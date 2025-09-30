Milei anunció otra reunión con Trump en la Casa Blanca

El presidente de la Nación expresó en redes que tendrá otro encuentro con el estadounidense, el mismo se organizó para el próximo martes 14 de octubre.

Nacional30 de septiembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
Luego del acuerdo que consagró el presidente, Javier Milei, con el estadounidense, Donald Trump, hace ya una semana. El mandatario argentino anunció en sus redes que el próximo martes 14 de octubre tendrá una nueva reunión con Trump en la Casa Blanca, esto luego de la caída de las acciones en Wall Street y el aumento del Riesgo País.

La última vez que ambos presidentes se reunieron fue en la ciudad de New York durante una asamblea de Naciones Unidas, la cual fue antecedida por el anuncio de Scott Bessent, el cual informaba un posible swap de 20 billones de dólares

Según lo informado por la Cancillería de la República Argentina, el presidente argentino y su delegación serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado en visita a Washington, D.C. 

Además aclararon que, "el encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos".

