Francisco Lopez GiorcelliUniversidad01 de octubre de 2025
La Cámara alta define si sostiene o rechaza el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Córdoba, por su peso político, vuelve a ser un punto álgido en la tensión con el Gobierno Nacional, con la UNC movilizada y los gremios docentes y no docentes a la espera de un resultado favorable todo indica que esto no terminará después de la sesión. El resultado es incierto.
Gabriel MarcléRío Cuarto02 de octubre de 2025
La principal alianza opositora en Río Cuarto exhibe fracturas internas que pueden tener repercusiones más allá de la campaña. Peleas por la atención mileísta, el factor Provincias Unidas y “carpetazos”. Cuestionamientos al liderazgo de Abrile, mientras el peronismo mira de reojo y aprovecha el desconcierto.
Gabriel SilvaProvincial02 de octubre de 2025
La variable de los comicios en Córdoba del próximo 26 de octubre está puesta ahí: en cómo reaccionará el despecho en las urnas y la injerencia o no de los dirigentes molestos.
Yanina SoriaProvincial02 de octubre de 2025
La Mesa Cristiana en Adicciones de Córdoba convocó a los candidatos de las 18 listas; quiénes fueron los ausentes. Busca poner sobre la mesa un tema incómodo para los oficialismos, tanto nacional como provincial.
Redacción AlfilEnroque Corto02 de octubre de 2025
Para el juecismo la Defensoría del Niño es una agencia de viajes internacionales | Bornoroni bancó a Espert | La Inteligencia de Natalia | Schiaretti en Río Tercero | Celos sindicales