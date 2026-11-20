Itatí Demarchi Arballo prestó juramento ayer en el Consejo de la Magistratura tras haber ganado su lugar en el estamento Abogados con 10.593 votos, el 32% de los colegas de todo el país, que la ubicaron entre las dos fuerzas más votadas de la elección de la Abogacía y le dieron la banca. De cara al inicio de la gestión de los consejeros, las negociaciones van a ser decisivas, y en el espacio de Demarchi Arballo entienden que la mesa ya tiene un orden, el que dejaron las urnas. Tampoco es un dato menor que sea la única cordobesa entre los cuatro representantes de la abogacía en el órgano.

Desde su entorno hablan de posibles acercamientos de cara a una Justicia que mire al litigante y a los abogados que defienden derechos todos los días, y aseguran que ella ya está trabajando en eso. Subrayan que es una banca construida desde los colegios y no desde los despachos, con el voto de colegas de todo el país. Abogacía Transformadora llegó a las elecciones con el aval de 38 colegios y se impuso en 44 colegios y sedes de votación. En diálogo con Alfil, Demarchi Arballo recordó que nada de eso apareció de un día para el otro: “En 2022 éramos pocos, de distintas provincias, y nos unió algo muy simple: coincidimos”. Coincidieron, dijo, en que la abogacía litigante necesitaba “una representación federal, genuina, que no pidiera permiso para levantar la voz”.

Lo que juró

“No juré sola: juré con cada abogado y abogada litigante, de norte a sur”, afirmó. Repasó seis compromisos. Cuatro hacen a la profesión: "la dignidad profesional, el crédito alimentario y los honorarios, el respeto a los tiempos, porque detrás de cada plazo hay una vida, una familia, una enfermedad, una maternidad, y el federalismo con igualdad de oportunidades". Los otros dos apuntan directo a la función central del organismo, que es decidir quiénes llegan a los juzgados federales.

Dijo que juró “para que ya no exista desigualdad de oportunidades en el acceso a la magistratura para la abogacía litigante” y “para que no haya privilegios, de norte a sur, en ninguna de las vacantes de los juzgados federales”. Por ultimo, afirmo su compromiso a "honrar el juramento con trabajo, compromiso e independencia”.