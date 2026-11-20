Verónica Navarro Alegre asumió la conducción del PJ local con referentes de varias corrientes sentados en la misma mesa, mientras los circuitos y el departamento General San Martín (que quedó con Augusto Arietti, de Luca, al frente) ponían en funciones a sus propias autoridades. Para la legisladora ahí está el primer activo de cara al año que viene: llegar a la largada sin internas abiertas. Antes de hablar de candidaturas, eligió mostrar orden.

En el acto de asunción, el eje de su discurso fue la ciudad. “Villa María es una comunidad organizada”, dijo, y lo explicó con una forma de gobernar que se apoya en clubes, instituciones, iglesias, merenderos, escuelas y sindicatos, donde el municipio, los privados y el tercer sector van en la misma dirección. Como ejemplo, recordó lo que se trabajó con la UOM el año pasado. Y sintetizó la idea en una frase: “Lo único que puede cambiar las realidades es la política”.

El reclamo a Buenos Aires

Desde esa base, el mensaje apuntó a Nación. “Hoy todas las decisiones y los recursos se definen en Buenos Aires y ya no damos más”, afirmó, y reclamó un país “en donde el federalismo no sea solo un eslogan”. Habló de jubilados que cobran los haberes más bajos en décadas, de abuelos que no consiguen sus remedios y de trabajadores que temen por su empleo, y planteó que, cuando el Estado nacional se retira, son la Provincia y el municipio los que salen a responder. Hasta recurrió al papa León XIV para sostener que la justicia social es un valor que el peronismo no necesita explicar. Cerró con un llamado explícito a la unidad: “Necesitamos trabajar todos en unidad para cambiar el gobierno nacional”. Y fue más allá: “ya no nos alcanza con Villa María ni nos alcanza con Córdoba”. La meta, dijo, es “volver a ser desde el peronismo gobierno nacional”.

Accastello y el mapa del año electoral

En ese esquema, Navarro puso una prioridad para la ciudad: el partido va a trabajar para que Eduardo Accastello sea intendente de nuevo. Lo mismo planteó para la región, donde el objetivo es que los jefes comunales peronistas sigan en sus cargos, y para la Provincia, donde el PJ buscará darle continuidad a Martín Llaryora. En cuanto a su propio lugar, no se adelantó a ningún casillero: lo resolverá el armado político.

La presidenta del PJ también se metió en uno de los debates de la hora: si las elecciones locales deben ir junto a las provinciales. Respondió que depende de cada localidad y de si cuenta con Carta Orgánica propia, y puso el foco en la plata: votar por separado significa que cada gobierno local pague y organice su propia elección, un costo que no todos pueden afrontar con la misma comodidad.