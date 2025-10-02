Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

De Rivas en la Rural

El periodista dialogaba con su informante acerca de un encuentro que tuvo lugar en la Sociedad Rural de Río Cuarto por los 90 años de su fundación.

Periodista: Vi que el intendente (Guillermo De Rivas) con la presidenta del Concejo (Ana Medina) estuvieron reunidos con la Comisión Directiva de la Sociedad Rural. ¿Qué me cuenta de eso?

Informante: Fueron a llevarles un reconocimiento por los 90 años de la institución y de paso compartieron una charla. Desde la institución agradecieron el gesto y se mostraron contentos con el acercamiento. Después hubo un mano a mano entre el intendente y Heraldo Moyetta (presidente de la institución). Se notó que hay buena onda.

P: ¿Compartieron ideas? Hay mucho para hablar sobre el presente del campo.

I: Y sí. No puedo asegurarle que hayan hablado del tema retenciones, que hayan compartido críticas al Gobierno nacional o que se hayan metido en el tema ingresos brutos. No estuve en esa reunión. Pero sí puedo decirle que hay mucha sinergia entre la Muni y la Rural. Creo que eso también pasaba en las gestiones anteriores. Las peronistas, obvio…

P: ¿Qué me quiere decir?

I: Que a los radicales se les complica más vincularse con el campo.

P: Espere... Recuerdo que a Alberto Cantero lo declararon persona non grata en la Rural. Ahí tiene un peronista que no puede pisar la Rural…

I: Por supuesto que hay excepciones (risas).

Cierre de año complejo para los intendentes

El periodista dialogaba con el intendente de una localidad del sur sobre los preparativos para afrontar los gastos del fin de año.

Periodista: ¿Días movidos? Arrancó el último trimestre del año, así que imagino que sí.

Informante: Estamos temblando con el cierre de año. Se vienen días difíciles para la billetera con todo lo que hay que pagar. Y cada vez con menos…

P: ¿Está mal la cosa en las municipalidades del interior?

I: Muy mal. Las coparticipaciones vienen todos los meses más bajas, estamos por debajo incluso de enero. ¿Se acuerda cómo salimos a pedir auxilio cuando nos llegaban chirolas? Bueno, ahora estamos peor. Eso nos obliga a manotear los ahorros para sostener lo que tenemos.

P: ¿Y de cara al cierre de año?

I: Se viene diciembre con los aguinaldos y muchos intendentes no llegan. Algunos ya piden rescate para pagar sueldos, otros suspenden extras o dejan gente afuera, según me dicen. El panorama es muy complejo y el escenario nacional no ayuda.

P: ¿Esto es pura responsabilidad del gobierno nacional?

I: Yo creo que sí, porque se nota que es un Gobierno muy improvisado. Eso derrama para abajo. Parece que (Javier) Milei no tiene idea ni de economía y que todo lo hace a propósito. O vino a hacer negocios y en cuatro años se va, o revienta todo antes. Además, está rodeado de gente muy complicada. Pero bueno, no es lo único…

P: ¿Qué quiere decir?

I: No hay índices de mejora y por ahí uno creía que en este escenario se iba a ver una mayor ayuda del Gobierno provincial.

P: ¿Y no llega?

I: Depende de lo que manda Nación, pero tampoco están haciendo el esfuercito extra. Y es algo que van a tener que hacer si quieren que les salga bien lo de Provincias Unidas. La cantidad de intendentes no peronistas que se sumaron con la promesa de que les iban a alivianar la carga, ahora están preguntándose si eso realmente va a pasar o solo van a salvarse algunos. Esperemos que se venga algún anuncio importante, porque estamos bajos de ánimo los intendentes. Más allá de la mano que nos ha dado el gobernador cuando Nación nos abandona, hay muchas demandas que cumplir sin recursos.

LLA: Repercusiones de la posible interna

La periodista dialogaba con el informante sobre la posibilidad de que un grupo de libertarios reclame una elección de autoridades en LLA Río Cuarto luego de las elecciones legislativas.

Informante: Qué hermoso lío lo que pueda llegar a pasar post 26 de octubre. Y la verdad que, aunque pienso que puede quedar en la nada, siento que con los libertarios nunca se sabe.

Periodista: Yo no descartaría que haya pedidos formales para elegir autoridades partidarias. Por ahora en el interior provincial son todos referentes.

I: Tiene todo el sentido lo que plantean. Aunque claro, sabemos que mucho de eso viene por haber sido excluidos del armado por parte del propio (Gabriel) Bornoroni. Creo también que Soldano no se quiere prender en esa, no por ahora. Está full enfocada en la campaña parece que también está buscando hacer crecer esta construcción.

P: Es cierto. Vi que anduvo por el departamento Ischilín, también se la ve a full con las campañas de afiliación.

I: ¿Vio? Más allá de la campaña electoral, creo que hay un fuerte interés de seguir sosteniendo el armado orgánico de LLA. Blindar ciertos departamentos para que no lleguen las otras líneas libertarias. Y quizás en algunos casos lo lograron, ¿eh? Pero creo que va a ser clave el resultado de LLA en Córdoba y para Soldano, el sur. Ella prácticamente ya es diputada pero su rol de armadora también está siendo sometido a evaluación. Y eso va a influir en cualquier reclamo que venga después. Los relegados también tienen derecho a hacer sus planteos.

Radicales ¿mal administrados?

El dirigente peronista llegaba a la periodista para dialogar sobre una frase que deslizó el intendente de Canals y candidato a diputado nacional, Edgar Bruno, en el stream Tablero Abierto (producción de Alfil).

Dirigente peronista: Me prendí al stream y lo vi al Edgar diciendo que él tiene dialogo con muchos intendentes radicales que no están tan de acuerdo con lo que viene haciendo el gobierno provincial. Hasta ahí, dijo lo lógico. Está claro que la mayoría está en Provincias Unidas porque necesita de los recursos provinciales. Ahora, ¿acusarlos de administrarse mal?

Periodista: También me resonó mucho esa frase.

D P: Creo que quiso dar el mensaje de que, si él pudo administrarse bien en su localidad y con fondos propios, cualquiera puede.

P: Bueno, no lo dijo así pero entiendo que se puede interpretar eso. E incluso comentó que se pudo arreglar bien pese a que Schiaretti no le envió obras como por dos años.

D P: Muy fuerte eso, sí. Yo creo que igual hay que tener en cuenta la idiosincrasia de cada municipio, la realidad de cada localidad. Más allá de que nadie niega que Bruno ha hecho una muy buena gestión en Canals, hay que acordarse de esta frase trillada pero cierta: “Nadie se salva solo”.