Bullrich le pidió aclaraciones a Espert tras su vinculación con el narco

La ministra de Seguridad dejó en claro que, "no se pueden aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco" dentro del Gobierno.

Nacional01 de octubre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
bullrich-espert-5

Por Redacción Alfil

Este miércoles la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, expresó en una entrevista que el actual diputado nacional, José Luis Espert, deberá aclarar los rumores que lo asocian con el narcotraficante Fred Machado. Debido a que, dentro del Gobierno Nacional, no pueden aceptar personas aliadas con el narcotráfico.

"Tiene que dar una explicación. No podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco. Es muy importante aclarar la situación ya", declaró la ministra. Además indicó que sería contradictorio, por su política contra el narcotráfico, tener a alguien en su partido que se relacione con lo mencionado.

Los dichos de la ministra desembocan tras la denuncia del militante del PJ, Juan Grabois, hacia Espert luego de que el mismo haya aparecido en una causa judicial que se tramita en Estados Unidos contra Machado. El narcotraficante había sido detenido en Neuquén, luego de haber realizado maniobras delictivas relacionadas con el comercio ilegal de drogas.

"En 2019 este señor narcotraficante, Machado, no estaba imputado. La imputación, que comienza en Texas, es de 2020; eso significa que Espert puede plantear que en el momento en que usó el avión no había ninguna imputación. Podía haber sospechas, pero no imputaciones. Eso es un dato objetivo", afirmó Bullrich en una conferencia de prensa en Perú.

