Bullrich le pidió aclaraciones a Espert tras su vinculación con el narco

Más enfermos al volante
La ministra de Seguridad dejó en claro que, "no se pueden aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco" dentro del Gobierno.
Este miércoles la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, expresó en una entrevista que el actual diputado nacional, José Luis Espert, deberá aclarar los rumores que lo asocian con el narcotraficante Fred Machado. Debido a que, dentro del Gobierno Nacional, no pueden aceptar personas aliadas con el narcotráfico.
"Tiene que dar una explicación. No podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco. Es muy importante aclarar la situación ya", declaró la ministra. Además indicó que sería contradictorio, por su política contra el narcotráfico, tener a alguien en su partido que se relacione con lo mencionado.
Los dichos de la ministra desembocan tras la denuncia del militante del PJ, Juan Grabois, hacia Espert luego de que el mismo haya aparecido en una causa judicial que se tramita en Estados Unidos contra Machado. El narcotraficante había sido detenido en Neuquén, luego de haber realizado maniobras delictivas relacionadas con el comercio ilegal de drogas.
"En 2019 este señor narcotraficante, Machado, no estaba imputado. La imputación, que comienza en Texas, es de 2020; eso significa que Espert puede plantear que en el momento en que usó el avión no había ninguna imputación. Podía haber sospechas, pero no imputaciones. Eso es un dato objetivo", afirmó Bullrich en una conferencia de prensa en Perú.
El expresidente de la Nación confirmó que se juntó con el actual mandatario nacional en Olivos, allí el líder del PRO le propuso sumar a Pinedo, Dietrich e Iguacel al Gobierno.
El presidente de la Nación expresó en redes que tendrá otro encuentro con el estadounidense, el mismo se organizó para el próximo martes 14 de octubre.
El Presidente manifestó su desconcierto ante el grupo de manifestantes tras la cancelación de su acto electoral en el marco de las Elecciones Legislativas 2025. "la idea era hacer una caminata pero nos topamos de vuelta con los violentos de siempre", expresó el mandatario.
La Cámara alta define si sostiene o rechaza el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Córdoba, por su peso político, vuelve a ser un punto álgido en la tensión con el Gobierno Nacional, con la UNC movilizada y los gremios docentes y no docentes a la espera de un resultado favorable todo indica que esto no terminará después de la sesión. El resultado es incierto.
Los afiliados del Partido Justicialista recibieron, en los últimos días, una misiva firmada por el propio Schiaretti, pidiendo: “que no nos dividan”. La militancia preventiva del partido busca blindar fugas y aunar, detrás del exgobernador, toda la masa crítica peronista.
El gobernador y su antecesor participaron en Puerto Madryn del segundo encuentro, esta vez sin ausentes, del espacio que conforman con otros cinco gobernadores. Críticas a Javier Milei y a la “timba financiera” que propone el gobierno nacional. Tras el voto de los desencantados libertarios.