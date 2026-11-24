Tras la vista y el mensaje del Papa Leon XIV en Argentina, la Iglesia juega fuerte por una causa que viene militando: la lucha contra la ludopatía. Poner el foco sobre una problemática que avanza en silencio, pero deja consecuencias cada vez más visibles, es el objetivo de un documento que firmaron todos los obispos del país.

El crecimiento de las apuestas online y su impacto sobre las familias se convirtieron en el eje de un reclamo que busca apurar los tiempos del Congreso y poner al Senado frente a una definición. “Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes. Cuando está en juego la vida, la indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias. Hoy tienen la oportunidad y la responsabilidad de dar una respuesta a nuestra sociedad. Porque la vida es un soplo, pero el bien que hacemos para cuidarla permanece”, dice parte del documento difundido ayer.

El pasado jueves la oposición no logró la mayoría para votar sobre tablas el proyecto que hace casi dos años obtuvo media sanción de Diputados y que espera tratamiento definitivo. Sin embargo, sí se acordó avanzar en distintas comisiones mañana para luego llevarlo al recinto este jueves. El apuro, es para evitar justamente que pierda estado parlamentario el próximo 30 de noviembre.

El tema expuso diferencias en el bloque libertario que conduce Patricia Bullrich quien ya había anticipado su postura de no dejar caer la iniciativa aun cuando el Gobierno no quiere tratarla, al menos no, así como viene de la Cámara Alta. Por eso, los dos cordobeses oficialistas votaron distinto: la senadora Carmen Álvarez Rivero acompañó al resto de la bancada, mientras que Luis Juez se desmarcó y votó afirmativamente.

Tras ser duramente cuestionada, la senadora que era del PRO y se mudó a La Libertad Avanza explicó su posicionamiento tras ser cuestionada y le apuntó al gobierno de Córdoba. “Señor gobernador Martin Llaryora, le voy a explicar por qué no voté el tratamiento sobre tablas de la ley de ludopatía. En Córdoba, el peronismo y algunos socios del PRO aprobaron, entre gallos y medianoche, el juego online. Ustedes autorizaron el negocio. Cuatro empresas ganan dinero con las apuestas y su gobierno recauda. Ahora quieren que la Nación asuma nuevas obligaciones para atender las consecuencias de ese negocio. ¿Cómo es, gobernador? ¿Ustedes autorizan el juego, las empresas se quedan con las ganancias, Córdoba recauda y la Nación tiene que pagar los tratamientos? ¡Qué negocio redondo, Llaryora!”, dijo tras recordar que presentó un proyecto para prohibir la publicidad y el patrocinio de las apuestas online.

Lo cierto es que, desde Córdoba, el arzobispo Ángel Rossi es uno de los primeros involucrados en la demanda de una ley de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y apuestas en línea. Ayer, en diálogo con Cadena 3, instó a avanzar con el tratamiento de la normativa antes del 30 de noviembre y advirtió, además, que el problema ya provoca daños graves en las familias y que incluso ha costado vidas.

Su preocupación por las consecuencias sociales del juego atraviesa desde hace tiempo sus intervenciones públicas. En Córdoba, incluso, viene reclamando directamente la derogación del sistema de apuestas legalizadas por el gobierno de Juan Schiaretti allá por el 2021.

Una decisión que volvió a quedar bajo la lupa ante el crecimiento de la ludopatía y las dificultades para contener el acceso de los menores que viene denunciado la Iglesia, pero también sectores vinculados a la educación y la salud mental, avalados por relevamientos realizados, entre otros, por la Universidad Nacional de Córdoba. Incluso, aun cuando recientemente se endurecieron los controles para frenar esa situación, el problema sigue instalado en la provincia.

Por eso, en sus declaraciones públicas, Rossi no se limita solamente a cuestionar la demora de la política nacional y a reclamarle al Senado una respuesta; también pone sobre la mesa cada vez que puede una realidad que interpela de manera directa al oficialismo provincial.

El arzobispo de Córdoba reiteró que en ciudades como Córdoba capital, donde no existen casinos tradicionales, los chicos pueden tener acceso a un “casino doméstico” desde sus propios teléfonos. Y que eso está causando estragos.

De ahí que el reclamo de la Iglesia apunta a dos frentes. Por un lado, exige que el Congreso deje de postergar una regulación nacional que considera urgente. Por otro, obliga a revisar qué está haciendo cada jurisdicción para prevenir el avance de una problemática que no reconoce fronteras provinciales.

Desde la Iglesia de Córdoba entienden que, si se aprueba el marco normativo nacional, se estará habilitando también un plafón desde donde volver a discutir provincialmente la ley actual, deberá ser el próximo paso.

La fecha del 30 de noviembre funciona, así como un límite político y social. La Iglesia busca que el Senado avance antes de que termine el mes y transforme el reclamo en una respuesta legislativa concreta.