Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández



Endulzando a la oposición

El periodista dialogaba con el dirigente opositor sobre los días que se vienen para el Concejo Deliberante.

Periodista: ¿Está de campaña usted o nada?

Dirigente: Todos estamos de alguna manera involucrados en la campaña. Unos hacen más, otros menos. Yo estoy en una correcta media máquina (risas).

P: ¿Y eso por qué sería?

D: Porque hay libertad de acción y no respondo a nadie lo suficientemente fuerte como para que me de órdenes. ¿Vio que por ahí se ve a peronistas de diferentes bandos trabajando por la campaña de Juan Schiaretti? Bueno, yo no voy a entrar en esa.

P: ¿Entonces?

D: Hago lo justo y lo necesario. Claro que veo como algunos de mis compañeros de partido se mueven y noto que esto va más allá de la campaña. Mire si no el Concejo…

P: ¿Qué pasa ahí?

D: El oficialismo está endulzando a los concejales que no responden al intendente. Y no es solo con los que están compartiendo campaña. El otro día vi una actividad en la que había concejales de otros bloques y se notaba como que los querían hacer parte, como si fueran todos parte del mismo proyecto. Eso tiene que ver con que se vienen votaciones muy importantes para el Gobierno, como lo de la licitación de higiene urbana. Usted lo sabe mejor que yo, (Guillermo) De Rivas no quiere problemas y polémicas, por eso están haciendo el trabajo fino con las bancas que podrían generarle inconvenientes.

P: ¿Surtirá efecto?

D: No lo sé, pero están charlando mucho para que no se les ponga cuesta arriba el fin de año. ¿Se imagina si se sigue atrasando el tratamiento de ese contrato? Es urgente que se apruebe y se licite. Todo en tres meses. Con lo justo…

El palito a Schiaretti

La periodista recibía un mensaje del analista sobre una declaración de Edgar Bruno, intendente de Canals y candidato a diputado nacional por PAIS.

Analista: No quiero que pase inadvertido esto que dijo el Edgar en la radio. ¿Schiaretti no le mandó obras durante dos años?

Periodista: Sí, dijo algo así. Supuestamente por toda la movida en la que él y otros dirigentes pedían que Llaryora sea candidato a gobernador.

A: Estamos hablando de tres años atrás. Yo todavía me acuerdo de algunos comunicados que daban vueltas y que pedían que la gente de La Militante no se adelante, porque era como ponerse un blanco en la espalda.

P: Supongo que querían evitarle desgastes anticipados a Llaryora.

A: Y eso está bien. Yo por momentos también creí que había que regular un poco ese “clamor”. Ahora, lo que dijo Bruno fue que, por eso mismo, el Gringo no le mandó obras como por dos años. Quizás en otro momento también lo planteó pero yo no recuerdo que lo haya dicho tan claro como ahora.

P: Yo tampoco recuerdo. Pero ahora entiendo mejor por qué fue tan crítico de Schiaretti en la campaña presidencial.

A: Ahí incluso militó el corte de boleta y dijo que el voto útil era a Massa y a la lista de diputados de Juan. Pero ahora le achaca el massismo a Natalia (de la Sota). Mmm…