de 10 intendentes para mostrar el modelo de seguridad

Por: Florencia Coria

Más de diez intendentes llegaron hasta Villa María para participar del acto de apertura de la tercera cohorte de la Diplomatura en Políticas de Seguridad Ciudadana para Gobiernos Locales, una iniciativa que el propio intendente impulsó junto a la Universidad Nacional de Villa María y que hoy se replica en toda la provincia.

El encuentro en el Centro Cívico no fue casualidad. Villa María sigue consolidándose como el epicentro de las políticas de seguridad del interior cordobés, y los números lo avalan: la inseguridad bajó un 26% según el Ministerio de Seguridad de la Provincia, un logro que Accastello destacó ante sus pares de Monte Buey, Marcos Juárez, La Playosa, James Craik, Isla Verde, Avellaneda, Pozo del Molle, San Francisco del Chañar, Laspiur, Las Varas, Alicia, Laborde, Pascanas y Justiniano Posse. “Es un valor que no queremos perder”, advirtió el intendente Eduardo Accastello.

El modelo que funciona

La diplomatura ya va por su tercera cohorte, lo que confirma el éxito de la apuesta académica villamariense. El programa de tres meses incluye capacitación en políticas locales de Seguridad Ciudadana, Convivencia Urbana, marco normativo, prevención situacional y uso de dispositivos de menor letalidad. Todo con aval universitario y reconocimiento provincial.

“No es solo una capacitación para asumir un trabajo, es una decisión de vida para ser servidores públicos”, marcó Accastello.

El intendente entiende que la seguridad no es solo un tema técnico sino una cuestión de vocación y compromiso. Por eso los Guardias Locales villamarienses “tienen un respeto por parte de la sociedad que es muy importante”, destacó.

La articulación con Llaryora

El éxito del modelo se articula con el gobierno provincial. “La decisión de un Gobernador que no se olvidó que antes fue intendente como Martín Llaryora, permite que hoy los intendentes podamos estar al lado de la gente para bajar la inseguridad”, reconoció el jefe comunal.

La presencia del secretario de Prevención y Coordinación Institucional del Gobierno de Córdoba, José Gualdoni, ratificó esta sintonía. “Cada localidad de Córdoba requiere el compromiso primero del líder local”, definió, en una clara alusión al liderazgo de Accastello en la región.

Los números provinciales son contundentes: 319 municipios adhirieron a la propuesta para crear Guardias Locales. Pero Villa María sigue siendo el caso testigo, el modelo que funciona y al que otros quieren parecerse.

Tecnología de punta

La visita al Centro Municipal de Monitoreo completó la demostración del modelo villamariense. Las 430 cámaras distribuidas por la ciudad, potenciadas con inteligencia artificial para identificar hechos delictivos, impresionaron a los visitantes. Villa María se encuentra dentro de los estándares internacionales de centrales de monitoreo y seguridad.

“Nos llevamos una gran experiencia al poder compartir y conocer el desarrollo tecnológico que tiene este Centro de Monitoreo”, dijo la intendenta de Pascanas, Mariela Lolich. Su par de Justiniano Posse, Rodolfo Margherit, fue más directo: “Como intendente, venimos a aprender de estas buenas prácticas para poder llevarlas a nuestras localidades”.

Liderazgo consolidado

La tercera cohorte de la diplomatura no es solo una noticia educativa. Es la confirmación de que Accastello construyó un modelo replicable, exitoso y con reconocimiento académico. Un modelo que otros quieren copiar pero que tiene su sello distintivo.

Villa María se transformó en un punto de referencia obligado para intendentes del interior cordobés. Que más de diez jefes comunales hayan viajado hasta la ciudad refleja el reconocimiento a una gestión que logró resultados donde otros aún buscan el camino. Accastello construyó ese liderazgo con trabajo territorial y una premisa clara.

“No negociamos la paz social”, insiste el intendente cada vez que habla de seguridad. Es más que una frase: resume una filosofía de gestión que combina prevención, tecnología y presencia municipal en el territorio. Los indicadores delictivos de Villa María avalan esa estrategia.

La tercera cohorte de la diplomatura confirma la madurez del programa. “Ser sede de este diplomado nos permite posicionarnos como eje central de capacitación en seguridad”, reconoció Accastello. Lo que comenzó como una iniciativa local hoy tiene reconocimiento universitario y replica provincial. El modelo despierta interés genuino en municipios que enfrentan desafíos similares con menos herramientas.

Como señaló Gualdoni, “si queremos prevenir necesitamos el sistema integrado, la Ley de Seguridad, la mejor tecnología, la Guardia Local y, sobre todo, la participación del vecino”. Villa María reunió esos elementos en una experiencia que despierta interés regional. Cada municipio deberá evaluar qué aspectos del modelo puede adaptar a su realidad territorial y presupuestaria.

El encuentro evidenció el prestigio que Villa María ganó en materia de seguridad ciudadana. Los intendentes vinieron a conocer una experiencia que trasciende los colores políticos y se basa en resultados concretos. Accastello supo convertir la seguridad en una política de Estado municipal que otros buscan replicar, cada uno desde su realidad territorial.