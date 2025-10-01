Bettina MarengoProvincial30 de septiembre de 2025
El jueves, ambos senadores votarán para sostener la ley Garrahan y el financiamiento universitario. El jefe del Frente Cívico le tiró una idea al jefe de Gabinete. Asuntos Constitucionales arde mañana martes.
Redacción AlfilEnroque Corto30 de septiembre de 2025
Ficha Limpia ampliada | Moreno, de corazón a corazón | Díaz Gavier y el respaldo para Natalia de la Sota |
Gabriel MarcléRío Cuarto30 de septiembre de 2025
Grupos fundadores de LLA en Río Cuarto cuestionan la coordinación de la candidata a diputada y hacen correr la versión de una interna oficial del partido para después de las legislativas. Además, aseguran haber contactado al círculo de Santiago Caputo para pelearle el territorio al karinismo. El resultado de las urnas será clave.
Gabriel SilvaProvincial30 de septiembre de 2025
El presidente y el exmandatario volvieron a hablar el fin de semana y algunos dialoguistas muestran optimismo con un gobierno de coalición después de octubre. En qué lugar de la danza de nombres entra el radical cordobés.
Yanina SoriaProvincial30 de septiembre de 2025
El gobernador relanzó el programa de empleo que lleva el sello delasotista. Pidió nacionalizarlo y dijo que es el mejor plan de entrenamiento laboral de Latinoamérica. Mensaje hacia la interna del PJ.