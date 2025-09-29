Tras asegurar el respaldo de Estados Unidos, este lunes se reactivará el Consejo de Mayo

Tras el respaldon contundente de Estados Unidos, en el que se acordó un swap de US$20 mil millones, el Gobierno Nacional reeditó este lunes el Consejo de Mayo en el salón de los Escudos, donde será presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El Coordinador de ministros busca avanzar con en los 10 puntos del Pacto de Mayo firmando en Tucumán 9 de julio de 2024. Se trata de la tercera reunión del organismo que trabaja en un informe final que aspira a presentar durante el mes de diciembre en el Congreso. En los primeros tres encuentros el temario giró en torno a la reforma laboral y a la educación.

Entre los presentes se encuentran el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por el Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias firmantes del Pacto de Mayo; la senadora nacional, Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado nacional, Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

El motivo de este encuentro será poner en debate la reforma tributaria que la Casa Rosada busca impulsar para el año próximo. Entre los puntos acordados en el Pacto de Mayo se encuenstran la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público en torno al 25% del Producto Bruto Interno (PBI), una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva; y una previsional que le dé sustentabilidad al sistema y respete a quienes aportaron.

El acuerdo también incluye la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos; el compromiso en las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país y la apertura al comercio internacional.