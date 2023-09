Bullrich llegó con plan agroindustrial (JpC exhibió unidad)

Por Julieta Fernández

Luego de haber lanzado una frase que suscitó mucha polémica en Hacemos Unidos (al sugerir que Juan Schiaretti se baje de su candidatura), Patricia Bullrich arribó a Río Cuarto para dar a conocer su plan agroindustrial. En diálogo con Alfil, se refirió a las reacciones del schiarettismo y reafirmó: “Hoy Schiaretti no tiene posibilidades de ser presidente” y agregó: “que estén más tranquilos, que se tomen las cosas con calmas. Yo no insulté a nadie, simplemente hice una propuesta”. Al igual que la mayoría de los candidatos, la ex ministra de Seguridad pasó por la etanolera Bio 4 y, junto a los candidatos a diputados nacionales Luis Picat, Julián Chasco y Belén Avico (estos dos últimos del departamento Río Cuarto), presentó sus propuestas y ejes para el sector agropecuario.

Pero la foto de la jornada, en el aspecto estrictamente político, se encontraba en la plaza central de la ciudad. Con la presencia de dirigentes de los distintos núcleos del radicalismo (incluídos los tres precandidatos a intendente), del Frente Cívico y el PRO, la imagen del arribo de Patricia Bullrich a Río Cuarto fue la primera postal de la unidad post PASO en Juntos por Río Cuarto. De los aspirantes a la intendencia, cabe recordar que sólo Gonzalo Luján se inclinó por Bullrich en las PASO. En tanto, Gonzalo Parodi acompañó a Larreta y Gabriel Abrile se mantuvo prescindente.También se destacó la presencia de intendentes electos de la región como Federico Soto de Berrotarán, Germán Martini de Las Acequias, Ezequiel Moiso de Coronel Moldes.y María Marta Quiroga de Washington.

La campaña de JpC en la ciudad se encontraba un tanto “planchada” debido a la elección interna que se disputará en 11 días para elegir al próximo candidato a intendente de la UCR. La llegada de la candidata presidencial implicó una breve pausa de las actividades de campaña del partido centenario aunque, incluso en Plaza Roca, los aspirantes a la intendencia no perdieron oportunidad de dialogar con militantes y vecinos que llegaban al lugar para saludar a Patricia Bullrich.

En cuanto a la actividad destinada al sector agropecuario, Bullrich estuvo acompañada de integrantes de su lista. Luis Picat -quien encabeza la nómina-, manifestó: “Vamos a terminar con la presión impositiva que asfixia, vamos a dar previsibilidad. Vamos a prohibir que cualquier funcionario de primera, segunda, tercera o cuarta línea pueda impedirles exportar”. Bullrich también se plegó a esta premisa y manifestó que esos cambios “solo se podrán hacer por ley, como lo dice claramente la Constitución Nacional”.

Plan agroindustrial

En concreto, Bullrich destacó entre sus propuestas la eliminación de los derechos de exportación a las economías regionales y a la lechería desde el día uno y, por ley, al resto de los productos. Propuso una nueva Ley de Semillas, Ley de Warrants, Ley de Fertilizantes y otra llamada “Prohibido Prohibir” para “impedir que cualquier funcionario pueda bloquear o impedir las exportaciones”. También habló de una Nueva Ley de Biocombustibles, “terminar con el cepo cambiario”, impulsar la ganadería para duplicar las exportaciones de carne, promover los acuerdos comerciales como Mercosur-Unión Europea, acompañar en procesos de producción sostenible a través de buenas prácticas y mejorar la conectividad terrestre y fluvial mediante “el manejo eficiente y transparente de la Hidrovía Paraná- Paraguay”.

Por otra parte, el arribo de Patricia Bullrich a Río Cuarto -dos días después de la finalización de la 89° Expo Rural- generó algunos comentarios negativos dentro de la dirigencia ruralista de la ciudad, ya que se trató de una agenda abocada al sector agroindustrial. El acto inaugural del sábado no contó con la presencia de ningún candidato presidencial, pese a que la Sociedad Rural local envió invitaciones a todos los aspirantes al sillón de Rivadavia. A diferencia de años electorales anteriores, las críticas de la entidad local no apuntaron únicamente al actual gobierno nacional sino a las últimas gestiones (incluida la de Mauricio Macri).