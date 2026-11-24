Martin Llaryora está en época de cierres y achiques. Con la Policía, a la que el viernes le ofreció boleto gratuito para usar con o sin uniforme, con el personal de la Salud de la Provincia, ante quien hoy presentará en el Centro Cívico la muy esperada y luchada ley que equipara a todos los profesionales de los equipos de salud, y espera hacerlo con los docentes provinciales en el marco de una paritaria que el Panal buscará que no se extienda. La participación este sábado de Miguel Siciliano y de otros ministros en la marcha del Orgullo, en medio de la proliferación de los discursos de odio, también califica como gestos para achicar.

Policía, trabajadores de hospitales y magisterio son sectores con capacidad de amplificar votos que, según datos del gobierno, en un porcentaje de entre el 62 y 64% votaron por Luis Juez en las elecciones del 2023 donde el sanfrancisqueño ganó por apenas tres puntos sobre el senador del Frente Cívico.

La nueva ley de Salud Humana que pone en igualdad de condiciones a todos los profesionales del sistema provincial con títulos de cinco años fue sancionada en 2022 luego de una larga y conflictiva lucha de la Unión de Trabajadores de la Salud, un gremio enfrentado al SEP, habitualmente más cercano al oficialismo. Aunque ya sancionada, la normativa se reglamentó después de tres años y recién ahora se va a implementar efectivamente en los hospitales públicos. Implica más salario y más reconocimiento para profesionales no médicos que estaban relegados respecto a éstos.

El gobierno niega estar en campaña, pero admite que busca dar señales amigables a sectores habitualmente adversos antes de definir cuándo anunciar la fecha de las elecciones, que a su vez dependen de la evolución y la proyección de la imagen de Javier Milei en Córdoba.

Se hablaba de un anuncio en diciembre; ahora se extendió a enero. ¿En medio de los festivales? Llaryora va a extremar el pragmatismo y sabe que con la fecha puesta comenzará otra etapa y que Juez, Gabriel Bornoroni y Rodrigo de Loredo ya no jugarán a los autitos.

Antes, también buscará cerrar con Natalia de la Sota, una relación que por ahora maneja el jefe de Gabinete, Manuel Calvo, pero cuyo cierre es “prioridad número uno” para el Panal, y tiene que tener una conversación con la vieja guardia schiarettista para “respetarle los lugares”. Los entrecomillados pertenecen a dos figuras fuertes del entorno llaryorista. El viernes el gobernador también tiene otra cita de cierre. El PJ provincial va a reunir a unos 200 intendentes y jefes comunales propios, más los concejales de la Capital, en el hotel Mónaco de Villa Carlos Paz que es propiedad de Christian Metrebian, el empresario que apunta a enfrentar al intendente Esteban Avilés en las elecciones de la “Perla de Punilla”. El orden del día es capacitación a los equipos de comunicación de cada dirigente en redes e IA, con la presencia de figuras conocidas del mundo digital. Como sea, se espera una jornada de volumen político importante en la villa, que además coincidirá con un encuentro organizado en esa misma ciudad por el exlegislador Aurelio García Elorrio, que podría hacer coincidir a Juez, Bornoroni y De Loredo.

En los próximos días empieza a moverse en la Legislatura del Presupuesto 2027 cuyo diseño final tuvo muy ocupado al jefe de Gabinete, Manuel Calvo. El legislador Ricardo Sosa, jefe de la comisión de Presupuesto de la Unicameral está organizando el cronograma de exposiciones de ministros llaryoristas al Poder Legislativo, con la idea de un despacho que permita votar en primera lectura la primera semana de diciembre. Circularán varios ministros, pero la estrella del Presupuesto es la rebaja impositiva con la que Llaryora busca repetir la proeza del De la Sota de 1998: fidelizar a la clase media trabajadora. Para ella también son las sedes de la Universidad Provincial que se inauguran el miércoles (Morteros) y el jueves (Laboulaye) y que tendrán al jefe del Panal por el interior.