La oposición cordobesa juega la campaña en el tablero de las redes sociales. Videos, ironías, respuestas y mensajes cruzados reemplazan, por ahora, a la mesa política que no termina de constituirse. Y mientras todo indica que la construcción de un gran frente opositor entre La Libertad Avanza, el Frente Cívico y el sector radical que conduce Rodrigo de Loredo tiene altas probabilidades de concretarse, el vínculo entre sus protagonistas comienza a mostrar señales de desgaste. Por su parte, Gabriel Bornoroni anunció un acto de fin de año, con él como protagonista y con olor a lanzamiento de candidatura/campaña. Será en Atenas, el 12 de diciembre a las 12 horas y está convocado solo por La Libertad Avanza. "Córdoba se levanta", es la única frase que dice la convocatoria.

Antes este anuncio, el dato político más relevante no había sido el Fiat 600 que Luis Juez condujo junto a Bornoroni durante el fin de semana largo. Fue lo que ocurrió antes, la reunión prevista para el lunes pasado entre ambos dirigentes y Rodrigo de Loredo, que terminó cancelada. El encuentro iba a abrir una instancia de diálogo político, que por ahora, sigue pendiente. En su lugar apareció una suerte de guerra fría digital. “Bornoroni y De Loredo hablan por teléfono constantemente”, dijo un dirigente de la Capital, pero no logran avanzar en los espacios donde deberían discutirse las condiciones de una construcción electoral.

La estrellita del fin de semana fue el Fiat 600, tres dirigentes con mensajes cruzado y el lugar para uno solo en el volante. Bien al estilo juecista, arriba de un Fiat 600, la dupla Bornoroni- Juez, invitaron a De Loredo a acomodarse en el asiento trasero. La humorada dejó una definición política. Juez no solamente marcaba territorio, también le asignaba al radical un lugar dentro del esquema opositor.

Pero esa puesta en escena consiguió llevar a Bornoroni a su propio terreno, el de la chicana, la ironía y la provocación política con humor. El jefe libertario quedó incorporado a una forma de hacer política que hasta ahora venía caracterizada por pocas palabras, y un perfil institucional.

Hubo, además, un gesto que no pasó inadvertido. Martín Menem comentó la publicación con aplausos, dejando una señal clara de respaldo al juego local.

De Loredo eligió responder con una risa y luego un vídeo con el Delorian. Pero quienes salieron a decir lo que el radical no podía expresar fueron dos dirigentes centrales del esquema deloredista: Matías Gvozdenovich, presidente de la UCR provincial, y Mauricio Jaimes, titular del Congreso partidario.

Gvozdenovich dejó en claro que, si hay un vehículo opositor, quien debe conducirlo es De Loredo. Jaimes también intervino para advertir sobre las consecuencias de una construcción que desconozca el peso político del radicalismo.

En el entorno radical aseguran que De Loredo y Bornoroni mantienen conversaciones telefónicas prácticamente todos los días.

Sin embargo, en ese mismo sector identifican a Juez como el principal factor de tensión.

La interpretación del deloredismo es que el senador pretende empujar a De Loredo hacia una candidatura en la ciudad de Córdoba y reservarse para sí la disputa provincial, acompañado políticamente por Bornoroni.

No obstante, hay una variable que excede a los protagonistas locales. En el radicalismo consideran que la decisión de conformar un gran frente opositor terminará bajando desde Buenos Aires y que el margen para resistir esa definición será nulo para los futuros socios locales.

En este contexto, el peronismo tiene la lapicera.

La posibilidad de que las elecciones provinciales se adelanten a marzo modificó los tiempos de la oposición. La necesidad de cerrar acuerdos se volvió más urgente, pero esa aceleración también multiplicó las fricciones.El peronismo, mientras tanto, ya ordenó buena parte de su esquema político, la unidad para las elecciones provinciales estaría encaminada.

Y mientras Juez, Bornoroni y De Loredo discuten quién maneja, el peronismo conserva algo bastante más importante que el volante de un Fiat 600, que es el control del calendario electoral.

Martín Llaryora puede administrar ese calendario mientras observa cómo sus adversarios discuten públicamente los lugares que pretenden ocupar.