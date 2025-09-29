Tras asegurar el respaldo de Estados Unidos, este lunes se reactivará el Consejo de Mayo

Campañas, corrupción y gente que elige no saber
El exceso de información (y el bajo nivel de los que discuten) empuja a la gente a alejarse del debate público, beneficiando a algunos pocos
Tras un respaldo contundente por parte del gobierno de Donald Trump, la reunión presidida por Guillermo Francos, busca negociar la reforma tributaria y avanzar en los 10 puntos del Pacto de Mayo.Nacional29 de septiembre de 2025Redacción Alfil
Tras el respaldon contundente de Estados Unidos, en el que se acordó un swap de US$20 mil millones, el Gobierno Nacional reeditó este lunes el Consejo de Mayo en el salón de los Escudos, donde será presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
El Coordinador de ministros busca avanzar con en los 10 puntos del Pacto de Mayo firmando en Tucumán 9 de julio de 2024. Se trata de la tercera reunión del organismo que trabaja en un informe final que aspira a presentar durante el mes de diciembre en el Congreso. En los primeros tres encuentros el temario giró en torno a la reforma laboral y a la educación.
Entre los presentes se encuentran el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por el Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias firmantes del Pacto de Mayo; la senadora nacional, Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado nacional, Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.
El motivo de este encuentro será poner en debate la reforma tributaria que la Casa Rosada busca impulsar para el año próximo. Entre los puntos acordados en el Pacto de Mayo se encuenstran la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público en torno al 25% del Producto Bruto Interno (PBI), una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva; y una previsional que le dé sustentabilidad al sistema y respete a quienes aportaron.
El acuerdo también incluye la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos; el compromiso en las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país y la apertura al comercio internacional.
La medida fue notificada por el Banco Central, la misma impone un plazo de 90 días para que los compradores puedan operar sus dólares en mercados financieros.
Aunque el funcionario admitió que recibe fuertes reclamos de productores, insistió en que se pagó un 15% más a los productores y que la baja de impuestos fue una acción extraordinaria destinada a generar previsibilidad y ordenar la crisis. El funcionario sostuvo además que la medida redujo el tipo de cambio, la tasa y el riesgo país, y que corresponde exigir a los productores que hagan valer el precio de sus granos frente a las cerealeras.
Nadie parece dispuesto a resolver el problema del narcotráfico, que sigue aportando escenas horribles como las del triple crimen de Florencio Varela
El presidente de la Sociedad Rural Argentina habló sobre el fin de las retenciones cero al campo tras alcanzar el cupo que estableció el Gobierno Nacional y mantuvo que "hay que ser prudentes".
Luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que se alcanzó el cupo de US$7.000 millones para el esquema sin retenciones de granos, el vocero presidencial confirmó que el régimen de retenciones cero para las exportaciones de carnes avícolas y bovinas seguirá vigente.
Chacón tuvo a Schiaretti en los festejos de Comercio | Cena liberal con invitado estrella | Voto joven, PPP y De la Sota | Fresneda, blanco de críticas
Este lunes el senador nacional hará un acto en la ciudad de Villa María con los candidatos de La Libertad Avanza. El Frente Cívico encabeza el top 1 de opositores al peronismo cordobés y encara cada paso para su candidatura a la gobernación en dos años.
El candidato y el gobernador participarán este martes de una nueva reunión del esquema federal que se realizará en Puerto Madryn, Chubut. El schiarettismo mete dos proyectos sobre retenciones en Diputados luego del cauteloso silencio por el blef de las retenciones cero. Doble via del ex gobernador.