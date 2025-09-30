Milei anunció otra reunión con Trump en la Casa Blanca

Mauricio Macri se reunió con Milei y evalúan meter al PRO en el Gabinete
El expresidente de la Nación confirmó que se juntó con el actual mandatario nacional en Olivos, allí el líder del PRO le propuso sumar a Pinedo, Dietrich e Iguacel al Gobierno.
El presidente de la Nación expresó en redes que tendrá otro encuentro con el estadounidense, el mismo se organizó para el próximo martes 14 de octubre.Nacional30 de septiembre de 2025Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
Luego del acuerdo que consagró el presidente, Javier Milei, con el estadounidense, Donald Trump, hace ya una semana. El mandatario argentino anunció en sus redes que el próximo martes 14 de octubre tendrá una nueva reunión con Trump en la Casa Blanca, esto luego de la caída de las acciones en Wall Street y el aumento del Riesgo País.
La última vez que ambos presidentes se reunieron fue en la ciudad de New York durante una asamblea de Naciones Unidas, la cual fue antecedida por el anuncio de Scott Bessent, el cual informaba un posible swap de 20 billones de dólares.
Según lo informado por la Cancillería de la República Argentina, el presidente argentino y su delegación serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado en visita a Washington, D.C.
Además aclararon que, "el encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos".
El expresidente de la Nación confirmó que se juntó con el actual mandatario nacional en Olivos, allí el líder del PRO le propuso sumar a Pinedo, Dietrich e Iguacel al Gobierno.
El Presidente manifestó su desconcierto ante el grupo de manifestantes tras la cancelación de su acto electoral en el marco de las Elecciones Legislativas 2025. "la idea era hacer una caminata pero nos topamos de vuelta con los violentos de siempre", expresó el mandatario.
La denuncia sobre los aportes recibidos en 2019 para la campaña de José Luis Espert demuestran qué tan adentro está la droga
Según los datos revelados por la Universidad Torcuato Di Tella, luego de los vetos, el caso Spagnuolo y el acuerdo con Trump, el gobierno libertario llegó a su punto mínimo de confianza.
Tras un respaldo contundente por parte del gobierno de Donald Trump, la reunión presidida por Guillermo Francos, busca negociar la reforma tributaria y avanzar en los 10 puntos del Pacto de Mayo.
El exceso de información (y el bajo nivel de los que discuten) empuja a la gente a alejarse del debate público, beneficiando a algunos pocos
El candidato y el gobernador participarán este martes de una nueva reunión del esquema federal que se realizará en Puerto Madryn, Chubut. El schiarettismo mete dos proyectos sobre retenciones en Diputados luego del cauteloso silencio por el blef de las retenciones cero. Doble via del ex gobernador.
Ficha Limpia ampliada | Moreno, de corazón a corazón | Díaz Gavier y el respaldo para Natalia de la Sota |
Grupos fundadores de LLA en Río Cuarto cuestionan la coordinación de la candidata a diputada y hacen correr la versión de una interna oficial del partido para después de las legislativas. Además, aseguran haber contactado al círculo de Santiago Caputo para pelearle el territorio al karinismo. El resultado de las urnas será clave.
El presidente y el exmandatario volvieron a hablar el fin de semana y algunos dialoguistas muestran optimismo con un gobierno de coalición después de octubre. En qué lugar de la danza de nombres entra el radical cordobés.
El gobernador relanzó el programa de empleo que lleva el sello delasotista. Pidió nacionalizarlo y dijo que es el mejor plan de entrenamiento laboral de Latinoamérica. Mensaje hacia la interna del PJ.