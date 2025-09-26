El Gobierno nacional anunció la vuelta del cepo cambiario

Por Redacción Alfil

Este viernes, el Gobierno de la Nación anunció la vuelta del cepo cambiario para poder controlar las divisas y fortalecer las reservas. La restricción del mercado impone que, aquellas personas que compren dólar oficial, no podrán operar en los mercados financieros (ya sea el contado con liquidación o el MEP) en un plazo de 90 días.

La información fue brindada a través del Banco Central, el cual reinstauró el cepo que había sido flexibilizado en abril de este año para las personas que quieran comprar y operar con el dólar.

Dicha medida, según informan fuentes oficiales, le permite al Banco Central acumular reservas para defender el tipo de cambio, el cual se había estabilizado en esta semana; además, la entidad busca con esto mantener dólares en las arcas oficiales para cumplir con los próximos vencimientos de deuda.

Tras las medidas de la entidad, las cotizaciones financieras subieron en las primeras horas mientras que las operaciones ya están condicionadas por las restricciones. Se cree que con este endeudamiento, desde Casa Rosada buscan ejercer control y disciplina para contener la volatilidad cambiaria.