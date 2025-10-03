Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Repercusiones de la foto con Espert

El periodista era abordado por su informante en el Concejo Deliberante, quien le comentaba sobre la repercusión que generó un dato publicado por Alfil en su edición del jueves.

Informante: Le cuento que se leyó mucho lo de la foto entre la concejal Ana Laura Vasquetto y José Luis Espert. Fue una sorpresa.

Periodista: ¿Hubo ruido?

I: Varios empezaron a pedir la foto. Se la ve muy contenta viéndolo al diputado del momento (risas).

P: ¿Reacción peronista?

I: Obvio, pero también mucho comentario radical. La están agitando desde adentro, sobre todo los que no comulgan con Milei. Es realmente un mal momento para que saquen esa foto.

P: Es de julio y en la Expo Rural de Palermo.

I: Claro. Está ella, sonriente, saludando a Espert, pero todavía no había explotado la bomba de la Justicia estadounidense. Por eso entiendo que salga este carpetazo. Tengo entendido que la foto ya venía circulando desde hace días entre los grupos radicales que esperaron el momento justo para sacar esto. Como Vasquetto anda cada vez más cerca del mundo libertario, algunos en la UCR creen que es el momento de exponerla.

P: Me imaginaba que algo así podía pasar. Igualmente, ¿no pasó al recinto el tema?

I: ¡No! Hay códigos. Aparte, los hechos hablan solos y no hay que hacer una de más. Lo importante es garantizar la convivencia en el Legislativo, pero entiendo que la foto de Palermo terminó siendo peligrosa para la oposición. En política, a veces una sonrisa dice más que mil palabras.

Acto de la CGT en apoyo a “los juanes”

Sobre el cierre de esta edición, el periodista consultaba un dato con su informante en el peronismo.

Periodista: Me dicen que está entrando mucha gente al club Municipal con banderas sindicales y peronistas. ¿Sabe algo de ese movimiento?

Informante: ¡Estamos acá! Se viene acto de campaña para apoyar a los juanes (Juan Schiaretti y Juan Manuel Llamosas). Usted vio cómo es esto: la campaña no arranca hasta que no haya un buen acto peronista de la CGT (risas). Después le cuento cómo salió.

P: Mire usted. ¿Mucha gente?

I: Bastante. Está toda la mesa sindical de Provincias Unidas. Se espera una demostración de fuerza del sindicalismo, pero también para adentro.

P: ¿Cómo es eso?

I: Fíjese que la CGT tiene un triunvirato y la mayoría de los gremios están alineados con la estrategia de Provincias Unidas, pero hay una especie de pulseada entre los dirigentes. Cada uno quiere mostrar lo suyo y erigirse como el máximo referente sindical del peronismo. Usted ya sabe cómo es eso…

P: Supongo que era más fácil cuando había un solo presidente de la CGT local.

I: Seguro, pero Ricardo Magallanes ahora se fue a hacer campaña para Natalia de la Sota.

P: ¡Eso! Bastante novedoso. Magallanes estuvo siempre apoyando a Llamosas.

I: Parece que hubo un cortocircuito entre ellos y eso provocó que el titular de la UOM buscara otro lugar donde militar. Esté atento porque la rosca sindical se está poniendo muy linda y seguirá después de las elecciones.

P: ¿Y cómo sigue la campaña?

I: Con mucha actividad al aire libre. Ayer (por el miércoles) estuvimos folleteando en cada cuadrante, repartidos todos por el territorio con la boleta de Juan (Schiaretti). Hay que ganar la calle, aunque estamos medios solos. No vi ningún comando libertario por los barrios. ¿Será que no pueden salir más allá de las 15 cuadras a la redonda del centro.

“El león, la candidata y el ropero”

El militante peronista llegaba a la periodista para comentarle sobre una publicación de la candidata a diputada de La Libertad Avanza, Laura Soldano.

Militante peronista: ¡No se puede creer el nivel de descaro de esta publicación. “Vuelven los vuelos semanales a Río Cuarto gracias a Javier Milei”. Dígame que es un chiste y no lo estoy imaginando.

Periodista: No es chiste. Lo único que voy a rescatar es que Soldano se desprendió un poco de la agenda nacional y le buscó un anclaje local.

M P: ¡Pero que no mientan! ¿Un día después de que el intendente anunciara que firmó un convenio con Aerolíneas, con el respaldo del gobierno provincial y de otros intendentes e instituciones? No sé si es a propósito o simplemente ignoran cómo fueron las cosas. Semanas de gestión para tratar de recuperar la conexión aérea en noviembre… ¡y los libertarios se quieren llevar los laureles! Viven en un cumple. Ya pasó con el tema de las retenciones, ¿se acuerda?

P: ¿El video que hicieron desde la Juventud?

M P: Sí. Muy mal timing hablar de las bondades de una medida que a las poquitas horas se esfumó. Parece que viven en Narnia. De hecho, es un buen título, ¿no? “Narnia: el león, la candidata y el ropero”.

Viene Mestre

La cronista recibía la confirmación de que el candidato a diputado por la UCR, Ramón Mestre, finalmente vendrá a la Capital Alterna.

Informante radical: Viene Mestre y esta vez es posta. Bah, al menos ya empezaron a circular los flyers. Hay actividad el 9 de octubre en la Casa Radical.

Periodista: Dos semanas antes de la elección. Eligió una etapa fuerte de la campaña.

I R: Sí. En su momento se dijo que iba a venir a la Rural pero. En esos días anduvo por la zona pero no pasó por acá. Estuvo en el departamento Roque Sáenz Peña, con el intendente de Laboulaye y el ex intendente de Levalle. También lo está acompañando el intendente de Mackenna pero faltaba Río Cuarto.

P: Creo que es necesario para levantar un poco la campaña radical. Quizás es mi impresión pero parece un poco planchada.

I R: Entiendo que parezca eso. Quizás porque hubo mucho ímpetu hace unos meses con el fuerte rechazo a cualquier alianza con Milei o el peronismo cordobés. Y muchos que decían acompañar eso, después se dieron vuelta como una tortilla.

P: En el caso de los intendentes, creo que hace rato se intuía que podían terminar jugando con la Provincia. El comunicado de ellos era más “ambiguo” que el del comité local.

I: Yo no hablo de intendentes sino de aquellos dirigentes locales que firmaron esos documentos, decían estar de acuerdo con nuestro planteo y ahora parece que están con Provincias Unidas. Y digo parece, porque ni siquiera han sido capaces de decirlo abiertamente.

P: Los que se reunieron con Pullaro…

I: Claramente.

P: Bueno pero esa foto dijo mucho. Igual, no creo que los veamos pidiendo el voto por Schiaretti.

I: Por eso mismo. ¿Dónde juegan al final?